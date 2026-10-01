AMD Ross folosește agenți AI pentru a scurta dezvoltarea sistemelor embedded

Un asistent AI pentru întregul proces de dezvoltare

Sistemele embedded au devenit mai complexe, iar proiectarea lor presupune lucrul simultan cu hardware, software și componente AI. AMD Ross încearcă să aducă aceste activități într-un flux de lucru comun, în care agenții AI pot consulta documentația, verifica starea instrumentelor, executa comenzi și oferi îndrumări pentru depanare.

Soluția poate fi utilizată pentru stabilirea funcțiilor care trebuie implementate în hardware și a celor care vor rula în software, pentru proiectarea hardware cu ajutorul instrumentelor de sinteză de nivel înalt și pentru optimizarea și depanarea cipurilor. De asemenea, AMD Ross poate sprijini dezvoltarea aplicațiilor software și a algoritmilor pentru sisteme embedded.

În zona AI, agenții pot ajuta la optimizarea algoritmilor de învățare automată folosind software-ul AMD destinat sistemelor embedded. Soluția poate fi folosită și pentru estimarea consumului de energie și optimizarea sistemelor pentru un consum mai redus.

AMD Ross acoperă inclusiv partea de proiectare a plăcilor electronice. Sistemul poate verifica schemele electronice și poate ajuta la optimizarea amplasării componentelor și a traseelor de pe PCB.

„Dezvoltarea sistemelor embedded devine tot mai complexă, deoarece echipele se ocupă atât de proiectarea și depanarea hardware, cât și de dezvoltarea și implementarea software, de inferența AI și de proiectarea sistemelor în ansamblu. AMD Ross reunește instrumentele AMD Embedded, informații de încredere și fluxuri de lucru create de experți într-o singură soluție bazată pe agenți AI”, a declarat Salil Raje, vicepreședinte senior și director general al diviziei AMD Embedded.

Cum funcționează AMD Ross

Un element important al AMD Ross este faptul că soluția nu este legată de un anumit model lingvistic, IDE sau mediu în linie de comandă. Echipele pot continua să folosească instrumentele preferate, păstrând în același timp conexiunea cu mediile AMD Embedded.

Arhitectura AMD Ross se bazează pe patru componente principale. Prima este reprezentată de serverele Model Context Protocol (MCP), care folosesc standardul deschis MCP pentru a conecta agenții AI la instrumentele AMD Embedded. Prin această conexiune, agenții pot consulta informații, executa comenzi și interacționa direct cu mediul de proiectare.