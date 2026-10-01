Noutăți în cazul avionului Flydubai care zbura spre Israel. Copilotul ar fi vrut să preia controlul aeronavei și să o prăbușească într-un zgârie-nori. „Un scenariu de tipul celui din 11 septembrie”

„Se consideră că acesta este un scenariu similar celui din 11 septembrie, în care copilotul îl ucide pe pilot și prăbușește avionul pe teritoriul Israelului, împreună cu toți pasagerii, dintre care majoritatea sunt israelieni”, a declarat sursa citată.

Un oficial israelian a susținut, de asemenea, că atacatorul ar fi căutat o țintă simbolică în Israel. Acesta a apreciat că aeronava ar fi fost interceptată înainte ca presupusul plan să poată fi dus la îndeplinire.

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Cum au intervenit pasagerii în cabina de pilotaj

Atacul asupra comandantului a fost urmat de o coborâre bruscă a aeronavei. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că un pasager și un membru al echipajului au pătruns în cabină și l-au imobilizat pe agresor, în timp ce acesta ar fi încercat să saboteze sistemele avionului.

„Un alt membru al echipajului care se afla în avion a intrat în cabina de pilotaj și a reușit să stabilizeze aeronava”, a afirmat Netanyahu.

Premierul a precizat că intervenția celor aflați la bord a prevenit o catastrofă.

Pasagerul Yaniv Hayun a relatat pentru The Telegraph că l-a găsit pe copilot la comenzi.

„L-am prins pe terorist, l-am imobilizat și, înainte de toate, l-am scos din cabină”, a povestit acesta.

Hayun a spus că a preluat temporar manșa după îndepărtarea agresorului. Ulterior, alți doi piloți aflați la bord au preluat comenzile și au aterizat aeronava la Tabuk. La întâlnirea cu premierul israelian, pasagerul a glumit că urmărirea serialului documentar „Dezastre în aer” l-ar fi ajutat să știe cum să reacționeze.

Ce a comunicat Flydubai după aterizarea de urgență

Compania aeriană a atribuit stabilizarea și aterizarea avionului echipajului său aflat la bord. Un purtător de cuvânt a precizat că aeronava a fost adusă sub control de „echipajul Flydubai aflat la bord, care a redirecționat și a aterizat în siguranță aparatul pe aeroportul din Tabuk”.