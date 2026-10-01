Ai primit salariul mai târziu decât data din contract. Ce drepturi ai și când întârzierea devine o problemă

O întârziere poate deveni cu atât mai importantă pentru salariat atunci când situația se repetă sau când plata este amânată pentru perioade mai lungi. Ratele, facturile și celelalte obligații ale angajatului nu se amână automat doar pentru că firma nu a virat salariul la timp.

Ce spune legea despre plata salariului

Salariul reprezintă contraprestația muncii depuse în baza contractului individual de muncă, iar plata acestuia este una dintre obligațiile esențiale ale angajatorului. Data stabilită pentru plată trebuie, așadar, respectată.

De exemplu, dacă documentele aplicabile raportului de muncă prevăd că salariul se achită pe data de 15 a fiecărei luni, angajatorul nu poate transforma în mod obișnuit această dată în 20 sau 25 doar pentru că societatea are temporar probleme de lichiditate.

Mai mult, dreptul salariatului nu dispare dacă acesta a primit numai o parte din suma datorată. Inspecția Muncii arată că acceptarea unei părți din drepturile salariale nu înseamnă renunțarea la diferența care i se cuvine angajatului.

În cazul în care întârzierea sau neplata produce un prejudiciu, Codul muncii permite și solicitarea unor daune rezultate din neexecutarea totală sau parțială a obligațiilor privind plata salariului. Dreptul la acțiune pentru salariile restante și daunele aferente este supus unui termen de prescripție de trei ani de la data la care drepturile respective erau datorate

Ce poți face dacă salariul nu intră la timp

Primul lucru pe care îl poți face este să verifici exact data de plată prevăzută în contract, contractul colectiv aplicabil sau regulamentul intern. Dacă termenul a trecut, poți solicita angajatorului, preferabil în scris, o explicație și o dată concretă pentru efectuarea plății. Este util să păstrezi contractul, extrasele de cont, mesajele și orice alte documente care pot demonstra situația.

Dacă salariul continuă să nu fie plătit, te poți adresa Inspectoratului Teritorial de Muncă de care aparține sediul angajatorului. Inspecția Muncii precizează că sesizările privind încălcarea legislației muncii pot fi transmise inclusiv în scris, prin poștă sau e-mail, iar reclamațiile beneficiază de confidențialitate în timpul controlului.