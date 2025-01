REVIEW Sonos Arc Ultra și Sub 4 – sistemul care nu doar îți aduce cinematograful în casă, ci îți mută clubul între patru pereți

Te-ai întrebat vreodată cum ar fi să ai parte de un sunet cinematografic cu adevărat imersiv, chiar în propria sufragerie? Sau poate îți dorești o energie de club, fără să fii nevoit să suporți aglomerația specifică ieșirilor de noapte. Sonos pare să îți răspundă la toate aceste întrebări cu noul pachet format din Arc Ultra și Sub 4. Acest duo promite nu doar o experiență Dolby Atmos autentică și audiții foarte clare, ci și niște frecvențe joase capabile să îți facă pereții să vibreze la fiecare notă de bas. În rândurile de mai jos, voi încerca să explic modul în care Arc Ultra se diferențiază de precedesorul său, Sonos Arc, cum reușește Sub 4 să-ți ofere acea intensitate a senzațiilor pe care o asociezi în mod tradițional cu un club, dar și ce alte surprize ți-a pregătit Sonos în acest setup.

Sonos Arc Ultra, evoluția unui soundbar deja consacrat

Poate ai testat deja sau măcar ai auzit de Sonos Arc, soundbar-ul care a reușit să pună Sonos pe harta segmentului home theater Dolby Atmos. Era considerat unul dintre cele mai reușite produse de acest tip, cu un design subțire, un finisaj mat și o integrare perfectă în ecosistemul Sonos. În continuare, modelul cu pricina este foarte relevant, dar acum, cu Arc Ultra, producătorul îți propune un salt semnificativ, atât din perspectiva inovațiilor tehnice, cât și a experienței de utilizare.

Tehnologia Sound Motion și efectul de spațialitate

Cea mai interesantă noutate de care te vei bucura la Arc Ultra este tehnologia Sound Motion, anunțată drept o revoluție a ultimului deceniu în materie de inginerie audio. Printr-un sistem de amplificatoare de clasă D calibrate cu atenție și un set de drivere reproiectate, Arc Ultra dublează practic basul față de vechiul model Arc, însă nu sacrifică detaliile delicate din plaja frecvențelor înalte sau medii. Fie că asculți un pasaj cu violoncel, fie că îți place să savurezi un concert rock, Sound Motion îți oferă un echilibru remarcabil între precizia instrumentelor și forța basului, făcând ca întregul sunet să pară mai vibrant și, dintr-un punct de vedere, mai deschis, mai amplu.

Când vine vorba de efectul surround, Arc Ultra nu se lasă mai prejos. Integrarea cu Dolby Atmos 9.1.4 îți permite să auzi nu doar ce se întâmplă în fața ta, ci și deasupra capului. Difuzoarele orientate în sus creează senzația că anumite efecte – cum ar fi zgomotul avioanelor, al ploii sau al pașilor de la etaj – vin realmente din tavan. Este acel factor ”wow” pe care îl cauți la un sistem home theater autentic și, odată ce îl trăiești, e greu să te întorci la un sunet plat, fără adâncime.

Design minimalist, dar cu destinație clară

Dacă apreciezi estetica, vei fi încântat să vezi că Arc Ultra continuă linia elegantă și simplă a brandului Sonos. Carcasa este curbată, cu acea notă discretă de rafinament, iar finisajele în negru sau alb mat îi permit să se integreze în orice living modern. Cu toate acestea, să nu te păcălească forma relativ compactă: la interior, găsești 15 amplificatoare de clasă D (față de 11 la Arc) și un set generos de tweetere, midwoofere și componente dedicate canalelor de înălțime. Toate acestea lucrează împreună pentru a reda spectrul audio de la 25 Hz până la frecvențele foarte înalte, fără distorsiuni și fără să se ”calce pe bătături”.

Ai la dispoziție conectivitate WiFi 6 și Bluetooth 5.3, o premieră la acest nivel de soundbar, plus un port Ethernet dacă preferi un semnal prin cablu. Conectarea la televizor se face prin HDMI eARC/ARC, iar dacă vrei să folosești căștile Sonos Ace pentru a nu deranja pe nimeni, poți apăsa pe butonul de TV Audio Swap și să trimiți instant fluxul audio în căști. Practic, Arc Ultra e gândit să fie multifuncțional și să îți ofere acea libertate de a comuta între film, muzică și diferite moduri de audiție, printr-o interfață intuitivă din aplicația Sonos.

