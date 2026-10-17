Apple înăsprește regulile pentru aplicațiile care „dezbracă” oameni cu AI. Trucul prin care unele ajungeau pe iPhone

Dezvoltatorii trebuie să prevină abuzurile și să elimine imaginile

Potrivit anunțului oficial Apple, aplicațiile trebuie să prevină și să elimine în mod proactiv asemenea materiale. Dezvoltatorii care nu introduc protecții adecvate sau nu remediază încălcările semnalate riscă eliminarea din App Store.

Regulile acoperă atât aplicațiile de creare a conținutului cu AI, cât și platformele în care utilizatorii publică materiale. Acestea trebuie să ofere filtre, posibilitatea raportării conținutului abuziv și instrumente pentru blocarea utilizatorilor care încalcă regulile.

În regulamentul App Store, Apple explică și cum poate interveni: solicită eliminarea materialelor și un plan de remediere, iar aplicația poate fi retrasă până când dezvoltatorul demonstrează că a corectat problemele. Încălcările grave sau repetate pot duce inclusiv la excluderea din programul pentru dezvoltatori.

Aplicațiile care își schimbă comportamentul după verificare sunt vizate direct

O altă modificare privește aplicațiile care prezintă evaluatorilor Apple o versiune aparent inofensivă, dar activează ulterior funcții ascunse. Compania dă chiar exemplul instrumentelor care generează imagini sexualizate ale unor persoane reale fără acordul lor.

Practic, o aplicație poate părea un simplu editor foto în timpul verificării, pentru ca după aprobare să ofere cu totul alte posibilități. Apple precizează că această tactică poate atrage eliminarea aplicației și excluderea dezvoltatorului.

Problema fusese semnalată și în contextul presiunilor asupra Apple și Google pentru eliminarea aplicațiilor care „dezbracă” oameni. Autoritățile din San Francisco au cerut măsuri împotriva unor servicii prezentate drept instrumente de editare, dar folosite pentru producerea de imagini intime false.

Ce înseamnă schimbarea pentru utilizatori

Regulamentul precizează separat că aplicațiile care facilitează traficul de persoane sau exploatarea copiilor vor fi eliminate din App Store și blocate de la distribuția alternativă. Această prevedere este relevantă și pentru piețele în care Apple permite instalarea aplicațiilor din alte surse autorizate.