Rusia pregătește o schimbare pentru toate telefoanele noi. Ce legătură are FSB, fostul KGB, cu această măsură

Ce este Kuznechik și cum ar urma să fie folosit în telefoane

Sistemul vizat de autoritățile ruse se bazează pe algoritmul de criptare Kuznechik. Acesta ar urma să fie utilizat pentru securizarea traficului în rețelele 5G, inclusiv prin verificarea integrității datelor transmise. Proiectul urmărește introducerea suportului pentru această tehnologie în smartphone-urile comercializate în Rusia.

Deși cerința privește aproape toate telefoanele moderne, implementarea nu ar putea avea loc imediat. Alexey Alyasev, directorul general al producătorului de stații de bază Signaltek, a explicat că integrarea tehnologiei în smartphone-uri nu este posibilă înainte de 2030 și va necesita investiții importante.

Până la aplicarea noilor reguli, telefoanele care nu acceptă algoritmul Kuznechik ar putea continua să funcționeze în rețelele 5G existente. Potrivit informațiilor publicate, această situație ar putea continua până în 2032, când este prevăzută intrarea în vigoare a ordinului.

Infrastructura 5G din Rusia are nevoie de modernizări

Introducerea algoritmului nu depinde doar de compatibilitatea telefoanelor. Infrastructura de telecomunicații din Rusia este pregătită doar parțial pentru această schimbare, iar stațiile de bază au nevoie de modificări suplimentare.

Echipamentele existente pot accepta Kuznechik la nivel software, însă componentele hardware trebuie modernizate pentru ca legătura radio să fie securizată în condițiile cerute. Procesul ar putea dura încă unul sau doi ani, potrivit estimărilor citate de presa rusă.

Aceste lucrări ar trebui corelate cu extinderea rețelelor 5G și cu adaptarea dispozitivelor folosite de abonați. Chiar dacă algoritmul poate fi implementat software pe o parte dintre echipamente, modernizarea infrastructurii fizice rămâne o etapă necesară pentru funcționarea sistemului la nivelul rețelei.

Doar o mică parte dintre telefoanele din Rusia acceptă banda 5G alocată de guvern

Autoritățile ruse au anunțat anterior lansarea serviciilor 5G în 16 orașe, urmată de extinderea acoperirii la 27 de orașe. Cu toate acestea, compatibilitatea smartphone-urilor rămâne o problemă importantă.