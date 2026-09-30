Ce se întâmplă cu prețurile când motorina se scumpește. Efectul pe care îl resimt toți românii, chiar dacă nu au mașină
Scumpirea carburanților nu este doar o problemă pentru șoferii care trebuie să lase mai mulți bani la benzinărie. Atunci când motorina se scumpește, efectul se transmite treptat către transport, agricultură, producție și distribuție, iar o parte din costurile suplimentare poate ajunge în prețurile plătite de toți consumatorii. În România, motorina standard a trecut deja de pragul de 11 lei pe litru în unele stații, după ce la sfârșitul lunii februarie costa în medie 8,27 lei.
De la motorina din camion, la prețul de la raft
Cel mai simplu exemplu este transportul mărfurilor. Aproape orice produs cumpărat dintr-un supermarket a fost transportat cel puțin o dată cu un vehicul care consumă carburant.
Legumele trebuie aduse de la producător la depozit și apoi în magazin. Carnea, lactatele, băuturile, produsele de panificație și bunurile nealimentare trec prin propriile lanțuri de distribuție. Atunci când transportatorul plătește mai mult pentru motorină, costul deplasării fiecărei încărcături crește.
Asta nu înseamnă însă că o scumpire cu 20% a motorinei produce automat o creștere cu 20% a prețurilor din magazine. Potrivit datelor prezentate de Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România, transportul rutier reprezintă, în medie, aproximativ 2,6% din prețul final al produselor, iar o creștere cu 25% a motorinei poate majora costurile de transport cu aproximativ 10%.
De ce pot deveni alimentele mai scumpe
În cazul alimentelor, motorina intervine în mai multe etape. Fermierul folosește carburant pentru utilajele agricole și plătește pentru transportul materiilor prime și al recoltelor. Procesatorul are, la rândul său, cheltuieli pentru transport și producție, iar distribuitorul trebuie să ducă produsele în depozite și magazine.
Astfel, scumpirea se poate acumula pe întregul traseu al produsului.
O pâine nu se va scumpi cu același procent cu care a crescut motorina. Fiecare companie poate absorbi o parte din cost din propria marjă de profit sau poate transfera o parte către următoarea verigă. Dacă însă carburanții rămân scumpi o perioadă îndelungată, presiunea pentru majorarea prețurilor devine mai mare.
Diferența devine uriașă pentru firmele de transport
Pentru un șofer, câțiva lei în plus pentru fiecare litru înseamnă zeci sau sute de lei suplimentar la alimentarea unei mașini. Pentru o companie care operează zeci de camioane, diferența se transformă însă în sute de mii de lei.
„Pentru o firmă de transport, diferența dintre motorina la 8,27 lei și cea la 11 lei înseamnă, pe o flotă de 20 de camioane care rulează 100.000 de kilometri pe an fiecare, sute de mii de lei în plus anual”, explică analistul Adrian Negrescu.
Problema este că firmele nu pot majora întotdeauna imediat tarifele. Multe au contracte pe termen lung și sunt obligate temporar să suporte diferența din propriile resurse. Pentru companiile cu marje mici, acest lucru poate însemna mai puțini bani pentru investiții, furnizori sau alte cheltuieli.
De ce s-au scumpit atât de mult carburanții
Una dintre cauzele principale este creșterea puternică și volatilitatea prețului petrolului pe piețele internaționale. În 2026, cotația Brent a fost puternic influențată de conflictul din Orientul Mijlociu și de incertitudinile privind transporturile prin Strâmtoarea Ormuz. De la aproximativ 72 de dolari pe baril la sfârșitul lunii februarie, petrolul a ajuns în anumite momente în apropierea nivelului de 118 dolari.
România este afectată și pentru că importă produse petroliere. Deficitul comercial cumulat pentru țiței și produse petroliere rafinate a ajuns la aproximativ 2,524 miliarde de euro în primele șase luni din 2026, față de 1,783 miliarde de euro în perioada similară din 2025.
Scumpirea este resimțită inclusiv de cei care nu au mașină
Statul a încercat să atenueze șocul prin reducerea accizei la motorină. De la 1 septembrie, diminuarea a ajuns la 25%, însă măsura nu poate anula complet efectul creșterii prețurilor internaționale.
De aceea, problema carburanților depășește cu mult costul unui plin. Chiar și un român care nu deține mașină poate resimți indirect scumpirea prin prețurile alimentelor, costul livrărilor, transport, diferite servicii sau alte bunuri.
Dacă petrolul și motorina rămân scumpe pentru o perioadă lungă, efectul se poate transmite mai departe și către inflație. Practic, ceea ce începe cu câțiva lei în plus plătiți pentru un litru de carburant poate ajunge, treptat și în proporții diferite, în numeroase cheltuieli de zi cu zi ale unei familii.