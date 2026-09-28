Elon Musk promovează cazul unui șofer de 98 de ani care spune că nu mai urmărește drumul. Tesla avertizează că FSD trebuie supravegheatElon Musk promovează cazul unui șofer de 98 de ani care spune că nu mai urmărește drumul. Tesla avertizează că FSD trebuie supravegheat

Numele complet actual al produsului este Full Self-Driving (Supervised), adică Full Self-Driving supervizat. Tesla precizează explicit că șoferul trebuie să rămână atent și pregătit să intervină în orice moment și că automobilul nu devine autonom prin activarea funcției.

În România, discuția are pentru moment mai ales valoare de avertisment pentru ceea ce urmează. La finalul lunii septembrie 2026, Tesla nu includea România printre piețele europene în care FSD Supervised fusese deja activat.

Mașina poate conduce, dar responsabilitatea nu dispare

Larry spune în material că sistemul s-a comportat suficient de bine încât să-i câștige încrederea și că nu mai dorește să verifice personal fiecare intersecție. Tocmai aici apare diferența fundamentală dintre un sistem avansat de asistență și un automobil complet autonom.

FSD Supervised poate gestiona numeroase sarcini complexe. Poate urma traseul, poate schimba banda, poate naviga pe străzi urbane și poate gestiona intersecții. Niciuna dintre aceste capacități nu elimină însă obligația conducătorului de a observa traficul.

Tesla repetă această condiție în documentația oficială: șoferul trebuie să rămână atent și pregătit să preia controlul.

Situația din videoclip arată și una dintre problemele psihologice ale sistemelor de asistență foarte performante. Cu cât tehnologia funcționează mai bine perioade lungi de timp, cu atât utilizatorul poate fi tentat să presupună că intervenția sa nu mai este necesară. O sută de deplasări fără incidente nu reprezintă însă o garanție că deplasarea cu numărul 101 nu va include o situație pe care sistemul o interpretează greșit.