Pentru momentele în care nu vrei să faci gălăgie, dar totuși îți dorești să te bucuri de un film la calitate înaltă, Sonos a implementat TV Audio Swap. Cu o simplă apăsare pe casca dreaptă a Sonos Ace, dacă ai căștile, transferi sunetul de pe Arc Ultra direct în căști. Poate partenerul tău doarme, poate locuiești la bloc cu pereți subțiri – nu mai contează. Te bucuri de aceeași claritate a vocii și de aceleași efecte Dolby Atmos (prin tehnologiile speciale spațiale din căști), dar la un nivel privat, numai pentru urechile tale. Când vrei să revii la ascultare pe Arc Ultra, apeși din nou butonul și sunetul se mută înapoi, ca prin magie. Mai mult despre această compatibilitate și mecanism de împerechere, am detaliat în acest articol – EXPERIENȚĂ Sonos Arc, probabil cel mai bun soundbar Dolby Atmos, te mângâie pe suflet și face echipa perfectă cu căștile Sonos Ace

Speech Enhancement, Night Sound și alte funcții utile

Sonos nu a uitat nici de funcțiile care au transformat Arc într-unul dintre cele mai practice soundbar-uri de pe piață. Speech Enhancement îți permite să intensifici frecvențele vocale, astfel încât replicile șoptite din filme să rămână clare chiar și la volum mai mic. Night Sound scade amplitudinea sunetelor foarte puternice și ridică nivelul celor mai subtile, ca să nu trezești pe nimeni din casă, chiar dacă te uiți la un film de acțiune la 3 dimineața. În plus, interacțiunea vocală face un nou pas înainte, deoarece poți folosi ”Hey Sonos” pentru a lansa direct un playlist, a pune pauză sau a trece la următoarea piesă, fără să mai cauți telecomanda.

Dacă ești genul care își dorește să regleze totul în cele mai mici detalii, aplicația Sonos îți oferă un egalizator simplu de folosit și un modul Trueplay care funcționează și pe iOS, și pe Android. Astfel, Arc Ultra se ajustează automat în funcție de dimensiunile și particularitățile camerei tale. Nu trebuie să fii expert în acustică – pur și simplu lași microfoanele soundbar-ului sau ale telefonului să măsoare reflexiile sonore și să configureze totul pentru cea mai bună audiție posibilă.

Sub 4, motorul de bas care îți schimbă percepția

Dacă Arc Ultra reprezintă creierul și inima sistemului, Sub 4 este, cu siguranță, musculatura care dă viață fiecărei frecvențe joase. Creat pentru a înlocui generațiile anterioare de subwoofere Sonos, Sub 4 se laudă cu un design foarte apropiat de cel iconic – rotunjit specific brandului, dar include îmbunătățiri substanțiale la partea de performanță.

Dual force-canceling: adio distorsiuni deranjante

Unul dintre principalele avantaje pe care Sub 4 ți le aduce este sistemul de două difuzoare plasate față-în-față, așa-numitul mecanism force-canceling. Practic, dacă în alte subwoofere tradiționale woofer-ele pot genera vibrații care se anulează parțial sau creează bruiaje, Sub 4 reduce aproape la zero toate zgomotele parazite, oferind un bas mai curat și mai intens. Difuzoarele eliptice de 5×8 inci ating frecvențe de până la 25 Hz, adică exact intervalul în care începi să simți nu doar că asculți muzica, ci o trăiești fizic. Poți să dai la maxim un track electronic cu dropuri impresionante sau să urmărești un film cu explozii care par să îți zguduie mobila – distorsiunile vor fi, cel puțin în experiența mea, inexistente. Ca să înțelegi la ce mă refer, poți testa și tu Dirty de la Tony Dark Eyes sau trailerul final la Tenet.

Deși pare masiv când îl scoți din cutie, Sub 4 e suficient de versatil încât să îl poți așeza fie vertical, fie orizontal, după nevoia sau spațiul de care dispui. Dacă vrei, îl ascunzi și sub pat. Din moment ce se conectează wireless la sistem, tot ce ai nevoie este o priză, iar distanța față de soundbar nu devine o problemă, atât timp cât există semnal WiFi bun în încăpere. Sonos menționează că Sub 4 poate fi așezat până și sub canapea, fără pierderi semnificative de intensitate, pentru că Trueplay™ calibrat își face treaba foarte bine și acolo.

De ce ai vrea un subwoofer atât de puternic?

