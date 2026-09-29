Mașinile electrice cu aproape 200.000 km la bord pică mai rar inspecția tehnică decât cele pe benzină

Kilometrajul mare este unul dintre primele lucruri care îi sperie pe cumpărătorii unei mașini second-hand, iar în cazul automobilelor electrice suspiciunile sunt adesea și mai mari. Un nou set de date sugerează însă că un EV cu peste 150.000 de kilometri la bord nu trebuie automat privit ca o alegere riscantă. O analiză bazată pe 47,4 milioane de inspecții tehnice din Marea Britanie arată că, la rulaje ridicate, automobilele electrice au fost respinse la testele MOT mai rar decât mașinile pe benzină. Datele au fost prezentate recent și de Autoblog.

Studiul a fost comandat de British Vehicle Rental and Leasing Association, BVRLA, și realizat de organizația independentă New AutoMotive, folosind date oficiale ale inspecțiilor MOT. Rezultatele nu înseamnă că o mașină electrică nu se poate defecta și nici că bateria acesteia va fi neapărat într-o stare bună după sute de mii de kilometri. Ele oferă însă o imagine interesantă asupra modului în care se comportă componentele verificate în cadrul unei inspecții tehnice, mai ales pe măsură ce kilometrajul crește.

Diferența începe să se vadă după aproximativ 96.000 de kilometri

La rulaje mici și medii, diferențele dintre cele două tipuri de mașini sunt aproape inexistente. Pentru automobilele care au parcurs între 20.000 și 40.000 de mile, adică aproximativ 32.000-64.000 de kilometri, 12% dintre EV-uri au picat inspecția, comparativ cu 11,7% dintre automobilele pe benzină. Practic, rezultatele sunt aproape identice.

Situația începe să se schimbe în jurul pragului de 60.000 de mile, echivalentul a aproximativ 96.500 de kilometri. De aici încolo, rata de respingere a mașinilor electrice se stabilizează în jurul valorii de 16%, în timp ce pentru automobilele pe benzină și motorină continuă să crească odată cu rulajul.

Pentru mașinile cu o vechime între trei și opt ani și un rulaj cuprins între 90.000 și 120.000 de mile, aproximativ 145.000-193.000 de kilometri, 16,5% dintre EV-uri au picat inspecția. În cazul mașinilor pe benzină, procentul a fost de 22,1%. Cu alte cuvinte, electricele au fost cu aproximativ 25% mai puțin susceptibile să fie respinse la MOT în această categorie.

La peste 120.000 de mile, adică aproximativ 193.000 de kilometri, diferența a devenit și mai clară: 16% dintre automobilele electrice au fost respinse, față de 23,5% dintre cele pe benzină. Pentru cumpărătorii interesați de o mașină electrică second-hand, cifrele pun sub semnul întrebării ideea că un kilometraj mare trebuie privit automat ca un semnal de alarmă.

EV-urile au însă o problemă mai mare cu anvelopele

Rezultatele nu sunt favorabile mașinilor electrice la toate capitolele. Studiul arată că acestea au înregistrat aproximativ de 1,8 ori mai multe defecte ale anvelopelor comparativ cu automobilele cu motoare termice. Fenomenul a fost observat în special în cazul unor modele electrice mai vechi, construite pe platforme proiectate inițial pentru mașini cu motoare cu ardere internă.

Masa mai ridicată a automobilelor electrice și cuplul disponibil instantaneu pot pune presiune suplimentară asupra pneurilor. În schimb, una dintre temerile frecvente legate de EV-uri nu a fost confirmată de date: suspensia nu pare să sufere mai mult doar pentru că automobilele sunt mai grele. Între 60.000 și 90.000 de mile, electricele au avut 4,7 defecte de suspensie la fiecare 100 de teste, comparativ cu 6,1 pentru automobilele pe benzină.

O altă particularitate apare la sistemul de frânare. Unele EV-uri mai vechi, dar cu kilometraj redus, au prezentat mai multe probleme la frâne. Cercetătorii indică drept posibilă explicație utilizarea mai redusă a frânelor convenționale, deoarece o parte importantă din încetinire este realizată prin frânarea regenerativă. În timp, componentele mecanice ale frânelor pot ajunge astfel să fie afectate de coroziune.

Acest lucru nu schimbă avantajul general observat la rulaje mari, dar arată că evaluarea unui EV rulat nu trebuie redusă doar la numărul de kilometri afișat în bord. Starea anvelopelor, frânelor și suspensiei rămâne importantă, la fel ca istoricul de întreținere al mașinii.

Inspecția tehnică nu spune cât de sănătoasă este bateria

Există și o limitare importantă a cercetării: inspecția MOT nu măsoară capacitatea sau degradarea bateriei de tracțiune. Prin urmare, faptul că o mașină electrică trece inspecția tehnică nu înseamnă automat că acumulatorul său mai păstrează aceeași autonomie sau că nu va necesita intervenții costisitoare.

Starea acumulatorului poate varia semnificativ chiar și între două exemplare identice, în funcție de temperaturile la care au fost exploatate, numărul încărcărilor rapide, modul de utilizare și sistemul de management termic. Un studiu separat, bazat pe peste 500.000 de teste, a arătat deja că bateriile mașinilor electrice pot îmbătrâni foarte diferit în funcție de model.

De aceea, dacă te uiți la un EV cu peste 100.000 sau 150.000 de kilometri, merită să verifici separat starea de sănătate a acumulatorului, nu doar inspecția tehnică și istoricul de service. Există mai multe metode prin care poți evalua bateria unei mașini electrice second-hand, inclusiv analiza autonomiei reale, a comportamentului la încărcare și, ideal, un raport SoH.

Studiul britanic nu demonstrează că toate mașinile electrice sunt mai fiabile decât toate automobilele pe benzină și nici că aceste procente pot fi aplicate automat parcului auto din România. Arată însă că, în cazul celor 47,4 milioane de inspecții analizate, kilometrajul ridicat nu a dus la o creștere comparabilă a ratei de respingere pentru EV-uri. Pentru piața second-hand, aceasta este o diferență care poate schimba una dintre cele mai vechi prejudecăți legate de cumpărarea unei mașini rulate.