Sonos repară aplicația care i-a înfuriat utilizatorii. Navigarea devine mai simplă, iar boxele pot fi puse în ordine
Sonos lansează o actualizare importantă pentru aplicația sa mobilă. Noua versiune aduce navigare prin file, sortarea boxelor și un sistem îmbunătățit pentru controlul volumului. Funcțiile sunt distribuite treptat pe Android și iOS, potrivit publicației Engadget.
Schimbările nu modifică radical modul în care funcționează sistemele audio. Ele rezolvă însă mai multe probleme întâlnite în utilizarea zilnică. Sonos încearcă astfel să recâștige încrederea clienților. Compania a fost criticată dur după lansarea unei aplicații problematice în 2024.
Aplicația Sonos primește trei file principale
Cea mai vizibilă noutate este sistemul de navigare prin file. Utilizatorii pot accesa mai rapid secțiunile Home, System și Search. Butoanele sunt afișate în partea de jos a ecranului. Astfel, nu mai trebuie folosite numeroase gesturi pentru a trece de la o zonă la alta.
Noua interfață este opțională pentru moment. Trebuie să deschizi setările aplicației și să activezi opțiunea „Enable Improved Navigation”. Sonos va analiza reacțiile utilizatorilor înainte ca designul să devină standard pentru toate conturile.
Fila Home reunește conținutul și serviciile audio folosite frecvent. Search este dedicată căutărilor. Fila System oferă acces la boxele, căștile și camerele conectate. Separarea ar trebui să reducă timpul necesar pentru găsirea comenzilor importante.
Actualizarea este utilă în special pentru cei care au construit un ecosistem Sonos în mai multe camere. O locuință poate include boxe în sufragerie, bucătărie, dormitor și birou. Accesarea fiecărei zone devine mai rapidă prin noua interfață.
Boxele pot fi sortate și fixate în partea de sus
Fila System afișează toate dispozitivele asociate contului. Acestea pot fi organizate în mai multe moduri. Le poți sorta alfabetic. Le poți ordona în funcție de cât de des sunt folosite. Există și opțiunea de a vedea mai întâi boxele care redau sunet în acel moment.
O cameră sau o boxă poate fi fixată în partea de sus a listei. Funcția este utilă când folosești zilnic același sistem. De exemplu, poți păstra permanent în partea de sus boxele din sufragerie sau soundbarul conectat la televizor.
Schimbarea pare minoră pentru cine are un singur dispozitiv. Devine însă importantă într-o casă cu multe produse conectate. Sistemele Sonos sunt gândite pentru redare multi-room. Fiecare boxă poate reda conținut separat sau poate fi sincronizată cu restul locuinței.
Controlul din aplicația Sonos este o parte esențială a experienței. De aici poți selecta sursele audio. Poți grupa camerele. Poți modifica volumul și schimba piesele. O listă organizată mai bine reduce numărul de apăsări necesare.
Utilizatorii pot șterge mai ușor și elementele salvate la favorite. Este suficient un gest lateral pe ecran. Actualizarea include și remedieri pentru erori. Sonos promite, de asemenea, performanțe mai bune și un răspuns mai rapid al comenzilor.
Controlul volumului arată diferit pe iPhone
Versiunea pentru iOS primește o nouă interfață pentru volum. Sliderul devine dinamic. Acesta se mărește atunci când este atins. Nivelul selectat este mai ușor de urmărit și poate fi ajustat cu mai multă precizie.
Ecranul Now Playing primește și el o schimbare vizuală. Culorile fundalului se adaptează la coperta albumului redat. Interfața ar trebui să pară mai modernă. Conținutul audio rămâne însă în centrul experienței.
Noile comenzi sunt importante și pentru utilizatorii care folosesc un sistem home cinema Sonos. Volumul trebuie ajustat rapid în timpul filmelor. Diferențele dintre dialog, muzică și efecte pot fi mari. Un slider mai precis poate face controlul mai comod.
Actualizarea este lansată în etape. Din acest motiv, funcțiile pot să nu apară imediat pe toate telefoanele. Distribuirea completă ar trebui să dureze aproximativ două săptămâni. Aplicația trebuie actualizată înainte ca noua opțiune de navigare să devină disponibilă.
Sonos încearcă să evite greșelile din 2024. Atunci, o reproiectare majoră a aplicației a eliminat funcții și a introdus numeroase probleme. Reacțiile clienților au fost puternice. Criza a contribuit inclusiv la schimbări în conducerea companiei.
Noua versiune nu promite o revoluție. Aduce însă funcții simple care lipseau. Navigarea este mai clară. Boxele sunt mai ușor de găsit. Volumul poate fi controlat mai precis. Pentru utilizatorii Sonos, aceste detalii pot conta mai mult decât o schimbare spectaculoasă de design.