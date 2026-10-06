Cât costă să renovezi de la zero un apartament cu 3 sau 4 camere în 2026. Experienţele românilor: „Apar multe cheltuieli neprevăzute”
Cât mai costă în 2026 să renovezi complet un apartament vechi, fără să te limitezi la schimbarea parchetului și o zugrăveală? Întrebarea unui proprietar din Cluj, care vrea să refacă un apartament de patru camere și 80 de metri pătrați, a generat pe Reddit o serie de răspunsuri care arată cât de mult poate crește factura atunci când sunt schimbate instalațiile și locuința este refăcută aproape de la zero.
Cât mai costă renovarea unui apartament vechi
Proprietarul spune că apartamentul are living, trei dormitoare și două băi și că a primit oferte de 500-700 de euro pe metru pătrat. O altă estimare a fost de aproximativ 33.000 de euro.
Numai pentru instalația electrică i s-au cerut 20.000 de lei, dintre care aproximativ 5.000 de lei pentru materiale și 15.000 de lei pentru manoperă. Pentru glet și lavabilă, oferta a ajuns la 30.000 de lei: 5.000 de lei materialele și 25.000 de lei manopera.
La acestea trebuie adăugate refacerea traseelor caloriferelor prin șapă, renovarea celor două băi, demolările și celelalte lucrări.
Experiențele relatate de utilizatori arată însă că nu există un preț universal pe metru pătrat. Starea inițială a apartamentului, materialele, orașul, echipa și amploarea modificărilor pot schimba factura cu mii sau chiar zeci de mii de euro.
„M-am dus spre 25.000-30.000 de euro”
Un proprietar povestește că a renovat un apartament cu trei camere și a schimbat instalația electrică, a refăcut baia până la beton, a înlocuit o parte dintre ferestre, a pus gresie și faianță în bucătărie, a recondiționat parchetul și a refăcut instalațiile sanitare. La acestea s-au adăugat zugrăveala, două aparate de aer condiționat și alte lucrări.
„M-am dus spre 25.000-30.000 de euro, fără lucruri sofisticate și materiale scumpe”, spune acesta.
Experiența i-a lăsat și o lecție importantă în privința bugetului:
„Cam orice am bugetat a crescut cu minimum 30% la final”. În cazul său, lucrările au durat aproximativ o lună, mai multe echipe lucrând concomitent.
55.500 de euro pentru un apartament cu patru camere
O altă experiență arată cât de sus poate ajunge factura atunci când în buget intră și amenajarea locuinței.
„Apartament vechi cu patru camere renovat: ras tot, modificări nestructurale și transport moloz, instalație electrică și termică refăcută, două băi, șape, glet, lavabilă, parchet, faianță în bucătărie, ușă de intrare și uși interioare, mobilier decent și electrocasnice: 55.500 de euro, adică 715 euro/mp”, povestește un utilizator.
Trebuie însă făcută diferența între această situație și întrebarea inițială, care exclude mobilierul. Cei 55.500 de euro nu reprezintă doar costul renovării propriu-zise, ci și mobilarea și dotarea apartamentului. Un alt utilizator estimează simplu:
„40.000 de euro, aș spune eu. Apar extrem de multe neprevăzute pe parcurs”.
Și un apartament de 50 mp a ajuns la 25.000 de euro
Un proprietar care a renovat în 2025 un apartament de două camere și aproximativ 50 de metri pătrați spune că a ajuns la circa 25.000 de euro, sumă în care a intrat și mobilierul.
„Am refăcut instalația electrică, pereții până la placă și am schimbat țevile de apă și de scurgere. Ca regulă generală, cere cât mai multe oferte. O să observi că diferă foarte mult”, recomandă acesta.
Un alt sfat oferit este ca proprietarii să cumpere, atunci când este posibil, produse cu montaj inclus, de exemplu parchetul sau ușile.
De ce este importantă rezerva pentru neprevăzute
Din experiențele relatate pe Reddit rezultă o regulă utilă: oferta inițială nu ar trebui să fie și limita maximă a bugetului.
La apartamentele vechi, problemele pot apărea abia după ce sunt desfăcuți pereții, pardoselile sau instalațiile. Tocmai de aceea, o rezervă financiară separată poate evita situația în care lucrările trebuie oprite în mijlocul șantierului.
Pentru apartamentul de 80 mp din exemplul inițial, ofertele de 500-700 de euro/mp ar însemna între 40.000 și 56.000 de euro. Experiențele utilizatorilor nu demonstrează că acesta este „prețul pieței”, dar arată cât de realist este ca o renovare completă, cu instalații refăcute și două băi, să ajungă la câteva zeci de mii de euro.
Cel mai util sfat rămâne, astfel, compararea mai multor devize detaliate, cu materialele și manopera trecute separat, plus o rezervă pentru lucrările care nu pot fi anticipate înainte de începerea renovării.