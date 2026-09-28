Elon Musk promovează cazul unui șofer de 98 de ani care spune că nu mai urmărește drumul. Tesla avertizează că FSD trebuie supravegheatElon Musk promovează cazul unui șofer de 98 de ani care spune că nu mai urmărește drumul. Tesla avertizează că FSD trebuie supravegheat
Un videoclip cu un american în vârstă de 98 de ani care își lasă Tesla Model Y să se deplaseze folosind Full Self-Driving a devenit unul dintre cele mai discutate exemple despre diferența dintre ceea ce poate face tehnologia modernă și ceea ce îi este permis șoferului să facă în timp ce o folosește. Larry, proprietarul automobilului, explică în clip că are atât de multă încredere în sistem încât nu mai simte nevoia să urmărească fiecare intersecție.
Videoclipul a ajuns rapid la milioane de vizualizări după ce a fost redistribuit inclusiv de Elon Musk. Problema este că descrierea făcută de utilizator intră direct în contradicție cu regulile oficiale ale sistemului Tesla.
Numele complet actual al produsului este Full Self-Driving (Supervised), adică Full Self-Driving supervizat. Tesla precizează explicit că șoferul trebuie să rămână atent și pregătit să intervină în orice moment și că automobilul nu devine autonom prin activarea funcției.
În România, discuția are pentru moment mai ales valoare de avertisment pentru ceea ce urmează. La finalul lunii septembrie 2026, Tesla nu includea România printre piețele europene în care FSD Supervised fusese deja activat.
Mașina poate conduce, dar responsabilitatea nu dispare
Larry spune în material că sistemul s-a comportat suficient de bine încât să-i câștige încrederea și că nu mai dorește să verifice personal fiecare intersecție. Tocmai aici apare diferența fundamentală dintre un sistem avansat de asistență și un automobil complet autonom.
FSD Supervised poate gestiona numeroase sarcini complexe. Poate urma traseul, poate schimba banda, poate naviga pe străzi urbane și poate gestiona intersecții. Niciuna dintre aceste capacități nu elimină însă obligația conducătorului de a observa traficul.
Tesla repetă această condiție în documentația oficială: șoferul trebuie să rămână atent și pregătit să preia controlul.
Situația din videoclip arată și una dintre problemele psihologice ale sistemelor de asistență foarte performante. Cu cât tehnologia funcționează mai bine perioade lungi de timp, cu atât utilizatorul poate fi tentat să presupună că intervenția sa nu mai este necesară. O sută de deplasări fără incidente nu reprezintă însă o garanție că deplasarea cu numărul 101 nu va include o situație pe care sistemul o interpretează greșit.
În cazul unui sistem Supervised, rolul șoferului este tocmai acela de rezervă pentru asemenea momente rare.
România încă așteaptă FSD Supervised
Extinderea europeană a sistemului s-a accelerat în 2026. La sfârșitul lui septembrie, Tesla enumera printre piețele europene cu implementări FSD Supervised Olanda, Lituania, Estonia, Danemarca, Belgia, Slovenia și Republica Cehă, alături de alte piețe din afara Europei.
România nu se afla pe listă. Tesla explică faptul că disponibilitatea depinde de aprobările autorităților de reglementare și că funcționalitatea este activată prin actualizare software după obținerea aprobărilor necesare.
Compania urmărește în paralel o extindere mai largă în Uniunea Europeană, unde FSD a fost subiectul unor proceduri de aprobare și evaluări de siguranță pe parcursul anului 2026. Tesla și-a publicat propriile date din piețele europene unde sistemul funcționează și susține că rata incidentelor este mai mică atunci când FSD Supervised este activat. Metodologia și comparațiile statistice au fost însă discutate și contestate de critici și autorități, astfel că datele companiei nu trebuie confundate cu o demonstrație că șoferul poate înceta să supravegheze drumul.
Pentru un utilizator român, cea mai importantă concluzie nu ține de vârsta persoanei din videoclip și nici de cât de impresionant se descurcă mașina într-o anumită deplasare. Ține de clasificarea tehnologiei.
FSD Supervised este conceput în prezent ca un sistem de conducere supravegheată. Dacă și când va deveni disponibil pe scară largă în România, abilitatea mașinii de a vira, frâna și accelera singură nu va reprezenta permisiunea șoferului de a nu mai urmări drumul. Cel puțin nu în forma în care Tesla oferă sistemul astăzi.