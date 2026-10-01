Elevii au liber luni, 5 octombrie. De ce nu se fac cursuri și ce semnificație are această zi

De ce este importantă ziua de 5 octombrie

La nivel internațional, 5 octombrie este cunoscută drept World Teachers’ Day – Ziua mondială a profesorilor. UNESCO o marchează anual începând din 1994, iar alegerea datei are o semnificație istorică importantă pentru profesia didactică.

Pe 5 octombrie 1966 a fost adoptată Recomandarea UNESCO/Organizația Internațională a Muncii privind statutul cadrelor didactice. Documentul a stabilit o serie de repere internaționale referitoare la drepturile și responsabilitățile profesorilor, pregătirea acestora, recrutare, condițiile de muncă și condițiile în care trebuie să se desfășoare procesul de predare și învățare.

Anul acesta există și o semnificație suplimentară: în 2026 se împlinesc 60 de ani de la adoptarea Recomandării din 1966. UNESCO anunță că ediția din acest an pune accent pe protejarea și consolidarea statutului profesiei didactice într-o perioadă în care profesorii se confruntă cu provocări noi, de la tehnologiile digitale până la incluziune și schimbările sociale.

De ce nu se fac cursuri luni, 5 octombrie

În România, ziua de 5 octombrie este prevăzută distinct în structura anului școlar 2026-2027. Ordinul ministrului Educației nr. 3.194/2026 stabilește că, de Ziua internațională a educației, nu se organizează cursuri.

Ziua de 5 octombrie este prevăzută și în contractul colectiv de muncă aplicabil în învățământ între zilele în care angajații sistemului beneficiază de timp liber. Prevederea vizează învățământul preuniversitar – grădinițe, școli și licee.

Este important de precizat că 5 octombrie nu trebuie confundată cu o sărbătoare legală generală pentru toți salariații din România. Ziua fără cursuri este stabilită în cadrul sistemului de educație, prin reglementările aplicabile acestuia.

Elevii au un weekend prelungit de trei zile

Cum 5 octombrie 2026 cade luni, elevii vor avea trei zile consecutive fără școală. Ultima zi de cursuri înaintea pauzei este vineri, 2 octombrie, urmată de weekendul 3-4 octombrie și de ziua liberă de luni. Cursurile vor fi reluate marți, 6 octombrie.