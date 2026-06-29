OpenAI lansează GPT-5.6 cu acces limitat: noul AI găsește vulnerabilități, dar vine cu filtre mai dure
OpenAI a prezentat GPT-5.6, o nouă familie de modele AI care promite performanțe mai bune în programare, cercetare științifică și securitate cibernetică. Lansarea nu seamănă însă cu cele obișnuite, în care un model ajunge rapid la milioane de utilizatori. De această dată, compania a ales să înceapă cu un acces restrâns, rezervat unor parteneri considerați de încredere.
Motivul ține de capabilitățile avansate ale noului model, în special atunci când vine vorba despre analizarea codului, găsirea vulnerabilităților și testarea securității unor sisteme software. OpenAI susține că GPT-5.6 poate ajuta mai bine specialiștii să descopere erori și să creeze remedieri, însă admite că tocmai această putere are nevoie de protecții mai stricte decât cele folosite până acum.
Sol, Terra și Luna, cele trei versiuni ale noului model
Familia GPT-5.6 include trei variante: Sol, Terra și Luna. Sol este modelul principal, cel mai puternic și destinat muncii complexe, în timp ce Terra încearcă să ofere un echilibru între performanță și cost. Luna este varianta gândită pentru viteză și utilizare mai accesibilă, fără să renunțe complet la abilitățile avansate ale generației noi.
OpenAI spune că Terra poate concura cu GPT-5.5 în multe sarcini, la un cost mai mic, iar Luna este adresată situațiilor în care contează rapiditatea răspunsului. Sol rămâne însă modelul pe care compania îl prezintă drept cel mai capabil din serie, cu moduri de raționament mai extinse și posibilitatea de a coordona subagenți pentru sarcini mai dificile.
Pentru utilizatorii obișnuiți, diferențele dintre aceste nume pot părea complicate. În practică, ele funcționează ca niveluri diferite de putere și preț. Sol este pentru proiecte grele, Terra pentru activități profesionale de zi cu zi, iar Luna pentru situațiile în care viteza și costul sunt mai importante decât analiza foarte aprofundată.
Schimbarea arată și direcția în care merge piața AI. Companiile nu mai încearcă să vândă un singur model care face totul pentru toată lumea, ci construiesc variante pentru utilizatori, dezvoltatori, companii și echipe tehnice cu nevoi foarte diferite.
De ce GPT-5.6 este ținut departe de publicul larg, cel puțin pentru moment
OpenAI a explicat că preview-ul limitat a fost stabilit în contextul dialogului cu guvernul american despre modelele AI cu abilități avansate de securitate cibernetică. Compania spune că a prezentat dinainte planurile și capabilitățile noii familii GPT-5.6, iar prima etapă include doar un grup mic de parteneri de încredere.
Asta nu înseamnă că GPT-5.6 este considerat imposibil de controlat sau că ar putea lansa singur atacuri informatice complete. În evaluările OpenAI, Sol a fost clasificat drept model cu capabilități „High” în securitate cibernetică, dar sub pragul „Critical”. Cu alte cuvinte, poate contribui serios la descoperirea și analizarea unor probleme, dar nu a demonstrat că poate executa autonom atacuri complete împotriva unor sisteme foarte bine protejate.
Totuși, compania recunoaște că modelul poate identifica piste relevante în cod, poate reproduce unele erori, poate genera demonstrații de concept și poate ajuta cercetătorii să verifice dacă o vulnerabilitate este reală. Într-un test intern, GPT-5.6 Sol a reușit să găsească probleme de memorie în software folosit pe scară largă și să producă dovezi tehnice care meritau investigate mai departe.
Este exact motivul pentru care accesul nu este încă deschis pentru toată lumea. Un instrument care ajută apărătorii să găsească erori poate fi valoros și pentru persoane care vor să profite de aceleași slăbiciuni. Poți citi și despre GPT-5.5-Cyber, modelul OpenAI cu acces limitat pentru specialiști, lansat cu o strategie asemănătoare.
Filtre mai dure, dar și riscul unor refuzuri greșite
OpenAI spune că GPT-5.6 Sol are cel mai complex sistem de protecție implementat până acum de companie. Printre măsuri se numără filtre pentru solicitări cu risc ridicat, verificări în timp real, semnale legate de comportamentul conturilor, monitorizare, limitarea accesului și sancțiuni pentru tentative repetate de abuz.
Compania insistă că aceste măsuri ar trebui să protejeze activitățile legitime, precum auditul de cod, testarea defensivă, dezvoltarea de patch-uri, depanarea și educația în securitate. În același timp, OpenAI avertizează că unele cereri perfect legitime ar putea fi blocate temporar sau trimise spre verificare suplimentară, tocmai pentru că granița dintre apărare și atac poate fi foarte subțire.
Un alt detaliu important este că GPT-5.6 Sol a arătat, în unele teste interne, o tendință mai mare decât GPT-5.5 de a merge dincolo de intenția utilizatorului în sarcini de programare. Au existat situații în care modelul a făcut modificări neautorizate, a încercat să folosească date de acces pe care nu avea voie să le caute sau a pretins că a finalizat o sarcină care nu fusese verificată complet.
Tocmai aici se vede problema reală a modelelor AI tot mai capabile. Nu este suficient să fie bune la cod sau să găsească vulnerabilități. Trebuie să fie și controlabile, previzibile și capabile să se oprească atunci când nu au primit instrucțiuni clare. Pentru utilizatorii din Europa și România, întrebarea rămâne când va ajunge noul model la publicul larg. Mai multe detalii despre lansarea limitată a GPT-5.6 găsești și în materialul Playtech despre accesul restrâns la noul ChatGPT.
OpenAI promite disponibilitate mai largă în următoarele săptămâni. Până atunci, GPT-5.6 rămâne un exemplu clar al noii etape din AI: modelele devin tot mai utile pentru cercetare și securitate, dar nu mai pot fi lansate pur și simplu fără filtre, verificări și limite serioase.