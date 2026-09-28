Ultima ora
Cât ar urma să coste rovinieta în România, față de Bulgaria și Ungaria. Noile tarife pregătite pentru 1 octombrie
de Alexandru Puiu
AUTO

Elon Musk promovează cazul unui șofer de 98 de ani care spune că nu mai urmărește drumul. Tesla avertizează că FSD trebuie supravegheatElon Musk promovează cazul unui șofer de 98 de ani care spune că nu mai urmărește drumul. Tesla avertizează că FSD trebuie supravegheat

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Elon Musk promovează cazul unui șofer de 98 de ani care spune că nu mai urmărește drumul. Tesla avertizează că FSD trebuie supravegheatElon Musk promovează cazul unui șofer de 98 de ani care spune că nu mai urmărește drumul. Tesla avertizează că FSD trebuie supravegheat
Tesla Model Y cu Full Self-Driving Supervised și obligația șoferului de a urmări drumul

Un videoclip cu un american în vârstă de 98 de ani care își lasă Tesla Model Y să se deplaseze folosind Full Self-Driving a devenit unul dintre cele mai discutate exemple despre diferența dintre ceea ce poate face tehnologia modernă și ceea ce îi este permis șoferului să facă în timp ce o folosește. Larry, proprietarul automobilului, explică în clip că are atât de multă încredere în sistem încât nu mai simte nevoia să urmărească fiecare intersecție.

Videoclipul a ajuns rapid la milioane de vizualizări după ce a fost redistribuit inclusiv de Elon Musk. Problema este că descrierea făcută de utilizator intră direct în contradicție cu regulile oficiale ale sistemului Tesla.

Numele complet actual al produsului este Full Self-Driving (Supervised), adică Full Self-Driving supervizat. Tesla precizează explicit că șoferul trebuie să rămână atent și pregătit să intervină în orice moment și că automobilul nu devine autonom prin activarea funcției.

În România, discuția are pentru moment mai ales valoare de avertisment pentru ceea ce urmează. La finalul lunii septembrie 2026, Tesla nu includea România printre piețele europene în care FSD Supervised fusese deja activat.

Mașina poate conduce, dar responsabilitatea nu dispare

Larry spune în material că sistemul s-a comportat suficient de bine încât să-i câștige încrederea și că nu mai dorește să verifice personal fiecare intersecție. Tocmai aici apare diferența fundamentală dintre un sistem avansat de asistență și un automobil complet autonom.

FSD Supervised poate gestiona numeroase sarcini complexe. Poate urma traseul, poate schimba banda, poate naviga pe străzi urbane și poate gestiona intersecții. Niciuna dintre aceste capacități nu elimină însă obligația conducătorului de a observa traficul.

Vezi și:
Zi importantă pentru SpaceX și Elon Musk: cea mai mare rachetă din lume încearcă astăzi să ajungă pe orbită
Big Tech refuză promovarea documentarului despre Elon Musk. YouTube și Meta bat însă în retragere după izbucnirea scandalului

Tesla repetă această condiție în documentația oficială: șoferul trebuie să rămână atent și pregătit să preia controlul.

Situația din videoclip arată și una dintre problemele psihologice ale sistemelor de asistență foarte performante. Cu cât tehnologia funcționează mai bine perioade lungi de timp, cu atât utilizatorul poate fi tentat să presupună că intervenția sa nu mai este necesară. O sută de deplasări fără incidente nu reprezintă însă o garanție că deplasarea cu numărul 101 nu va include o situație pe care sistemul o interpretează greșit.

În cazul unui sistem Supervised, rolul șoferului este tocmai acela de rezervă pentru asemenea momente rare.

România încă așteaptă FSD Supervised

Extinderea europeană a sistemului s-a accelerat în 2026. La sfârșitul lui septembrie, Tesla enumera printre piețele europene cu implementări FSD Supervised Olanda, Lituania, Estonia, Danemarca, Belgia, Slovenia și Republica Cehă, alături de alte piețe din afara Europei.

România nu se afla pe listă. Tesla explică faptul că disponibilitatea depinde de aprobările autorităților de reglementare și că funcționalitatea este activată prin actualizare software după obținerea aprobărilor necesare.

Compania urmărește în paralel o extindere mai largă în Uniunea Europeană, unde FSD a fost subiectul unor proceduri de aprobare și evaluări de siguranță pe parcursul anului 2026. Tesla și-a publicat propriile date din piețele europene unde sistemul funcționează și susține că rata incidentelor este mai mică atunci când FSD Supervised este activat. Metodologia și comparațiile statistice au fost însă discutate și contestate de critici și autorități, astfel că datele companiei nu trebuie confundate cu o demonstrație că șoferul poate înceta să supravegheze drumul.

Pentru un utilizator român, cea mai importantă concluzie nu ține de vârsta persoanei din videoclip și nici de cât de impresionant se descurcă mașina într-o anumită deplasare. Ține de clasificarea tehnologiei.

FSD Supervised este conceput în prezent ca un sistem de conducere supravegheată. Dacă și când va deveni disponibil pe scară largă în România, abilitatea mașinii de a vira, frâna și accelera singură nu va reprezenta permisiunea șoferului de a nu mai urmări drumul. Cel puțin nu în forma în care Tesla oferă sistemul astăzi.

Comuna din România care are mai mulți locuitori decât zeci de orașe. De ce nu este transformată în municipiu
Revista presei
Digi24
Ambasadorul Marii Britanii, Giles Portman, despre alegerile prezidențiale din România: Autoritățile trebuie să explice publicului
Hit.ro
Minecraft primește prima dimensiune complet nouă după mai bine de 14 ani
Romania TV
BREAKING NEWS! Președintele demisionează, cutremur pe scena politică. Tocmai a făcut ANUNȚUL ȘOC
Femeia.ro
Mirabela Grădinaru, în centrul unei controverse după prima apariție în SUA. Detaliul din comunicarea oficială care a stârnit criticile românilor
Adevarul
Dosar de mită de 450.000 de euro la Gheorgheni. Doi directori, arestați în cazul unui proiect energetic
Playsport.ro
Chivu, artist al revenirilor de la 0-2. A reușit o nouă minune cu Inter, de data aceasta cu...
Caloria.ro
Un exercițiu viral nu este neapărat și potrivit pentru tine. Ce greșeli facem când ne construim singuri antrenamentul și de ce tehnica este esențială: „Sportivii fac să pară totul ușor” EXCLUSIV
Zooland.ro
Doi urși panda giganți au ajuns în Atlanta din China. Vor rămâne la grădina zoologică timp de 10 ani