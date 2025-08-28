REVIEW Sonos Five – o poveste de boxă care te strecoară în filmul tău preferat. De ce ar putea fi upgrade-ul perfect pentru laptop, pick-up și toată muzica ta preferată de oriunde

În opinia mea, după aproximativ două decenii de testat căști și boxe, nimic nu îți crește mai repede calitatea vieții decât o soluție audio de top. Puține lucruri te transpun mai eficient în alt univers al momentelor care te fac fericit, îți stârnesc un zâmbet sau, de ce nu, o lacrimă, decât muzica ta preferată, apropiată de sufletul tău, redată pe o boxă premium precum acest Sonos Five. Poate sună pretențios, dar gândește-te câte emoții ai acumulat de-a lungul anilor pe care, inadvertent, le asociezi cu melodii. Amintește-ți cum te-ai simțit ultima oară când ai auzit acea piesă care ți-a marcat copilăria, adolescența sau maturitatea, iar acum ia în calcul că, de fapt, niciodată nu ai auzit-o așa cum a intenționat artistul. Ai crezut că o știi perfect, cunoști toate versurile, dar de fapt, calitatea căștilor sau boxelor de la acea vreme ți-au tăiat măcar un pic din ceea ce ai fi putut să simți. Acesta este principalul motiv pentru care, atunci când investești într-un sistem audio sau chiar și o singură boxă premium sau o pereche de căști ”din alt film”, de fapt, ai investit într-o emoție pe care o poți recrea din nou și din nou, acasă sau în deplasare.

Apropo de calitate, în urmă cu câțiva ani, am dezvoltat o fascinație pentru Sonos. Fiind în ecosistemul produselor Apple, de la iPhone și iPad la Mac sau Apple TV, cei de la Sonos s-au numărat printre primii care au făcut investiții semnificative în soluții audio compatibile AirPlay, un standard wireless de transmitere a semnalului audio ce folosește rețeaua Wi-Fi din casă pentru o calitate net superioară Bluetooth. Practic, scăpai de fire, dar nu făceai sub nicio formă vreun compromis de calitate. Semnalul transmis era necomprimat, curat, fără distorsiuni sau interferențe. Ulterior protocolul a progresat și mai mult o dată cu lansarea AirPlay 2, care îți permite să transmiți același flux audio către mai multe difuzoare cu latență redusă și răspuns instant la comenzi precum play, pauză sau schimbarea melodiei. Sonos a ținut pasul, iar soluțiile sale din portofoliul actual, cu excepția căștilor, toate sunt compatibile cu AirPlay 2, inclusiv boxuța portabilă Sonos Roam 2.

Sonos Five, de ce este ușor de recomandat

Trecând însă peste preambulul de mai sus și peste boxele, soundbar-urile și subwoofer-ele pe care le-am testat, nimic nu mă bucură mai mult în 2025 decât să fiu în continuare surprins de o boxă, una singură, una cât zece. Sonos Five este prezentată simplu pe site-ul producătorului doar ca ”premium speaker” (boxă premium). Deși acest cuvânt ”premium” și-a pierdut din substanță în ultimul deceniu, este îmbucurător că mai există unii giganți care nu neglijează intenția sa inițială. Nu de alta, dar exprimă atât de multe într-un mod atât de eficient. În acest caz particular, semnificația este următoarea: nu vorbim de o boxă pentru toată lumea din pricina prețului de aproximativ 2500 de lei, dar cei care vor face investiția, au șanse foarte mari să simtă în scurt timp că muzica lor a beneficiat de un upgrade. Nu trebuie neglijată nici intrarea stereo de 3,5mm care îți permite să conectezi orice sursă de semnal, indiferent cât este de veche, pentru a-ți aduce ”gadgeturile” de acum câteva decenii în secolul 21 din prisma sunetului.

Sonos Five vine la pachet cu o bucurie de experiență, iar dacă te simți generos, poți cumpăra două din start pentru a le împerechea sau pentru a-ți aduce în actualitate senzația oferită de muzica preferată în mai mult decât o singură cameră. Tot insist pe ”actualizare” sau ”upgrade” în asociere cu Five prin prisma faptului că, indiferent ce laptop ai, ce pick-up sau magnetofon, ce CDPlayer sau combină audio de pe vremuri, este improbabil, dacă nu imposibil, să-ți stârnească același trepidat în piept, același clinchet în urechi, același zâmbet viu pe buze precum Five.

Deși tehnologia audio a progresat mult în ultimii ani și va mai continua să o facă, printre altele, pentru a înșela parțial legile fizicii care definesc dimensiunea incintelor, difuzoarelor sau amplificatoarelor, niciodată un televizor cu grosimea de câțiva centimetri nu se va auzi precum Sonos Five, nici dacă ai dat pe el câteva mii de euro. Un astfel de produs ca Five este posibil tocmai pentru că pune în aceeași ecuație valori tradiționale de inginerie audio și acustică cu tehnologii moderne de comunicație și procesare. Nu de alta, dar ascunde la interior un procesor Quad Core la 1,3GHz.

