Orange lansează SaferPhone, pachetul creat pentru primul smartphone al copilului
Primul smartphone vine, de obicei, cu mai multe întrebări pentru părinți decât simpla alegere a telefonului. Cât timp ar trebui să petreacă un copil online, ce conținut poate vedea și cum poate fi protejat de amenințările din mediul digital sunt câteva dintre lucrurile care apar odată cu accesul la internet. Orange România a lansat SaferPhone, un pachet care combină conectivitatea, telefonul în rate și instrumentele de protecție și control parental. Lansarea a avut loc pe 28 septembrie 2026.
Soluția este gândită în special pentru momentul în care un copil primește primul smartphone și include abonamentul Fun, posibilitatea de a cumpăra un telefon în rate și acces la servicii de protecție. Pachetul face parte din inițiativa #ForGoodConnections a Orange, care pune la dispoziție resurse pentru părinți și copii despre siguranța online, cyberbullying și echilibrul dintre timpul petrecut pe internet și activitățile offline.
Ce include abonamentul SaferPhone
Componenta de conectivitate este reprezentată de abonamentul Fun. Acesta oferă 10 GB de internet național prin 5G, minute și SMS-uri naționale și în SEE nelimitate, 9,02 GB de internet în roaming SEE și 100 de minute internaționale.
Abonamentul costă 7 euro pe lună în varianta standard sau 6 euro pe lună dacă este achiziționat prin Orange Family. Orange completează oferta cu o selecție de smartphone-uri disponibile în rate în magazinele sale, astfel încât părinții pot lua telefonul împreună cu serviciile de conectivitate și protecție.
Ideea din spatele pachetului este ca primul telefon al copilului să ofere acces la serviciile necesare pentru comunicare, dar să vină în același timp cu instrumente prin care părinții pot stabili anumite limite.
Orange Cybersecure oferă protecție pentru telefon și rețea
SaferPhone include o perioadă de testare gratuită de două luni pentru Orange Cybersecure. După această perioadă, serviciul costă 4 euro pe lună și oferă protecție atât la nivelul dispozitivului, cât și direct în rețeaua Orange.
Printre funcțiile destinate protejării copiilor se numără un scut activ în rețeaua Orange, care poate avertiza și bloca automat tentative de phishing, malware și viruși. Protecția funcționează pentru conexiunea mobilă și Wi-Fi, iar componenta de rețea rămâne activă chiar dacă aplicația de pe telefon nu este pornită.
Serviciul permite, de asemenea, filtrarea conținutului. Părinții pot configura categorii de site-uri și aplicații care să fie restricționate în funcție de vârsta copilului și de regulile stabilite pentru acesta.
Părinții pot stabili limite pentru timpul petrecut pe ecran
O altă funcție inclusă în Orange Cybersecure este controlul timpului petrecut pe dispozitiv. Pot fi stabilite intervale în care accesul la telefon sau la anumite aplicații este limitat, inclusiv perioade dedicate școlii sau somnului.
Astfel, SaferPhone încearcă să acopere mai multe dintre problemele care apar odată cu primul smartphone. Pe lângă conexiunea la internet și posibilitatea de a comunica, părinții primesc instrumente pentru filtrarea conținutului și gestionarea timpului petrecut pe ecran.
Orange a inclus soluția în cadrul #ForGoodConnections, inițiativă prin care compania oferă materiale și resurse pentru părinți și copii. Acestea abordează subiecte precum prevenirea și identificarea cyberbullying-ului, siguranța online și găsirea unui echilibru între activitățile digitale și cele din afara internetului.
Pentru un copil aflat la începutul experienței cu un smartphone, întrebările nu se opresc la alegerea telefonului sau a abonamentului. SaferPhone reunește într-un singur pachet conectivitatea, dispozitivul și instrumentele de control și protecție, astfel încât regulile privind folosirea tehnologiei să poată fi stabilite de la început.