Samsung îți ascunde videoclipurile de privirile curioșilor: Galaxy S26 Ultra primește un Privacy Mode mult mai inteligent
Samsung pregătește o îmbunătățire importantă pentru una dintre cele mai interesante funcții ale celui mai nou telefon Ultra. One UI 9 Beta 4 extinde Privacy Display la videoclipurile redate în modul Picture-in-Picture. Fereastra video poate fi ascunsă de persoanele care privesc ecranul din lateral, fără ca restul interfeței să fie întunecat, potrivit TelecomTalk.
Modificarea este disponibilă momentan în versiunea beta a One UI 9. Nu este vorba încă despre distribuirea stabilă a actualizării pentru toți utilizatorii. Funcția rămâne exclusivă pentru Galaxy S26 Ultra, deoarece depinde de tehnologia specială integrată în ecranul telefonului.
Videoclipul dispare din lateral, dar telefonul rămâne vizibil
Privacy Display limitează unghiurile din care poate fi citit conținutul afișat. Atunci când funcția este activată, persoana care ține telefonul în față vede imaginea normal. Cei aflați în lateral văd o zonă întunecată sau mult mai greu de descifrat.
Noutatea din One UI 9 Beta 4 este modul în care sistemul tratează ferestrele Picture-in-Picture. Un videoclip YouTube poate continua să ruleze într-o fereastră mică peste ecranul principal. Privacy Display este aplicat doar peste acel videoclip. Restul interfeței rămâne luminos și poate fi folosit normal.
În One UI 8.5, comportamentul nu era la fel de precis. Videoclipul mutat într-o fereastră plutitoare putea rămâne parțial vizibil din lateral. Utilizatorul trebuia să protejeze o zonă mai mare a ecranului sau să renunțe la redarea Picture-in-Picture.
Actualizarea face funcția mai practică în tren, metrou, avion sau într-o sală de așteptare. Poți urmări un videoclip și răspunde simultan la mesaje. Persoana de lângă tine nu vede conținutul redat, dar tu nu trebuie să întuneci întregul ecran.
Privacy Display este mai flexibil decât o folie clasică
O folie de confidențialitate blochează permanent vizibilitatea din lateral. Aceasta poate reduce luminozitatea și claritatea inclusiv atunci când nu ai nevoie de protecție. Soluția Samsung poate fi pornită și oprită din software.
Pe Galaxy S26 Ultra, protecția poate fi aplicată întregului ecran, anumitor aplicații sau doar unor elemente sensibile. Poți ascunde notificările. Poți proteja o aplicație bancară. Poți limita vizibilitatea unor imagini sau videoclipuri fără să afectezi permanent restul telefonului.
Sistemul folosește hardware-ul special al panoului OLED și comenzile oferite de One UI. Această combinație explică de ce funcția Privacy Display nu poate fi adăugată simplu pe telefoanele Galaxy mai vechi. Un update software nu poate reproduce singur controlul unghiului de vizualizare.
Noua integrare cu Picture-in-Picture arată și direcția aleasă de Samsung. Compania nu vrea ca Privacy Display să fie doar un comutator pentru întregul ecran. Protecția trebuie să urmărească dinamic elementele sensibile și să fie aplicată doar acolo unde este necesară.
One UI 9 aduce modificări, dar rămân și semne de întrebare
Versiunea beta include și alte schimbări. Samsung a reorganizat unele controale din Quick Panel. Setările pentru luminozitate, sunet și redarea multimedia devin mai ușor de accesat. Aplicațiile Notes și Contacts primesc, la rândul lor, instrumente noi pentru personalizare.
Fiind vorba despre o versiune de test, pot apărea erori. One UI 9 Beta 4 include deja corecții pentru activarea Privacy Display din Quick Panel și din meniul de setări. Samsung continuă să testeze comportamentul funcției înaintea lansării stabile.
Există și relatări separate despre o tentă roșiatică a ecranului pe anumite unități Galaxy S26 Ultra. Problema a fost observată mai ales în unele condiții de afișare și după folosirea modurilor de protecție vizuală. Nu este clar dacă vorbim despre o eroare software, o calibrare greșită sau o particularitate hardware.
Îmbunătățirea pentru Picture-in-Picture nu transformă complet telefonul. Rezolvă însă o limitare vizibilă. Privacy Display devine mai precis și mai puțin deranjant. În loc să ascundă tot ecranul, One UI 9 poate proteja doar conținutul pe care chiar nu vrei să îl vadă persoana de lângă tine.