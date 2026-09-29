Orange lansează SaferPhone, pachetul creat pentru primul smartphone al copilului

Ce include abonamentul SaferPhone

Componenta de conectivitate este reprezentată de abonamentul Fun. Acesta oferă 10 GB de internet național prin 5G, minute și SMS-uri naționale și în SEE nelimitate, 9,02 GB de internet în roaming SEE și 100 de minute internaționale.

Abonamentul costă 7 euro pe lună în varianta standard sau 6 euro pe lună dacă este achiziționat prin Orange Family. Orange completează oferta cu o selecție de smartphone-uri disponibile în rate în magazinele sale, astfel încât părinții pot lua telefonul împreună cu serviciile de conectivitate și protecție.

Ideea din spatele pachetului este ca primul telefon al copilului să ofere acces la serviciile necesare pentru comunicare, dar să vină în același timp cu instrumente prin care părinții pot stabili anumite limite.

Orange Cybersecure oferă protecție pentru telefon și rețea

SaferPhone include o perioadă de testare gratuită de două luni pentru Orange Cybersecure. După această perioadă, serviciul costă 4 euro pe lună și oferă protecție atât la nivelul dispozitivului, cât și direct în rețeaua Orange.

Printre funcțiile destinate protejării copiilor se numără un scut activ în rețeaua Orange, care poate avertiza și bloca automat tentative de phishing, malware și viruși. Protecția funcționează pentru conexiunea mobilă și Wi-Fi, iar componenta de rețea rămâne activă chiar dacă aplicația de pe telefon nu este pornită.

Serviciul permite, de asemenea, filtrarea conținutului. Părinții pot configura categorii de site-uri și aplicații care să fie restricționate în funcție de vârsta copilului și de regulile stabilite pentru acesta.

Părinții pot stabili limite pentru timpul petrecut pe ecran

O altă funcție inclusă în Orange Cybersecure este controlul timpului petrecut pe dispozitiv. Pot fi stabilite intervale în care accesul la telefon sau la anumite aplicații este limitat, inclusiv perioade dedicate școlii sau somnului.