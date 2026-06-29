OpenAI lansează GPT-5.6 cu acces limitat: noul AI găsește vulnerabilități, dar vine cu filtre mai dure

Sol, Terra și Luna, cele trei versiuni ale noului model

Familia GPT-5.6 include trei variante: Sol, Terra și Luna. Sol este modelul principal, cel mai puternic și destinat muncii complexe, în timp ce Terra încearcă să ofere un echilibru între performanță și cost. Luna este varianta gândită pentru viteză și utilizare mai accesibilă, fără să renunțe complet la abilitățile avansate ale generației noi.

OpenAI spune că Terra poate concura cu GPT-5.5 în multe sarcini, la un cost mai mic, iar Luna este adresată situațiilor în care contează rapiditatea răspunsului. Sol rămâne însă modelul pe care compania îl prezintă drept cel mai capabil din serie, cu moduri de raționament mai extinse și posibilitatea de a coordona subagenți pentru sarcini mai dificile.

Pentru utilizatorii obișnuiți, diferențele dintre aceste nume pot părea complicate. În practică, ele funcționează ca niveluri diferite de putere și preț. Sol este pentru proiecte grele, Terra pentru activități profesionale de zi cu zi, iar Luna pentru situațiile în care viteza și costul sunt mai importante decât analiza foarte aprofundată.

Schimbarea arată și direcția în care merge piața AI. Companiile nu mai încearcă să vândă un singur model care face totul pentru toată lumea, ci construiesc variante pentru utilizatori, dezvoltatori, companii și echipe tehnice cu nevoi foarte diferite.

De ce GPT-5.6 este ținut departe de publicul larg, cel puțin pentru moment

OpenAI a explicat că preview-ul limitat a fost stabilit în contextul dialogului cu guvernul american despre modelele AI cu abilități avansate de securitate cibernetică. Compania spune că a prezentat dinainte planurile și capabilitățile noii familii GPT-5.6, iar prima etapă include doar un grup mic de parteneri de încredere.

Asta nu înseamnă că GPT-5.6 este considerat imposibil de controlat sau că ar putea lansa singur atacuri informatice complete. În evaluările OpenAI, Sol a fost clasificat drept model cu capabilități „High” în securitate cibernetică, dar sub pragul „Critical”. Cu alte cuvinte, poate contribui serios la descoperirea și analizarea unor probleme, dar nu a demonstrat că poate executa autonom atacuri complete împotriva unor sisteme foarte bine protejate.

Totuși, compania recunoaște că modelul poate identifica piste relevante în cod, poate reproduce unele erori, poate genera demonstrații de concept și poate ajuta cercetătorii să verifice dacă o vulnerabilitate este reală. Într-un test intern, GPT-5.6 Sol a reușit să găsească probleme de memorie în software folosit pe scară largă și să producă dovezi tehnice care meritau investigate mai departe.