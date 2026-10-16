Taxele românilor în 2027: ce dispare, ce rămâne și unde pot apărea costuri mai mari. Mamele ar putea scăpa de CASS
Românii nu ar urma să fie loviți de un nou val general de taxe în 2027, dacă programul de guvernare depus de premierul desemnat Luca Niculescu va fi pus în aplicare. Documentul promite menținerea cotei unice, indexarea pensiilor și eliminarea CASS pentru anumite categorii de mame, dar vine și cu schimbări care pot afecta indirect buzunarul populației. Cea mai importantă necunoscută pentru proprietarii de locuințe rămâne reforma impozitării proprietății, care presupune trecerea graduală la valoarea de piață.
Ce se schimbă din 2027
|Măsura
|Ce prevede programul
|Ce poate însemna pentru români
|Cota unică
|Este menținut principiul cotei unice
|Nu este anunțată trecerea la impozitarea progresivă a veniturilor
|IMCA
|Dispare de la 1 ianuarie 2027
|Avantaj direct pentru companiile vizate și, indirect, posibil mai mult spațiu pentru investiții
|Impozitul pe proprietate
|Trecere graduală la valoarea de piață
|Unele locuințe ar putea ajunge să fie impozitate diferit; programul nu stabilește încă sumele concrete
|CASS pentru mame
|Este propusă scutirea mamelor cu copii sub doi ani
|Venit net mai mare pentru beneficiare, dacă măsura este finanțată și adoptată
|Pensii
|Indexare din 2027
|Creșterea veniturilor pensionarilor; nivelul efectiv va depinde de forma finală a măsurii
|Exit tax
|Taxarea anumitor câștiguri acumulate în România înaintea mutării activelor sau activității în altă jurisdicție
|Vizează în principal situații transfrontaliere, nu simplul român care pleacă să muncească în străinătate
|TVA
|Accent pe colectare și rambursări mai rapide
|Nu este anunțată în program o nouă majorare generală a TVA
„Fără taxe noi” nu înseamnă că toate impozitele rămân neschimbate
Pentru omul obișnuit, una dintre cele mai importante precizări este aceasta: programul nu anunță o nouă taxă generală în 2027, însă asta nu înseamnă că fiecare român va plăti exact aceleași sume ca acum.
Un exemplu este impozitul pe proprietate. Guvernul propune trecerea graduală către impozitarea în funcție de valoarea de piață. Documentul nu stabilește însă cu cât va crește sau va scădea impozitul pentru un anumit apartament sau o anumită casă. Prin urmare, proprietarii nu pot calcula încă factura fiscală din viitor.
Avantajul unui asemenea sistem este că impozitarea poate reflecta mai bine valoarea reală a proprietăților. Dezavantajul este că proprietarii unor locuințe valoroase, în special din zonele unde prețurile imobiliare au crescut puternic, pot ajunge să suporte o sarcină fiscală diferită față de cea actuală.
Cota unică rămâne
Pentru salariați, una dintre principalele vești este păstrarea principiului cotei unice. Programul nu propune trecerea la un sistem general de impozitare progresivă a veniturilor.
Guvernul vrea, în schimb, să aducă mai mulți bani la buget prin combaterea evaziunii, îmbunătățirea colectării și reevaluarea facilităților și regimurilor fiscale preferențiale. Aici apare și un posibil dezavantaj: anumite categorii care beneficiază de facilități ar putea fi afectate dacă acestea vor fi eliminate sau restrânse.
O taxă dispare pentru companii
De la 1 ianuarie 2027 ar urma să fie eliminat impozitul minim pe cifra de afaceri, IMCA, iar programul spune explicit că termenul nu va fi amânat.
Motivul invocat este că IMCA taxează cifra de afaceri, nu profitul efectiv, și poate descuraja investițiile.
Pentru populație nu înseamnă bani primiți direct în buzunar. Efectul poate fi însă indirect: firmele care rămân cu mai multe resurse pot investi, angaja sau majora salarii. Pe de altă parte, eliminarea IMCA înseamnă și venituri bugetare la care statul renunță, iar acestea trebuie compensate prin colectare mai bună, economii sau alte venituri.
Ce este „exit tax” și cine trebuie să se teamă de ea
Una dintre măsurile care poate suna alarmant este introducerea „exit tax”. Nu înseamnă însă că orice român care pleacă din țară va primi automat o taxă.
Mecanismul urmărește câștigurile de valoare generate în România înainte ca anumite active, rezidența fiscală sau activitatea economică să fie transferate către altă jurisdicție. Scopul este ca profitul creat în România să nu poată fi mutat pur și simplu în alt stat pentru a evita impozitarea aici.
Mamele cu copii mici ar putea rămâne cu mai mulți bani
Programul propune și eliminarea CASS pentru mamele cu copii sub doi ani, însă măsura este condiționată de găsirea resurselor bugetare și a unor măsuri compensatorii.
Mai mult, părinții care revin voluntar mai devreme la serviciu ar putea păstra indemnizația de creștere a copilului pentru încă trei sau șase luni, în funcție de momentul revenirii.
În același timp, pensionarii primesc promisiunea unei indexări în 2027, fără ca informațiile prezentate până acum să permită stabilirea unei creșteri concrete pentru fiecare pensie.
Toate acestea sunt, deocamdată, prevederi ale programului de guvernare, nu măsuri care trebuie tratate automat ca fiind deja în vigoare. Guvernul propus de Luca Niculescu trebuie mai întâi să primească votul de învestitură al Parlamentului, programat marți, de la ora 14:00.