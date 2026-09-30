Gazele s-au scumpit puternic înainte de sezonul rece. De ce românii nu văd încă majorarea în facturi

Publicația arată că, ulterior, cotațiile s-au temperat spre aproximativ 460 lei/MWh. Analiza indică printre factorii care pot susține prețurile achizițiile pentru constituirea rezervelor de iarnă și disponibilitatea gazelor pentru tranzacționare. Aceste explicații descriu presiunile din piață, fără să stabilească o contribuție exactă a fiecărui factor la scumpire.

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Cum este stabilit prețul pentru gospodării

Pentru consumul casnic din perioada 1 aprilie 2026–31 martie 2027, regulile sunt prevăzute în OUG nr. 12/2026, cu modificările ulterioare. Pentru clienții care nu sunt preluați în regim de ultimă instanță, furnizorul facturează valoarea mai mică dintre prețul contractual și prețul calculat potrivit ordonanței. Vechea schemă de plafonare nu mai este mecanismul aplicabil.

Calculul include costul de achiziție, componenta de furnizare, tarifele de transport și distribuție, precum și taxele. Costul gazelor cumpărate de furnizor este urmărit ca medie ponderată, inclusiv pentru volumele extrase din depozite. De aceea, un vârf bursier nu reprezintă automat costul întregii cantități furnizate într-o lună.

Dacă verifici factura, urmărește separat prețul unitar și cantitatea consumată. O sumă mai mare de plată în lunile reci poate apărea și atunci când prețul pe kilowatt-oră rămâne neschimbat, deoarece centrala funcționează mai mult. Comparația dintre două facturi trebuie făcută pentru perioade similare și ținând cont de eventualele regularizări.

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Ce rol au rezervele pentru iarnă

Depozitele permit păstrarea gazelor pentru perioadele în care cererea crește. Achizițiile pentru umplerea lor fac parte din pregătirea sezonului rece, dar nivelul rezervelor nu explică singur diferențele de preț dintre România și alte piețe europene. Pentru o comparație corectă contează și produsul tranzacționat, data și perioada de livrare.