Poate că, la prima vedere, un soundbar ca Arc Ultra ți se pare destul de capabil să livreze basul potrivit. În mare parte, așa este. Totuși, dacă visezi la un adevărat cinema la tine în sufragerie, Sub 4 face o diferență enormă. Îți mută complet frecvențele joase de pe soundbar, lăsând-ul pe Arc Ultra să se concentreze pe claritatea dialogurilor, pe efectele de înălțime și pe detalii muzicale. În schimb, Sub 4 preia sarcina grea a basului și o duce la bun sfârșit cu brio, atingând zone de frecvență greu de atins de difuzoare mai mici. De Dor și De Bucurie de la Subcarpați te va ajuta să apreciezi cum se cuvine o astfel de investiție.

Dacă ești un cinefil pasionat, probabil ai văzut că în sălile de cinema subwooferele sunt răspândite strategic pentru ca publicul să simtă fiecare explozie sau rafală de vânt. Cu Sub 4, redai această senzație în propriul living. Iar dacă preferi muzica, te vei bucura să auzi linii de bas care de multe ori se pierd pe un sistem audio obișnuit. Efectiv, după 2-3 audiții, îți vei da seama că, de fapt, nu ți-ai ascultat complet muzica ta preferată niciodată.

Unul dintre atuurile ecosistemului Sonos este că poți extinde sistemul pas cu pas. În cazul de față, dacă deja ți-ai luat Arc Ultra și Sub 4, ai la dispoziție și alte produse pe care să le adaugi pe viitor, cum ar fi un set de boxe surround (Era 300, Era 100 sau chiar alte soundbar-uri mai mici configurate în mod spate), pentru a crea un sistem 5.1.4 sau 7.1.4. Cu fiecare nou dispozitiv conectat la WiFi, pe Sonos primești un plus de spațialitate.

Sonos Arc Ultra vs Sonos Arc – de ce merită să treci la Ultra

Este o întrebare legitimă: dacă ai deja un Sonos Arc, oare merită efortul financiar să faci upgrade la Arc Ultra? Răspunsul depinde mult de cât de pasionat ești de tehnologie și de cât de mult pui accent pe bas puternic și inovații de ultimă oră. Arc rămâne un soundbar excelent, cu Dolby Atmos și un design frumos, dar Arc Ultra îți aduce ceva nou prin Sound Motion, un plus consistent de bas, WiFi 6, Bluetooth 5.3 și o serie de componente interne suplimentare (15 amplificatoare în loc de 11).

Dacă ești genul care vrea întotdeauna cea mai bună și actuală soluție, atunci Arc Ultra, mai ales în combinație cu Sub 4, se transformă într-un adevărat monstru pentru film, muzică și jocuri, unde ”monstru” este cel mai bun compliment. Scenele de acțiune scapă de orice urmă de platitudine, sunt vii, pline, iar liniile de bas profunde din piesele electronice, rock sau hip-hop sunt redate cu o intensitate care, până nu demult, părea rezervată doar sălilor profesionale de cinema sau investițiilor mult mai mari decât atât.

Cum se instalează și ce presupune întreținerea

Poate te întrebi cât de dificil e să pui la punct un asemenea sistem. Vestea bună este că Sonos a renunțat de mult la ideea de instalare complicată. Practic, Arc Ultra vine cu un cablu HDMI, un cablu de alimentare și un ghid rapid de configurare. Te asiguri că ai un port HDMI eARC sau ARC la TV, conectezi Soundbar-ul, urmezi instrucțiunile din aplicația Sonos și, în câteva minute, ai sunet de cinema. Dacă ai nevoie de conectivitate optic-digitală, există și un adaptor separat de la Sonos, dar ideal e să folosești HDMI ARC/eARC pentru a profita la maxim de Dolby Atmos TrueHD.

Pentru Sub 4, povestea e și mai simplă: îl scoți din cutie, îl bagi în priză, deschizi aplicația Sonos, îl adaugi la rețea și stai să-și facă actualizările. După încă câteva secunde, tot setup-ul e funcțional. Dacă ești dispus să optimizezi la maximum sunetul, faci un scurt proces de calibrare Trueplay, fie cu un device iOS, fie cu un telefon Android recent. Astfel, sistemul recunoaște dimensiunea camerei, reflectarea sunetului în pereți și în mobilier, reglându-se automat pentru un bas clar și un echilibru sonor potrivit.

Întreținerea este minimă. Sonos lansează periodic actualizări de firmware, iar acestea se instalează automat sau cu acordul tău, direct din aplicație. Nu trebuie să umbli la drivere complicate sau să downloadezi kituri de la surse obscure. Totul e integrat, simplu și la îndemâna oricui. Curățarea exterioară se face doar cu o lavetă moale, pentru a menține finisajul mat și plăcut.

