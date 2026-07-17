Sonos repară aplicația care i-a înfuriat utilizatorii. Navigarea devine mai simplă, iar boxele pot fi puse în ordine

Aplicația Sonos primește trei file principale

Cea mai vizibilă noutate este sistemul de navigare prin file. Utilizatorii pot accesa mai rapid secțiunile Home, System și Search. Butoanele sunt afișate în partea de jos a ecranului. Astfel, nu mai trebuie folosite numeroase gesturi pentru a trece de la o zonă la alta.

Noua interfață este opțională pentru moment. Trebuie să deschizi setările aplicației și să activezi opțiunea „Enable Improved Navigation”. Sonos va analiza reacțiile utilizatorilor înainte ca designul să devină standard pentru toate conturile.

Fila Home reunește conținutul și serviciile audio folosite frecvent. Search este dedicată căutărilor. Fila System oferă acces la boxele, căștile și camerele conectate. Separarea ar trebui să reducă timpul necesar pentru găsirea comenzilor importante.

Actualizarea este utilă în special pentru cei care au construit un ecosistem Sonos în mai multe camere. O locuință poate include boxe în sufragerie, bucătărie, dormitor și birou. Accesarea fiecărei zone devine mai rapidă prin noua interfață.

Boxele pot fi sortate și fixate în partea de sus

Fila System afișează toate dispozitivele asociate contului. Acestea pot fi organizate în mai multe moduri. Le poți sorta alfabetic. Le poți ordona în funcție de cât de des sunt folosite. Există și opțiunea de a vedea mai întâi boxele care redau sunet în acel moment.

O cameră sau o boxă poate fi fixată în partea de sus a listei. Funcția este utilă când folosești zilnic același sistem. De exemplu, poți păstra permanent în partea de sus boxele din sufragerie sau soundbarul conectat la televizor.

Schimbarea pare minoră pentru cine are un singur dispozitiv. Devine însă importantă într-o casă cu multe produse conectate. Sistemele Sonos sunt gândite pentru redare multi-room. Fiecare boxă poate reda conținut separat sau poate fi sincronizată cu restul locuinței.