Ultima ora
IRCC crește de la 1 octombrie. Cu cât se măresc ratele și soluția prin care poți plăti cu sute de lei mai puțin
de Ionuț Vieriu
ECONOMIE

Gazele s-au scumpit puternic înainte de sezonul rece. De ce românii nu văd încă majorarea în facturi

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Gazele s-au scumpit puternic înainte de sezonul rece. De ce românii nu văd încă majorarea în facturi
Gazele s-au scumpit pe piața angro înainte de iarnă / Foto: Profimedia

Cotațiile gazelor pe piața angro din România au crescut puternic între iulie și septembrie, însă această evoluție nu se transferă automat, în aceeași proporție, în facturile gospodăriilor. Furnizorii cumpără gaze la prețuri diferite, iar pentru consumatorii casnici se aplică până la 31 martie 2027 un mecanism special de facturare. Prețul plătit depinde de contract și de calculul prevăzut în lege, nu doar de cotația unei zile de tranzacționare.

Cuprins
  1. Cât au crescut cotațiile din România
  2. Cum este stabilit prețul pentru gospodării
  3. Ce rol au rezervele pentru iarnă

Cât au crescut cotațiile din România

Potrivit unei analize Economedia, care citează date ale Bursei Române de Mărfuri, prețul a urcat de la 273,78 lei/MWh, pe 20 iulie, la 511,18 lei/MWh, la mijlocul lunii septembrie. Diferența dintre cele două valori reprezintă o creștere de aproximativ 87%. Sunt prețuri din piața angro, unde gazele sunt cumpărate și vândute înainte de furnizarea către consumatorii finali.

Publicația arată că, ulterior, cotațiile s-au temperat spre aproximativ 460 lei/MWh. Analiza indică printre factorii care pot susține prețurile achizițiile pentru constituirea rezervelor de iarnă și disponibilitatea gazelor pentru tranzacționare. Aceste explicații descriu presiunile din piață, fără să stabilească o contribuție exactă a fiecărui factor la scumpire.

Citește și: Prețul gazelor a explodat înainte de iarnă. A ajuns la un nivel depășit doar în anul izbucnirii războiului din Ucraina

Cum este stabilit prețul pentru gospodării

Pentru consumul casnic din perioada 1 aprilie 2026–31 martie 2027, regulile sunt prevăzute în OUG nr. 12/2026, cu modificările ulterioare. Pentru clienții care nu sunt preluați în regim de ultimă instanță, furnizorul facturează valoarea mai mică dintre prețul contractual și prețul calculat potrivit ordonanței. Vechea schemă de plafonare nu mai este mecanismul aplicabil.

Calculul include costul de achiziție, componenta de furnizare, tarifele de transport și distribuție, precum și taxele. Costul gazelor cumpărate de furnizor este urmărit ca medie ponderată, inclusiv pentru volumele extrase din depozite. De aceea, un vârf bursier nu reprezintă automat costul întregii cantități furnizate într-o lună.

Dacă verifici factura, urmărește separat prețul unitar și cantitatea consumată. O sumă mai mare de plată în lunile reci poate apărea și atunci când prețul pe kilowatt-oră rămâne neschimbat, deoarece centrala funcționează mai mult. Comparația dintre două facturi trebuie făcută pentru perioade similare și ținând cont de eventualele regularizări.

Citește și: Cât ne va costa căldura la iarnă? Gazele se scumpesc, iar rezervele sunt sub nivelul de anul trecut

Ce rol au rezervele pentru iarnă

Depozitele permit păstrarea gazelor pentru perioadele în care cererea crește. Achizițiile pentru umplerea lor fac parte din pregătirea sezonului rece, dar nivelul rezervelor nu explică singur diferențele de preț dintre România și alte piețe europene. Pentru o comparație corectă contează și produsul tranzacționat, data și perioada de livrare.

La nivel european, obiectivul general de umplere a depozitelor rămâne 90%, potrivit Consiliului Uniunii Europene. Regulile permit atingerea lui între 1 octombrie și 1 decembrie și introduc flexibilități pentru condiții dificile de piață. Nu este vorba despre înlocuirea generală a țintei de 90% cu una de 80%. www.consilium.europa.eu

Scumpirea angro poate pune presiune pe costurile viitoare de achiziție ale furnizorilor. Totuși, datele prezentate nu permit calcularea unei majorări certe pentru fiecare gospodărie și nici anunțarea unei scumpiri inevitabile după martie 2027. Evoluția facturilor va depinde de prețurile de achiziție, contracte și regulile aplicabile atunci.

Trailerul „The One About Matthew Perry” a fost lansat. Când vezi pe Netflix documentarul pe care îl aștept cu nod în gât
Revista presei
Digi24
Un zbor Dubai-Tel Aviv a aterizat în Arabia Saudită după o alertă de deturnare. Israelul a trimis avioane de vânătoare
Hit.ro
Elevii români câștigă trei medalii de aur și duc România pe primul loc la Balcaniada de Informatică pentru Juniori
Romania TV
Cum arată casa lui Florin Piersic din Cluj. Locuința este renovată recent, este cochetă și cu un farmec aparte. Aici este locul în care marele actor locuiește cu soția lui, Anna Torok / FOTO
Femeia.ro
Ce nu știai despre ambasadoarea SUA care s-a lăudat că statul ei poate răsturna guverne
Adevarul
O fabrică de bere din Germania își închide porțile după aproape 400 de ani. Zeci de angajați rămân fără loc de muncă
Playsport.ro
Chivu, artist al revenirilor de la 0-2. A reușit o nouă minune cu Inter, de data aceasta cu...
Caloria.ro
Nectar de mere făcut în casă. Cum prepari o băutură aromată, numai bună pentru zilele reci
Zooland.ro
Insula Heard pierde un sfert din ghețari din 1947. Încălzirea globală schimbă una dintre cele mai sălbatice zone de pe Pământ