Sonos Five – specificații tehnice

Arhitectura acustică a lui Sonos Five este gândită pentru fidelitate reală, nu pentru artificii. În interior lucrează șase amplificatoare digitale de clasă D, perfect potrivite cu incinta etanșă, care elimină reverberațiile și ecourile nedorite. Trei tweetere livrează un răspuns înalt curat, cu unul central dedicat articulării vocilor și două tweetere în unghi pentru extensie spațială, în timp ce cele trei midwoofere se ocupă de registrul mediu și de un bas ferm, controlat, fără distorsiuni. Rezultatul este un sunet care umple fără efort încăperi mari, cu separație stereo clară și microdetalii pe care puține boxe „all-in-one” le surprind.

Partea „smart” este la fel de solidă ca latura acustică. Conectarea se face simplu, prin Wi-Fi la 2,4 sau 5 GHz (802.11 a/b/g/n), iar din aplicația Sonos îți aduni la un loc sursele și setările pentru control din orice cameră. AirPlay 2 îți permite streaming lossless direct de pe iPhone, iPad sau Mac, cu avantajul multi-room și al comenziilor imediate, fără întreruperile tipice Bluetooth-ului. Pentru a suna perfect în spațiul tău, Trueplay analizează acustica încăperii folosind microfoanele unui dispozitiv iOS compatibil și ajustează automat egalizarea; poți finisa ulterior din aplicație basul, înaltele și loudness-ul. Sub capotă, un procesor Quad-Core la 1,3 GHz și 512 MB de memorie SDRAM + 512 MB NAND Flash asigură procesarea DSP, sincronizarea de rețea și răspunsul instant la comenzi.

Flexibilitatea de amplasare și utilizare e un alt atu. Așezată orizontal, boxa separă automat canalele stânga-dreapta pentru un stereo complet; pusă vertical, trece inteligent în redare mono, utilă când vrei o prezență sonoră coerentă într-un colț sau pe un raft îngust. Două unități pot forma o pereche stereo veritabilă: orientate vertical pentru focalizare aproape „nearfield” sau orizontal pentru o scenă sonoră amplă, aerisită. Controalele capacitive de pe carcasă se adaptează orientării, astfel încât gesturile de play/pauză, volum sau skip rămân naturale indiferent de poziție. Carcasa este rezistentă la umiditate, ceea ce o face potrivită pentru bucătării ori băi bine ventilate, fără a fi nevoie să o ferești de aburul ocazional al unei cafetiere sau duș.

Conectica acoperă atât prezentul, cât și trecutul. Intrarea analogică de 3,5 mm îți aduce în actualitate pick-up-ul (cu preamplificator), CD-playerul sau chiar ieșirea unui DAC de birou; prin aplicație poți redistribui sunetul către toate boxele Sonos din casă, transformând Five într-un hub audio pentru întreaga locuință. Pe lângă Wi-Fi, ai la dispoziție și un port Ethernet 10/100 pentru rețele aglomerate sau pentru instalări fixe. Alimentarea internă universală (100–240 V, 50/60 Hz) simplifică integrarea, iar un LED discret îți indică starea de conectare ori de mut. Finisajul mat, în negru sau alb, ascunde o construcție solidă de 6,3 kg, în format 364 × 203 × 154 mm, suficient de compactă pentru un dulap media, dar cu volum acustic generos.

Ecosistemul face restul. Sonos Five redă nativ la rezoluție înaltă, fără întreruperi de la apeluri sau limitări de rază, și poate fi controlat direct din aplicații terțe compatibile, precum Spotify sau TIDAL, ori prin AirPlay 2 din Apple Music. Sonos Radio vine „la pachet”, cu mii de posturi live și selecții curatoriate, astfel încât ai ce asculta imediat după configurare. Indiferent dacă o folosești singură, în pereche sau ca piesă într-un sistem multi-room, Five rămâne aceeași boxă Hi-Fi de care poți fi mândru și ai toate motivele să te lauzi: un difuzor premium care combină puterea, claritatea și ușurința în utilizare într-un mod rar întâlnit în această categorie.

Sonos Five – experiență de utilizare și concluzie

În utilizarea de zi cu zi, Five îți cere să uiți de reflexul “dă-i pe Bluetooth”. Boxa nu are Bluetooth și, sincer, nici nu-i lipsește: totul rulează pe Wi-Fi, ceea ce înseamnă fidelitate mai mare, rază de acoperire reală prin toată casa și grupare instant cu celelalte difuzoare Sonos. Configurarea se face în aplicația Sonos, iar apoi poți reda direct din aplicațiile tale preferate sau prin AirPlay 2 de pe iPhone, iPad ori Mac. Controalele tactile răspund imediat (play/pause, volum, skip), iar orientarea inteligentă e foarte practică: pui boxa orizontal pentru stereo “dintr-o singură incintă”, sau vertical când vrei o prezență coerentă pe un raft; cu două unități, perechea stereo este cu siguranță spectaculoasă, iar ca surround-uri cu un soundbar Sonos, Five devine surprinzător de „cinematic”.

