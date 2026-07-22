Samsung îți ascunde videoclipurile de privirile curioșilor: Galaxy S26 Ultra primește un Privacy Mode mult mai inteligent

Videoclipul dispare din lateral, dar telefonul rămâne vizibil

Privacy Display limitează unghiurile din care poate fi citit conținutul afișat. Atunci când funcția este activată, persoana care ține telefonul în față vede imaginea normal. Cei aflați în lateral văd o zonă întunecată sau mult mai greu de descifrat.

Noutatea din One UI 9 Beta 4 este modul în care sistemul tratează ferestrele Picture-in-Picture. Un videoclip YouTube poate continua să ruleze într-o fereastră mică peste ecranul principal. Privacy Display este aplicat doar peste acel videoclip. Restul interfeței rămâne luminos și poate fi folosit normal.

În One UI 8.5, comportamentul nu era la fel de precis. Videoclipul mutat într-o fereastră plutitoare putea rămâne parțial vizibil din lateral. Utilizatorul trebuia să protejeze o zonă mai mare a ecranului sau să renunțe la redarea Picture-in-Picture.

Actualizarea face funcția mai practică în tren, metrou, avion sau într-o sală de așteptare. Poți urmări un videoclip și răspunde simultan la mesaje. Persoana de lângă tine nu vede conținutul redat, dar tu nu trebuie să întuneci întregul ecran.

Privacy Display este mai flexibil decât o folie clasică

O folie de confidențialitate blochează permanent vizibilitatea din lateral. Aceasta poate reduce luminozitatea și claritatea inclusiv atunci când nu ai nevoie de protecție. Soluția Samsung poate fi pornită și oprită din software.

Pe Galaxy S26 Ultra, protecția poate fi aplicată întregului ecran, anumitor aplicații sau doar unor elemente sensibile. Poți ascunde notificările. Poți proteja o aplicație bancară. Poți limita vizibilitatea unor imagini sau videoclipuri fără să afectezi permanent restul telefonului.

Sistemul folosește hardware-ul special al panoului OLED și comenzile oferite de One UI. Această combinație explică de ce funcția Privacy Display nu poate fi adăugată simplu pe telefoanele Galaxy mai vechi. Un update software nu poate reproduce singur controlul unghiului de vizualizare.