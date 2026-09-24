Studenții români au la dispoziție doar 24 de ore să creeze o aplicație funcțională, iar răsplata totală depășește 7.000 de euro

Când încep înscrierile și cum se formează echipele

Potrivit comunicatului publicat de ASMI, competiția se desfășoară pe 7 și 8 noiembrie 2026, la Politehnica Business Tower din București. Înscrierile încep pe 5 octombrie, prin site-ul oficial Smarthack.ro.

Participanții vor lucra în echipe de trei până la cinci persoane. Vor avea 24 de ore pentru dezvoltarea unei aplicații software, pornind de la o temă propusă de un partener din industria IT&C.

Pentru cei care vor să participe, pregătirea poate începe cu alegerea colegilor și împărțirea responsabilităților. Într-un proiect atât de scurt, contează să existe timp și pentru testare, nu doar pentru scrierea codului. O idee ambițioasă devine greu de demonstrat dacă funcțiile esențiale rămân neterminate.

Mentori din industrie și exerciții de prezentare a ideilor

Echipele vor primi îndrumare de la specialiști ai companiilor participante. Programul include și ateliere tehnice, precum și sesiuni dedicate prezentării convingătoare a proiectelor, cunoscute drept „pitching”.

Această parte poate conta la fel de mult pentru experiența unui participant: după ce construiești o aplicație, trebuie să explici simplu ce problemă rezolvă și cui îi folosește. Este un exercițiu util inclusiv pentru interviuri, proiecte universitare sau prezentarea unei idei de afacere.

Competițiile care îi pun pe studenți în fața unor probleme concrete au avut recent un exemplu și la Cluj, unde echipe din nouă țări au analizat piața mașinilor electrice și folosirea AI în investiții. La Smarthack, provocarea se concentrează pe dezvoltarea software într-un interval foarte scurt.

Anunțul organizatorilor nu precizează încă termenul-limită al înscrierilor sau împărțirea premiilor. Cei interesați ar trebui să urmărească publicarea condițiilor pentru ediția 2026 înainte de a-și definitiva participarea.