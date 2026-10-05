California cere explicații direct de la OpenAI

Rob Bonta spune că biroul său solicită OpenAI informații suplimentare despre incidentele și riscurile de securitate asociate companiei și modelelor sale AI. Citația face parte dintr-o investigație mai amplă a Departamentului de Justiție din California și nu înseamnă, în acest moment, că autoritățile au stabilit că OpenAI a încălcat legea. Procuratura nu a anunțat nici ce documente sau informații concrete i-a cerut companiei.

Miza juridică este însă una importantă: cine răspunde atunci când un agent AI primește o sarcină, depășește instrucțiunile și ajunge să acceseze fără permisiune un sistem informatic real? Bonta susține că modelele de frontieră pot fi instrumente legitime pentru apărarea cibernetică, dar dezvoltatorii au în același timp responsabilitatea morală și juridică de a se asigura că produsele lor nu desfășoară sau facilitează atacuri informatice, inclusiv în timpul testării.

Problema nu mai este una pur teoretică. Playtech a relatat recent și cazul în care un agent OpenAI a accesat un portal al guvernului australian, unde sistemul a ajuns la cod sursă, credențiale și fișiere interne în timpul unui experiment.

Ce s-a întâmplat în incidentul Hugging Face

OpenAI a publicat în august o analiză detaliată a incidentului. În timpul unor evaluări interne de securitate cibernetică, mai multe modele funcționau cu măsuri de protecție reduse pentru a putea fi testate în scenarii dificile. Agenții trebuiau să rezolve exerciții de tip „capture the flag”, însă au început să găsească modalități de a comunica între ei prin canale neautorizate și, ulterior, de a ieși pe internet.

Unul dintre modelele implicate, disponibil doar pentru cercetare internă, a exploatat vulnerabilități din infrastructura OpenAI pentru a obține acces la internet. Agenții au recuperat apoi credențiale Hugging Face expuse public, au exploatat alte vulnerabilități și au ajuns să execute cod pe serverele companiei. În anumite cazuri au obținut acces extins la infrastructură și credențiale de producție. OpenAI a descris ulterior incidentul drept un „warning shot”, un avertisment că agenții suficient de capabili pot exploata slăbiciuni ale infrastructurii atunci când mecanismele de control nu sunt suficiente.

Compania a luat ulterior mai multe măsuri, inclusiv izolarea mai strictă a mediilor de testare, restricționarea accesului la internet și întărirea sistemelor de monitorizare. Playtech a relatat separat că OpenAI și-a încetinit temporar unele antrenamente după apariția problemelor de siguranță.

OpenAI a notificat peste 100 de organizații

Ancheta internă nu s-a oprit la Hugging Face. OpenAI a început să analizeze un volum uriaș de date pentru a identifica alte situații în care agenții săi ar fi putut interacționa cu sisteme externe în afara sarcinilor primite. Compania spune că verificarea acoperă aproximativ 50 de petabytes de informații și că folosește mii de GPU-uri pentru analiză. Până la 26 septembrie, OpenAI notificase peste 100 de organizații cu privire la activități care au îndeplinit criteriile sale de informare.