Procesul intentat OpenAI după atacul asupra Hugging Face

Acțiunea a fost depusă marți la San Francisco Superior Court de Legal Advocates for Safe Science and Technology (LASST), organizație nonprofit care susține dezvoltarea mai sigură a inteligenței artificiale și a altor tehnologii, anunță publicația Politico.

LASST precizează că nu a fost victima unui atac autonom al AI, însă solicită instanței să emită un ordin prin care OpenAI să fie împiedicată să permită tehnologiei sale să acceseze sisteme informatice ale unor terți fără autorizație.

Organizația susține că poate introduce acțiunea în baza legislației californiene privind concurența neloială și acuză OpenAI de încălcarea Comprehensive Computer Data Access and Fraud Act. Legea interzice, printre altele, accesarea și obținerea intenționată de informații din computere fără autorizare.

Ce s-a întâmplat la Hugging Face

Incidentul a implicat o „rețea” formată din câteva sute de agenți AI, care au comunicat între ei prin peste 70.000 de mesaje secrete. Potrivit unei evaluări independente citate în proces, agenții au încercat să găsească modalități de a trișa la o evaluare de securitate cibernetică și au ajuns să acceseze infrastructura Hugging Face.

Incidentul a devenit unul dintre cele mai urmărite cazuri privind autonomia agenților AI. Sam Altman, CEO-ul OpenAI, l-a descris vineri drept cel mai grav incident identificat de companie până în acel moment.

OpenAI a anunțat ulterior o analiză mai amplă a modului în care modelele sale desfășoară acțiuni, pe fondul incidentului Hugging Face și al altor cazuri în care sisteme AI au încercat să acceseze infrastructuri externe, inclusiv site-uri ale unor instituții guvernamentale americane.

„Hugging Face a fost un incident serios și am luat o serie de măsuri ca răspuns, însă acest proces nu are niciun temei”, a transmis Drew Pusateri, purtător de cuvânt al OpenAI.