Sunetul de film și petrecerea de weekend – în aceeași încăpere

Un alt aspect pe care nu îl poți ignora este versatilitatea combo-ului Arc Ultra + Sub 4. Poate vrei să urmărești un serial nou într-o seară liniștită și să te bucuri de un sunet deosebit, la un volum rezonabil. Activezi modul Night Sound, iar filmul pare mai intens, deși nu crești nivelul general de decibeli. Vocea personajelor e mai clară, iar exploziile sunt atenuate ca să nu îți sară inima din piept (și să nu-ți deranjezi vecinii).

A doua zi, vrei să pui un playlist techno sau dance și să inviți câțiva prieteni la un party. Crești volumul și, brusc, casa ta se transformă într-un spațiu de club. Sub 4 își intră în rol, îți vibrează podelele și nimeni nu se mai îndoiește de capacitatea sistemului de a muta petrecerea la tine. Asta înseamnă să ai puterea să comuți de la un mod la altul, fără să modifici altceva decât setările de volum și, eventual, modurile de egalizator din aplicație. Nu de alta, dar intensitatea bass-ului este perfectă la nivelul nativ, ca atunci când e scos din cutie, dar dacă ești amator de senzații extreme, din aplicația de mobil poți duce senzațiile la un cu totul alt nivel. Așa îți ”muți mobila” din casă.

Un plus pentru fanii eco: design sustenabil și consum redus

Sonos menționează în specificațiile oficiale faptul că atât Arc Ultra, cât și Sub 4, au fost proiectate cu gândul la un consum de energie mai mic și la materiale cu un impact de mediu redus. Sub 4, de exemplu, reduce consumul în modul de așteptare cu până la 50% față de generația anterioară, iar finisajele vin acum într-un ambalaj fără plastic de unică folosință. Sigur, nu este un argument principal pentru toată lumea, dar e plăcut să știi că un brand mare investește tot mai mult în diminuarea amprentei de carbon și în materiale prietenoase cu planeta.

Concluzie – un duo puternic, pregătit să devină inima divertismentului tău

Cu siguranță, Sonos Arc Ultra și Sub 4 nu sunt doar un simplu upgrade față de ce ai mai văzut pe piață. Arc Ultra duce la un alt nivel tehnologia soundbar, cu Sound Motion și canale Atmos 9.1.4 care transformă orice sufragerie într-o sală de cinema. Sub 4 își intră glorios în rol, oferind un bas extrem de profund și curat, care îți va demonstra că încă mai erau rezerve neexplorate în materie de intensitate și fidelitate.

În plus, nu subestima puterea de a comuta între modurile de audiție și consecințele, fie că vrei să vezi un film noaptea cu Night Sound sau să organizezi o petrecere epică. Poți chiar să transmiți sunetul pe căștile Sonos Ace, dacă te gândești să nu deranjezi pe nimeni. Tot acest pachet este controlat, ajustat, parametrizat de o interfață prietenoasă în aplicația Sonos și un design deștept, minimalist, care ascunde o forță impresionantă.

Așadar, dacă visezi de mult la un cinema personal, la o audiție de înalt nivel pentru playlisturile tale preferate și la un bas care să îți facă inima să tresalte, e momentul să-ți iei inima în dinți și să încerci Arc Ultra, mai ales împreună cu Sub 4, dar nu neapărat. Poți face investiția în subwoofer și ulterior, oricum sunt șanse de peste 90% ca acesta soundbar să întruchipeze un upgrade față de ce ai mai experimentat în trecut. Nu doar că vei auzi clar fiecare replică, dar vei simți efectiv fiecare notă joasă. Iar dacă îți place să-ți duci experiența și mai departe, adaugă alte dispozitive Sonos, construiește-ti un sistem 5.1.4 complet și cucerește o experiență audio precum nu ai mai făcut-o până acum.

Fă pasul către divertismentul de top, instalează noile gadgeturi de la Sonos și pregătește-te să fii surprins. Poate sună a clișeu, dar muzica de calitate în confortul căminului cred cu tărie că este despre trăiri, emoții și o senzație pe care, de multe ori, doar sălile mari de cinema ți-o ofereau. Acum, ai toate mijloacele să-ți transformi casa într-un centru multimedia personal și să inviți prietenii să vadă că nu exagerezi când spui că Sonos Arc Ultra și Sub 4 îți aduc atât cinematograful, cât și clubul, între patru pereți.