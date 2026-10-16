Taxele românilor în 2027: ce dispare, ce rămâne și unde pot apărea costuri mai mari. Mamele ar putea scăpa de CASS

Un exemplu este impozitul pe proprietate. Guvernul propune trecerea graduală către impozitarea în funcție de valoarea de piață. Documentul nu stabilește însă cu cât va crește sau va scădea impozitul pentru un anumit apartament sau o anumită casă. Prin urmare, proprietarii nu pot calcula încă factura fiscală din viitor.

Avantajul unui asemenea sistem este că impozitarea poate reflecta mai bine valoarea reală a proprietăților. Dezavantajul este că proprietarii unor locuințe valoroase, în special din zonele unde prețurile imobiliare au crescut puternic, pot ajunge să suporte o sarcină fiscală diferită față de cea actuală.

Cota unică rămâne

Pentru salariați, una dintre principalele vești este păstrarea principiului cotei unice. Programul nu propune trecerea la un sistem general de impozitare progresivă a veniturilor.

Guvernul vrea, în schimb, să aducă mai mulți bani la buget prin combaterea evaziunii, îmbunătățirea colectării și reevaluarea facilităților și regimurilor fiscale preferențiale. Aici apare și un posibil dezavantaj: anumite categorii care beneficiază de facilități ar putea fi afectate dacă acestea vor fi eliminate sau restrânse.

O taxă dispare pentru companii

De la 1 ianuarie 2027 ar urma să fie eliminat impozitul minim pe cifra de afaceri, IMCA, iar programul spune explicit că termenul nu va fi amânat.

Motivul invocat este că IMCA taxează cifra de afaceri, nu profitul efectiv, și poate descuraja investițiile.

Pentru populație nu înseamnă bani primiți direct în buzunar. Efectul poate fi însă indirect: firmele care rămân cu mai multe resurse pot investi, angaja sau majora salarii. Pe de altă parte, eliminarea IMCA înseamnă și venituri bugetare la care statul renunță, iar acestea trebuie compensate prin colectare mai bună, economii sau alte venituri.