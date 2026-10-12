BYD pregătește o limuzină electrică de 270.000 de euro care vrea să concureze cu Rolls-Royce. Ar putea avea prima baterie solid-state a companiei

Cea mai interesantă informație privește însă tehnologia bateriei. Presa chineză susține că noua limuzină ar putea deveni primul automobil BYD echipat cu o baterie cu electrolit solid, o tehnologie considerată de numeroși producători drept unul dintre următorii pași importanți în dezvoltarea mobilității electrice. Deocamdată, această caracteristică nu a fost confirmată pentru modelul respectiv, dar constructorul a anunțat intenția de a prezenta primul său automobil cu baterie solid-state în 2027.

O limuzină de 5,5 metri cu portiere inversate și tehnologii rezervate celor mai scumpe automobile

Viitorul model Yangwang a fost fotografiat în timpul testelor pe drumurile publice din China, iar imaginile au oferit primele indicii despre proporțiile și particularitățile sale constructive.

Caroseria are o siluetă apropiată de cea a limuzinelor de reprezentare tradiționale, cu o parte frontală masivă, plafon relativ înalt și un ampatament conceput pentru maximizarea spațiului destinat pasagerilor din spate.

Lungimea estimată este de aproximativ 5,5 metri, ceea ce îl plasează în categoria automobilelor precum Rolls-Royce Phantom, Mercedes-Maybach S-Class și alte limuzine ultra-premium.

Unul dintre cele mai spectaculoase elemente îl reprezintă portierele posterioare cu balamale amplasate în spate, cunoscute drept coach doors. Această configurație permite o deschidere diferită de cea tradițională și poate facilita accesul pasagerilor într-un habitaclu foarte generos.

Sistemul este asociat cu automobilele Rolls-Royce, dar are o istorie mult mai veche în industria auto. În cazul noului Yangwang, soluția reprezintă o premieră pentru marca BYD.

Fotografiile arată și prezența unui senzor LiDAR pe plafon, indiciu că automobilul ar putea integra sisteme avansate de asistență la conducere și funcții automate adaptate segmentului de lux.