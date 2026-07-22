Hugging Face a descoperit intruziunea la începutul săptămânii trecute și a anunțat accesul neautorizat la seturi interne de date și la credențialele companiei. La acel moment, compania nu știa dacă fuseseră compromise și date aparținând clienților sau partenerilor.

Tot atunci, Hugging Face nu știa nici cine se afla în spatele atacului. Însă intruziunea fusese atât de sofisticată, încât angajații au suspectat că ar fi fost necesar un model AI „de frontieră”, de ultimă generație.

Modelele au găsit singure drumul către internet

Într-o postare publicată pe blogul său, OpenAI a recunoscut că responsabile au fost două dintre propriile modele. Unul era GPT-5.6 Sol. Celălalt era un sistem și mai performant, aflat înaintea lansării, al cărui nume nu a fost dezvăluit.

Pentru test, modelele fuseseră configurate astfel încât să refuze mai rar comenzile legate de hacking. Scopul era măsurarea performanțelor maxime în securitate cibernetică. Filtrele folosite în produsele disponibile publicului nu erau activate.

Modelele se aflau într-un sandbox. Acesta era un spațiu izolat, fără acces direct la internet. Singura conexiune permisă trecea printr-un serviciu intern care descărca și stoca pachete software.

AI-ul a descoperit însă o vulnerabilitate zero-day în acel serviciu. A exploatat-o, și-a extins accesul în infrastructura de cercetare OpenAI și s-a deplasat între mai multe sisteme. În cele din urmă, a ajuns la un dispozitiv care putea accesa internetul.

Incidentul arată cât de repede avansează GPT-5.6 și modelele AI capabile să descopere vulnerabilități. OpenAI clasificase deja familia GPT-5.6 la un nivel ridicat de capabilitate în domeniul securității cibernetice.