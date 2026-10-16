Ce este „răspunderea solidară” la ANAF. Situațiile în care poți ajunge să plătești datoria fiscală a altcuiva

Pe înțelesul tuturor, debitorul principal poate fi, de exemplu, o societate care datorează taxe și impozite. În anumite împrejurări prevăzute expres de lege, ANAF poate stabili că și o altă persoană răspunde alături de aceasta pentru anumite obligații fiscale.

Important este că simplul fapt că cineva figurează sau a figurat ca administrator, asociat ori acționar nu ar trebui să fie suficient.

Cum se poate ajunge într-o asemenea situație

ANAF trebuie să analizeze faptele concrete și să stabilească dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de Codul de procedură fiscală.

În funcție de cazul legal analizat, pot conta conduita persoanei, perioada în care s-au produs faptele, situația datoriilor, existența relei-credințe sau a unei conduite imputabile și legătura dintre acțiunile respective și imposibilitatea recuperării obligațiilor fiscale.

De exemplu, legislația prevede cazuri de răspundere pentru anumite persoane care, cu rea-credință, au determinat nedeclararea ori neachitarea la scadență a obligațiilor fiscale sau au provocat insolvabilitatea debitorului prin înstrăinarea ori ascunderea activelor.

Prin urmare, regula nu este „firma are datorii, administratorul plătește”, ci presupune îndeplinirea condițiilor legale pentru cazul concret.

ANAF trebuie să analizeze fiecare persoană separat

Tocmai aici intervine una dintre principalele clarificări ale noii proceduri. Situația trebuie analizată individual, astfel încât răspunderea să nu fie atrasă automat numai pe baza funcției sau calității deținute în firmă.