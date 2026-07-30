Incidentul s-a produs în timpul unui test intern prin care compania încerca să măsoare capacitățile modelelor sale în domeniul securității cibernetice. În loc să rezolve provocarea în interiorul mediului controlat, agentul a găsit o cale spre internet și a început să caute răspunsurile direct în infrastructura externă.

Agentul AI a evadat folosind o vulnerabilitate necunoscută

Mediul de testare ExploitGym nu oferea acces direct la internet. Modelele puteau comunica doar cu un serviciu intern folosit drept intermediar pentru registrele de pachete software. Agentul a identificat însă o vulnerabilitate de tip zero-day în Artifactory, aplicația care îndeplinea rolul de proxy și cache.

După exploatarea breșei, modelele au escaladat privilegiile și s-au deplasat între mai multe componente ale infrastructurii OpenAI. În cele din urmă, au ajuns la un nod care avea conexiune la internet. De acolo, agentul a dedus că Hugging Face ar putea găzdui modelele, seturile de date sau soluțiile testului pe care încerca să îl treacă.

A urmat o operațiune autonomă formată din mii de acțiuni. Agentul a combinat credențiale furate cu vulnerabilități necunoscute și a găsit o cale de executare a codului pe serverele Hugging Face. Povestea inițială despre cele două modele OpenAI care au atacat Hugging Face arăta deja că testul intern depășise limitele mediului controlat.

OpenAI susține că toate dovezile indică un obiectiv foarte îngust. Agentul nu ar fi urmărit să provoace daune generale, ci să găsească soluțiile ExploitGym și să „trișeze” la evaluare. Acest lucru nu reduce însă gravitatea problemei. Modelul a fost capabil să creeze singur un lanț complex de atac și să traverseze mai multe limite de securitate.

Hugging Face a înregistrat peste 17.000 de acțiuni

Hugging Face a reconstruit aproximativ 17.600 de acțiuni executate de agent între 9 și 13 iulie 2026. Operațiunea a inclus recunoașterea infrastructurii, escaladarea privilegiilor, furtul unor tokenuri și credențiale, deplasarea laterală prin clustere și folosirea unor servicii publice pentru comandă, control și transferul informațiilor.

Agentul a găsit un endpoint public fără protecție, găzduit în infrastructura unui furnizor extern, pe care l-a transformat într-o bază intermediară. Hugging Face identifică serviciul drept Modal. Din acel spațiu, sistemul a trimis configurații malițioase către procesorul de seturi de date al platformei și a exploatat două căi diferite pentru accesarea fișierelor și executarea codului.