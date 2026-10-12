BYD pregătește o limuzină electrică de 270.000 de euro care vrea să concureze cu Rolls-Royce. Ar putea avea prima baterie solid-state a companiei
Constructorii chinezi nu mai încearcă doar să câștige clienți prin prețuri reduse și automobile electrice accesibile. În ultimii ani, companii precum BYD au început să concureze inclusiv în segmente dominate tradițional de producători germani și britanici, folosind tehnologii avansate, puteri de peste 1.000 CP și niveluri de echipare specifice automobilelor de lux. Următorul pas al BYD ar putea fi însă unul dintre cele mai ambițioase: o limuzină electrică de aproximativ 5,5 metri lungime, concepută pentru a rivaliza cu Rolls-Royce Phantom și Mercedes-Maybach S-Class.
Noul automobil va fi comercializat sub marca Yangwang, divizia ultra-premium a grupului BYD, poziționată deasupra Denza. Prototipurile fotografiate în China dezvăluie o caroserie impunătoare, cu ampatament foarte lung și portiere posterioare care se deschid invers față de direcția obișnuită, o soluție asociată frecvent automobilelor de lux britanice.
Cea mai interesantă informație privește însă tehnologia bateriei. Presa chineză susține că noua limuzină ar putea deveni primul automobil BYD echipat cu o baterie cu electrolit solid, o tehnologie considerată de numeroși producători drept unul dintre următorii pași importanți în dezvoltarea mobilității electrice. Deocamdată, această caracteristică nu a fost confirmată pentru modelul respectiv, dar constructorul a anunțat intenția de a prezenta primul său automobil cu baterie solid-state în 2027.
O limuzină de 5,5 metri cu portiere inversate și tehnologii rezervate celor mai scumpe automobile
Viitorul model Yangwang a fost fotografiat în timpul testelor pe drumurile publice din China, iar imaginile au oferit primele indicii despre proporțiile și particularitățile sale constructive.
Caroseria are o siluetă apropiată de cea a limuzinelor de reprezentare tradiționale, cu o parte frontală masivă, plafon relativ înalt și un ampatament conceput pentru maximizarea spațiului destinat pasagerilor din spate.
Lungimea estimată este de aproximativ 5,5 metri, ceea ce îl plasează în categoria automobilelor precum Rolls-Royce Phantom, Mercedes-Maybach S-Class și alte limuzine ultra-premium.
Unul dintre cele mai spectaculoase elemente îl reprezintă portierele posterioare cu balamale amplasate în spate, cunoscute drept coach doors. Această configurație permite o deschidere diferită de cea tradițională și poate facilita accesul pasagerilor într-un habitaclu foarte generos.
Sistemul este asociat cu automobilele Rolls-Royce, dar are o istorie mult mai veche în industria auto. În cazul noului Yangwang, soluția reprezintă o premieră pentru marca BYD.
Fotografiile arată și prezența unui senzor LiDAR pe plafon, indiciu că automobilul ar putea integra sisteme avansate de asistență la conducere și funcții automate adaptate segmentului de lux.
Prototipul a fost observat inclusiv în apropierea unei stații BYD Flash Charging, ceea ce sugerează compatibilitatea cu tehnologiile de încărcare rapidă de mare putere dezvoltate de constructor.
BYD utilizează deja arhitecturi electrice avansate și sisteme de propulsie cu patru motoare, precum platforma e4 prezentă pe anumite modele Yangwang.
Pentru viitoarea limuzină, presa auto chineză anticipează posibilitatea utilizării unei configurații similare, cu o putere combinată de peste 1.000 CP. Nu există însă o confirmare oficială a motorizării finale.
Bateria solid-state ar putea transforma noul Yangwang într-un laborator tehnologic pe roți
Tehnologia bateriilor cu electrolit solid reprezintă unul dintre cele mai importante domenii de cercetare ale industriei auto. Spre deosebire de numeroasele baterii litiu-ion convenționale, care utilizează electroliți lichizi sau gelificați, sistemele solid-state urmăresc folosirea unor materiale solide pentru transportul ionilor între electrozi.
Avantajele potențiale includ o densitate energetică mai mare, caracteristici îmbunătățite de siguranță și posibilitatea optimizării încărcării rapide. Totuși, rezultatele depind de chimia utilizată, iar transformarea prototipurilor în produse comerciale durabile rămâne o provocare.
BYD dezvoltă prin divizia FinDreams baterii solid-state bazate pe electroliți de tip sulfură. Compania a indicat anul 2027 drept momentul începerii unei producții limitate, în timp ce extinderea către volume industriale importante este vizată în jurul anului 2030.
Vicepreședinta executivă BYD, Stella Li, a declarat că primul automobil al companiei echipat cu această tehnologie ar urma să fie prezentat în 2027.
Nu a fost însă confirmat că viitoarea limuzină Yangwang va primi obligatoriu noua baterie. Este posibil ca tehnologia să fie rezervată inițial unor configurații foarte scumpe sau unor serii limitate, în timp ce versiunile obișnuite să utilizeze baterii Blade LFP.
Această diferențiere ar avea sens din punct de vedere comercial, deoarece costurile de producție ale bateriilor solid-state sunt încă ridicate, iar disponibilitatea inițială ar putea fi limitată.
În privința prețului, publicațiile chineze estimează că noul Yangwang ar putea depăși două milioane de yuani, echivalentul a aproximativ 268.000 de euro.
Pentru comparație, actualul Yangwang U7 pornește în China de la echivalentul a aproximativ 88.000 de euro, ceea ce ar transforma viitoarea limuzină într-un produs poziționat considerabil mai sus în gamă.
Pentru cumpărătorii din România, modelul reprezintă deocamdată o demonstrație a ambițiilor constructorilor chinezi, nu o ofertă comercială disponibilă local. BYD nu a confirmat un calendar european sau un preț destinat pieței românești.
Totuși, apariția unui asemenea automobil este relevantă pentru evoluția industriei. Dacă mărcile chinezești reușesc să combine tehnologii de ultimă generație cu niveluri foarte ridicate de confort și finisare, concurența pentru producătorii consacrați de automobile de lux ar putea deveni mai intensă.
Viitorul Yangwang nu încearcă să fie un BYD mai mare și mai scump, ci un produs care să demonstreze că grupul chinez poate concura la cel mai înalt nivel al industriei auto. Rămâne de văzut dacă bateria solid-state va fi caracteristica sa definitorie sau dacă aceasta va debuta pe un alt model al constructorului.