Ce se întâmplă cu prețurile când motorina se scumpește. Efectul pe care îl resimt toți românii, chiar dacă nu au mașină

Legumele trebuie aduse de la producător la depozit și apoi în magazin. Carnea, lactatele, băuturile, produsele de panificație și bunurile nealimentare trec prin propriile lanțuri de distribuție. Atunci când transportatorul plătește mai mult pentru motorină, costul deplasării fiecărei încărcături crește.

Asta nu înseamnă însă că o scumpire cu 20% a motorinei produce automat o creștere cu 20% a prețurilor din magazine. Potrivit datelor prezentate de Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România, transportul rutier reprezintă, în medie, aproximativ 2,6% din prețul final al produselor, iar o creștere cu 25% a motorinei poate majora costurile de transport cu aproximativ 10%.

De ce pot deveni alimentele mai scumpe

În cazul alimentelor, motorina intervine în mai multe etape. Fermierul folosește carburant pentru utilajele agricole și plătește pentru transportul materiilor prime și al recoltelor. Procesatorul are, la rândul său, cheltuieli pentru transport și producție, iar distribuitorul trebuie să ducă produsele în depozite și magazine.

Astfel, scumpirea se poate acumula pe întregul traseu al produsului.

O pâine nu se va scumpi cu același procent cu care a crescut motorina. Fiecare companie poate absorbi o parte din cost din propria marjă de profit sau poate transfera o parte către următoarea verigă. Dacă însă carburanții rămân scumpi o perioadă îndelungată, presiunea pentru majorarea prețurilor devine mai mare.

Diferența devine uriașă pentru firmele de transport

Pentru un șofer, câțiva lei în plus pentru fiecare litru înseamnă zeci sau sute de lei suplimentar la alimentarea unei mașini. Pentru o companie care operează zeci de camioane, diferența se transformă însă în sute de mii de lei.

„Pentru o firmă de transport, diferența dintre motorina la 8,27 lei și cea la 11 lei înseamnă, pe o flotă de 20 de camioane care rulează 100.000 de kilometri pe an fiecare, sute de mii de lei în plus anual”, explică analistul Adrian Negrescu.

Problema este că firmele nu pot majora întotdeauna imediat tarifele. Multe au contracte pe termen lung și sunt obligate temporar să suporte diferența din propriile resurse. Pentru companiile cu marje mici, acest lucru poate însemna mai puțini bani pentru investiții, furnizori sau alte cheltuieli.