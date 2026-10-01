Noutăți în cazul avionului Flydubai care zbura spre Israel. Copilotul ar fi vrut să preia controlul aeronavei și să o prăbușească într-un zgârie-nori. „Un scenariu de tipul celui din 11 septembrie”
Copilotul aeronavei Flydubai care a aterizat de urgență în Arabia Saudită, după un atac asupra comandantului, ar fi urmărit să prăbușească avionul într-un zgârie-nori din Tel Aviv. Informația provine de la trei surse familiarizate cu situația, citate de The Telegraph. Incidentul s-a produs miercuri, 30 septembrie, la bordul cursei FZ1073 Dubai–Tel Aviv.
Ce au relatat sursele despre presupusa țintă a atacului
Potrivit informațiilor publicate de cotidianul britanic, copilotul, identificat de oficialii israelieni drept cetățean omanez, ar fi încercat să preia comenzile pentru a îndrepta aeronava către o clădire înaltă din Tel Aviv. Una dintre surse a comparat presupusul plan cu atentatele din 11 septembrie 2001.
„Se consideră că acesta este un scenariu similar celui din 11 septembrie, în care copilotul îl ucide pe pilot și prăbușește avionul pe teritoriul Israelului, împreună cu toți pasagerii, dintre care majoritatea sunt israelieni”, a declarat sursa citată.
Un oficial israelian a susținut, de asemenea, că atacatorul ar fi căutat o țintă simbolică în Israel. Acesta a apreciat că aeronava ar fi fost interceptată înainte ca presupusul plan să poată fi dus la îndeplinire.
Citește și: Primele dezvăluiri din avionul FlyDubai deviat în Arabia Saudită. Pasagerii au auzit țipete, iar aeronava a transmis semnal de urgență
Cum au intervenit pasagerii în cabina de pilotaj
Atacul asupra comandantului a fost urmat de o coborâre bruscă a aeronavei. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că un pasager și un membru al echipajului au pătruns în cabină și l-au imobilizat pe agresor, în timp ce acesta ar fi încercat să saboteze sistemele avionului.
„Un alt membru al echipajului care se afla în avion a intrat în cabina de pilotaj și a reușit să stabilizeze aeronava”, a afirmat Netanyahu.
Premierul a precizat că intervenția celor aflați la bord a prevenit o catastrofă.
Pasagerul Yaniv Hayun a relatat pentru The Telegraph că l-a găsit pe copilot la comenzi.
„L-am prins pe terorist, l-am imobilizat și, înainte de toate, l-am scos din cabină”, a povestit acesta.
Hayun a spus că a preluat temporar manșa după îndepărtarea agresorului. Ulterior, alți doi piloți aflați la bord au preluat comenzile și au aterizat aeronava la Tabuk. La întâlnirea cu premierul israelian, pasagerul a glumit că urmărirea serialului documentar „Dezastre în aer” l-ar fi ajutat să știe cum să reacționeze.
Ce a comunicat Flydubai după aterizarea de urgență
Compania aeriană a atribuit stabilizarea și aterizarea avionului echipajului său aflat la bord. Un purtător de cuvânt a precizat că aeronava a fost adusă sub control de „echipajul Flydubai aflat la bord, care a redirecționat și a aterizat în siguranță aparatul pe aeroportul din Tabuk”.
Un alt pasager, Almog Itali, a declarat într-un interviu difuzat de BBC că doi piloți care urmau să opereze o cursă ulterioară au preluat aeronava după incident. Relatările descriu astfel intervenția succesivă a pasagerilor și a personalului navigant pentru recâștigarea controlului.
Citește și: Motivul pentru care zborurile din București sunt mai scumpe decât cele din capitalele alăturate. Diferențele de preț sunt însemnate
Autoritățile saudite l-au reținut pe copilot pentru audieri. Flydubai a transmis că motivele incidentului rămân necunoscute și a avertizat asupra speculațiilor premature, potrivit Reuters.
Pasagerii au ajuns ulterior în Israel cu o altă aeronavă a companiei. Cei doi piloți implicați în confruntare au fost transportați la spital după aterizarea în Arabia Saudită.