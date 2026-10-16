Ce este „răspunderea solidară” la ANAF. Situațiile în care poți ajunge să plătești datoria fiscală a altcuiva
O firmă acumulează datorii la stat și nu le mai poate achita. În anumite situații, ANAF poate încerca recuperarea banilor și de la alte persoane care au avut legătură cu debitorul, inclusiv administratori, asociați sau acționari. Asta nu înseamnă însă că orice administrator al unei societăți cu restanțe trebuie automat să scoată bani din propriul buzunar. De la 14 octombrie 2026 se aplică o nouă procedură ANAF care stabilește mai clar cum trebuie analizată răspunderea solidară.
Ce înseamnă să răspunzi pentru datoria altcuiva
Procedura este reglementată prin Ordinul ANAF nr. 1.163/2026 și privește răspunderea solidară prevăzută de articolele 25 și 26 din Codul de procedură fiscală.
Pe înțelesul tuturor, debitorul principal poate fi, de exemplu, o societate care datorează taxe și impozite. În anumite împrejurări prevăzute expres de lege, ANAF poate stabili că și o altă persoană răspunde alături de aceasta pentru anumite obligații fiscale.
Important este că simplul fapt că cineva figurează sau a figurat ca administrator, asociat ori acționar nu ar trebui să fie suficient.
Cum se poate ajunge într-o asemenea situație
ANAF trebuie să analizeze faptele concrete și să stabilească dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de Codul de procedură fiscală.
În funcție de cazul legal analizat, pot conta conduita persoanei, perioada în care s-au produs faptele, situația datoriilor, existența relei-credințe sau a unei conduite imputabile și legătura dintre acțiunile respective și imposibilitatea recuperării obligațiilor fiscale.
De exemplu, legislația prevede cazuri de răspundere pentru anumite persoane care, cu rea-credință, au determinat nedeclararea ori neachitarea la scadență a obligațiilor fiscale sau au provocat insolvabilitatea debitorului prin înstrăinarea ori ascunderea activelor.
Prin urmare, regula nu este „firma are datorii, administratorul plătește”, ci presupune îndeplinirea condițiilor legale pentru cazul concret.
ANAF trebuie să analizeze fiecare persoană separat
Tocmai aici intervine una dintre principalele clarificări ale noii proceduri. Situația trebuie analizată individual, astfel încât răspunderea să nu fie atrasă automat numai pe baza funcției sau calității deținute în firmă.
ANAF trebuie să analizeze documentele relevante și împrejurările concrete înainte de emiterea unei decizii.
Acest lucru este important inclusiv într-o societate care a avut mai mulți administratori de-a lungul timpului. Perioada în care persoana a avut o anumită calitate și faptele care îi sunt imputate devin elemente relevante ale analizei.
Ce poți face dacă ANAF te consideră responsabil
Persoana vizată nu ar trebui să afle pur și simplu la final că i-a fost pusă în sarcină datoria. Practic, noua procedură prevede audierea acesteia. Persoana poate consulta documentația relevantă, poate formula obiecțiuni și puncte de vedere în scris și poate prezenta documente și explicații în apărarea sa.
Organul fiscal trebuie să analizeze aceste susțineri înainte de emiterea deciziei.
Practic, dacă ANAF consideră că un fost administrator ar trebui să răspundă pentru anumite datorii, acesta poate prezenta acte prin care să combată situația reținută de Fisc sau să demonstreze că nu sunt îndeplinite condițiile legale pentru atragerea răspunderii.
Ce se întâmplă dacă ANAF stabilește răspunderea
Dacă, după parcurgerea procedurii, organul fiscal constată că sunt îndeplinite condițiile legale, poate emite o decizie de atragere a răspunderii solidare. În acest fel, persoana vizată poate deveni obligată, în limitele stabilite potrivit legii și deciziei, să răspundă alături de debitor pentru obligațiile fiscale respective.
Ordinul introduce și șapte formulare utilizate în diferitele etape, de la declanșarea sau încetarea procedurii până la convocarea la audiere și stabilirea răspunderii.
Regula se aplică și dosarelor deja începute
Ordinul nr. 1.163/2026 a intrat în vigoare la 14 octombrie 2026. Noua procedură se aplică inclusiv cazurilor care erau deja în desfășurare la această dată, fără a anula actele procedurale îndeplinite legal anterior sau efectele juridice deja produse.
Pentru cetățeni, mesajul esențial este că existența unei datorii fiscale a unei firme nu transformă automat administratorul sau asociatul în debitor. ANAF trebuie să identifice temeiul legal, să analizeze conduita concretă a persoanei și să îi ofere posibilitatea de a-și prezenta apărarea înainte de stabilirea răspunderii.