Pe partea analogică, intrarea de 3,5 mm e un bonus serios. Legi un pick-up (cu preamplificator phono), un CD player sau ieșirea unui DAC și trimiți semnalul în toată casa, pe orice cameră Sonos, dintr-un singur jack. Totuși, pentru TV nu este neapărat soluția potrivită: conexiunea line-in va introduce o latență infimă (75ms), deci apar probleme de sincronizare a buzelor cu sunetul — e concepută pentru muzică, nu pentru imagine. Dacă vrei televiziune, mergi pe un soundbar Sonos cum am detaliat în acest articol – REVIEW Sonos Arc Ultra și Sub 4 – sistemul care nu doar îți aduce cinematograful în casă, ci îți mută clubul între patru pereți. Dacă vrei muzică pură, Five pe line-in sună exact cum trebuie: dinamica rămâne vie, basul e ferm, iar scena rămâne curată chiar și la volum ridicat.

La amplasare, Five e rezistentă la umiditate (băi bine ventilate, bucătării), dar nu e „weather-rated”, așa că nu o lași pe terasă în ploaie sau peste noapte. Poți obține control vocal prin Alexa sau Google Assistant dacă o cuplezi la un produs Sonos cu microfoane (de tip Move) ori la un dispozitiv terț precum Echo Dot sau Nest Mini. Dacă vii de la Play:5 (Gen 2), Five aduce memorie mai mare, CPU mai puternic și un finisaj monocrom modern. Important este însă altceva, se împerechează stereo doar cu alt Five și necesită aplicația Sonos S2 (cea mai recentă). O găsești în AppStore sub numele simplu Sonos. În practică, experiența e genul acela „set & forget” (o instalezi și uiți de ea). Pornești muzica și uiți că ai tehnologie între tine și piesa preferată.

Apropo de muzica preferată, orice sună bine pe Sonos Five, dar aș insista pe particularitățile câtorva piese care m-au entuziasmat de curând. Ghosts by Harry Pane începe cu o secvență de zgomot de trafic pentru care îți vine să închizi geamurile de frică să nu vină mașinile peste tine. Spațialitatea și separația stereo sunt minunate, iar când piesa introduce niște acorduri joase de chitară, prezența basului în ecuație se produce organic, natural, dar puternic, impozant. În ”I didn`t change my number” de la Billie Eilish, de la început și până la sfârșit, pare că-ți muți un pic pereții cu joasele care te lovesc ca un pumn în piept în cel mai plăcut mod posibil și complet fără distorsiuni, fără să acopere vocea, fără să te distragă de la întregul efort de producție din spate. Este un echilibru acolo.

Everlast are un album acustic din 2013 intitulat The Life Acoustic care merită toate atenția. The Lonely Road în particular îți dă atât de multă emoție datorită fidelității de care este capabilă Sonos Five pe partea de voce încât sunt convins că nu am mai auzit în trecut emoția dată de respirația artistului, de modul în care i se dezlipesc buzele la fiecare frază. E impresionant și materializează exact filozofia pe care insist de mult timp ca un compliment suprem pentru o boxă, ”te face să-ți asculți toată muzica din nou, poate ți-a scăpat ceva”. Tot Everlast este și pe Rock Superstar de la Cypress Hill, o piesă agresivă la limita dintre rock și rap, dar cu un țambal constant, un clinchet clar ce pare să te facă să te concentrezi și mai tare pe versuri. Aici, Five creează ordine în haos, fiecare instrument este la locul lui, cu o claritate particulară pe întreaga plajă de frecvențe, treble, percuție, tobe, chitară. Sort of a Revolution de la Fink are mici pauze între acordurile de chitară, foarte mici. Perfecțiunea acelor clipe de liniște reprezintă un alt motiv sublim de încântare pentru simplul fapt că, la fel ca în numeroase alte teste pe care le-am făcut cu Sonos Five, cochetează atât de des cu perfecțiunea încât, cu sursa potrivită, cred că este dificil să nu te emoționeze. Indiferent de genul muzical care te încântă.

În concluzie, Sonos Five este cea mai nouă recomandare ușor de făcut. Te ajută să-ți aduci în actualitate vechile soluții audio din casă, un pick-up, poate chiar și un magnetofon sau CD Player de pe vremuri, dar, în același timp, te îmbie să-ți asculți muzica cum nu ai mai făcut-o în trecut. Te rupe de realitate, te face să închizi ochii și să vezi formația ta preferată de parcă ai fi la concert, cu spațialitatea specifică, cu instrumentele care conlucrează pentru a spune povestea completă și corectă. De la joase la înalte, de la conectivitate la design, de la preț la experiența în care se reflectă investiția, te mângâie pe creștet ca o bunicuță care te emoționează când îți aduce aminte de aventurile tale din copilărie. Diferența este că la Sonos Five ”aventurile” sunt piesele tale dragi care nu ai știut niciodată că pot suna atât de bine.