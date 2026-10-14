Cum vezi rutele alternative în Waze fără să oprești navigarea pe Android Auto. Butonul util când traficul se schimbă din mers

Waze nu te obligă să anulezi traseul curent și să introduci din nou destinația atunci când vrei să verifici dacă există un drum mai rapid. Chiar în timpul navigării, aplicația poate afișa variante alternative pe ecranul Android Auto, iar traseul activ rămâne pornit până în momentul în care alegi altă rută. Google explică în documentația oficială Waze că opțiunea funcționează atât înainte de plecare, cât și după ce călătoria a început.

Este o funcție utilă mai ales în oraș, unde timpul estimat se poate schimba rapid din cauza unui accident, a unei străzi blocate sau pur și simplu a unui ambuteiaj apărut după calcularea traseului. Dacă folosești deja Waze direct prin Android Auto, poți compara variantele fără să iei telefonul în mână.

Cum verifici alte rute în timp ce navigarea continuă

După ce ai pornit navigarea și Waze afișează traseul pe ecranul mașinii, caută pictograma pentru rute alternative. Poziția exactă poate diferi puțin în funcție de dimensiunea display-ului și versiunea interfeței Android Auto. Apasă pictograma, iar aplicația va calcula variantele disponibile pornind din poziția în care te afli în acel moment.

Navigarea curentă nu trebuie oprită înainte de această operațiune. Poți deschide lista, analiza alternativele și reveni la traseul inițial dacă niciuna nu pare mai bună. Pentru fiecare variantă poți apăsa pe traseu pentru a vedea previzualizarea pe hartă și pentru a compara timpul estimat. Este, practic, aceeași funcție prin care poți schimba traseul Waze direct de pe ecranul Android Auto, dar utilitatea ei cea mai mare apare tocmai după ce ai plecat deja.

Ce se întâmplă după ce alegi o rută nouă

Dacă una dintre alternative îți convine, selecteaz-o. Waze înlocuiește ruta activă și continuă imediat ghidarea către aceeași destinație. Nu trebuie să cauți din nou adresa și nici să pornești o sesiune nouă de navigare.

Aplicația poate interveni și singură dacă detectează o variantă semnificativ mai bună. În asemenea situații, Waze poate afișa o recomandare de schimbare a traseului. Poți accepta varianta propusă sau poți rămâne pe drumul inițial. Alegerea este utilă deoarece „mai rapid” nu înseamnă întotdeauna și „mai convenabil”: uneori câștigi doar câteva minute, dar primești în schimb un traseu cu mai multe străzi secundare sau viraje.

Dacă Waze nu apare deloc în sistemul multimedia, problema trebuie rezolvată înainte: există câteva cauze pentru situația în care Waze dispare din lista de aplicații Android Auto. Pentru utilizarea de zi cu zi poți configura și modul în care Waze pornește aproape automat când conectezi telefonul la mașină.

Cel mai important este să nu cauți prin meniuri complexe în timp ce conduci. Verifică rutele doar când condițiile de trafic îți permit să interacționezi în siguranță cu ecranul sau oprește într-un loc potrivit. Funcția îți economisește însă un pas important: traseul actual poate rămâne activ până găsești o alternativă care chiar merită.