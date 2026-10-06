Cât costă să renovezi de la zero un apartament cu 3 sau 4 camere în 2026. Experienţele românilor: „Apar multe cheltuieli neprevăzute”

Numai pentru instalația electrică i s-au cerut 20.000 de lei, dintre care aproximativ 5.000 de lei pentru materiale și 15.000 de lei pentru manoperă. Pentru glet și lavabilă, oferta a ajuns la 30.000 de lei: 5.000 de lei materialele și 25.000 de lei manopera.

La acestea trebuie adăugate refacerea traseelor caloriferelor prin șapă, renovarea celor două băi, demolările și celelalte lucrări.

Experiențele relatate de utilizatori arată însă că nu există un preț universal pe metru pătrat. Starea inițială a apartamentului, materialele, orașul, echipa și amploarea modificărilor pot schimba factura cu mii sau chiar zeci de mii de euro.

„M-am dus spre 25.000-30.000 de euro”

Un proprietar povestește că a renovat un apartament cu trei camere și a schimbat instalația electrică, a refăcut baia până la beton, a înlocuit o parte dintre ferestre, a pus gresie și faianță în bucătărie, a recondiționat parchetul și a refăcut instalațiile sanitare. La acestea s-au adăugat zugrăveala, două aparate de aer condiționat și alte lucrări.

„M-am dus spre 25.000-30.000 de euro, fără lucruri sofisticate și materiale scumpe”, spune acesta.

Experiența i-a lăsat și o lecție importantă în privința bugetului:

„Cam orice am bugetat a crescut cu minimum 30% la final”. În cazul său, lucrările au durat aproximativ o lună, mai multe echipe lucrând concomitent.

55.500 de euro pentru un apartament cu patru camere

O altă experiență arată cât de sus poate ajunge factura atunci când în buget intră și amenajarea locuinței.

„Apartament vechi cu patru camere renovat: ras tot, modificări nestructurale și transport moloz, instalație electrică și termică refăcută, două băi, șape, glet, lavabilă, parchet, faianță în bucătărie, ușă de intrare și uși interioare, mobilier decent și electrocasnice: 55.500 de euro, adică 715 euro/mp”, povestește un utilizator.

Trebuie însă făcută diferența între această situație și întrebarea inițială, care exclude mobilierul. Cei 55.500 de euro nu reprezintă doar costul renovării propriu-zise, ci și mobilarea și dotarea apartamentului. Un alt utilizator estimează simplu: