EXPERIENȚĂ Samsung Galaxy S26 Ultra – partenerul perfect pentru vacanță, relaxare și divertisment. Galaxy AI joacă un rol important

Galaxy AI pe S26 Ultra îți face viața mai ușoară când te aștepți mai puțin

Cel mai important atu al Galaxy AI, mai ales pentru un utilizator din România, nu ține neapărat de numărul foarte mare de funcții, ci de faptul că acestea au fost construite încă de la început cu o atenție rar întâlnită pentru limba română. Samsung a fost primul producător care a transformat inteligența artificială de pe telefon într-un ecosistem coerent de instrumente capabile să înțeleagă, să traducă, să transcrie, să rezume și să reformuleze conținut în română, fără să te oblige să gândești comenzile în engleză sau să accepți rezultate aproximative. Pe Galaxy S26 Ultra, această maturitate se simte imediat: poți selecta un fragment dintr-un articol și să primești o sinteză, îl poți traduce în altă limbă, poți solicita citirea cu voce tare sau poți transforma o înregistrare audio într-un text organizat, toate cu interfețe și rezultate adaptate firesc limbii pe care o folosești zi de zi. Pentru mine, acesta este unul dintre detaliile care fac diferența între un mecanism de marketing și o funcție care ajunge să fie utilizată în mod real, pentru că nu mai există bariera aceea artificială care te obligă să traduci mental ceea ce vrei să-i ceri telefonului.

În vacanță, valoarea acestor funcții devine și mai evidentă, deoarece apar constant situații în care ai nevoie de informație rapidă, dar nu vrei să întrerupi complet experiența locului în care te afli. Interpreter poate transforma Galaxy S26 Ultra într-un intermediar de conversație, afișând pe ecran replicile în două limbi și redându-le vocal, iar pachetele lingvistice pot fi descărcate în avans pentru scenariile în care conexiunea la internet este slabă sau inexistentă. În testele mele, traducerea dintre română și spaniolă a funcționat suficient de natural încât să poată fi folosită pentru întrebări simple, indicații, comenzi într-un restaurant sau explicații legate de o rezervare. La fel de utilă este și integrarea traducerii în apeluri, unde poți configura limba și vocea pentru fiecare participant, inclusiv opțiunea de a dezactiva vocile originale, astfel încât fiecare persoană să audă doar varianta tradusă. Nu este genul de funcție pe care o folosești în fiecare zi, dar exact aceasta este ideea: când ajungi într-un context neprevăzut, telefonul știe deja ce are de făcut și nu te obligă să cauți o aplicație separată, să copiezi textul sau să pierzi timp cu setări complicate.

Galaxy AI este la fel de convingător când vacanța se transformă într-o cantitate uriașă de fotografii, clipuri, notițe și înregistrări pe care nu ai timp să le organizezi pe loc. Photo Assist îți permite să ștergi obiecte nedorite, să le muți sau să le redimensionezi, iar spațiile rămase sunt completate automat, ceea ce poate salva o fotografie bună afectată de un trecător, un indicator sau un obiect intrat accidental în cadru. Creative Studio duce ideea mai departe și transformă schițe simple în imagini, creează elemente grafice sau generează variante stilizate pornind de la o descriere. Pentru filmările realizate în zone aglomerate, pe străzi, în piețe sau la evenimente, Audio Eraser poate separa și reduce vocile, vântul, zgomotul de mulțime ori sunetele ambientale, iar Auto Trim selectează automat secvențele mai reușite și construiește un montaj scurt. Practic, nu mai ai nevoie să ajungi acasă și să petreci o seară întreagă într-un editor video doar pentru a trimite familiei sau prietenilor un rezumat coerent al zilei.

La toate acestea se adaugă funcțiile mai discrete, care nu încearcă să impresioneze prin demonstrații spectaculoase, dar care îți pot reduce constant numărul de pași necesari pentru o acțiune. Asistență la scriere poate corecta ortografia și gramatica, poate schimba tonul unui mesaj, îl poate rezuma sau reformula, iar Asistență notă organizează automat ideile, creează titluri, extrage punctele principale și poate sintetiza înregistrări vocale de până la câteva ore. Asistență la navigare rezumă pagini web, traduce conținut și îl citește cu voce tare, în timp ce Now Brief combină informații despre program, vreme, notificări și conținut relevant într-o prezentare personalizată care se schimbă pe parcursul zilei. Important este și faptul că Samsung îți permite să alegi modul în care sunt procesate datele, inclusiv limitarea anumitor funcții la procesarea locală, pe dispozitiv, iar informațiile personale sunt protejate prin Knox Vault și mecanismele de securitate integrate în One UI. Galaxy AI pe S26 Ultra nu este o singură funcție care îți schimbă radical vacanța, ci o colecție de intervenții mici, bine plasate, care te ajută exact în momentele în care altfel ai pierde timp, ai deschide alte aplicații sau ai renunța pur și simplu să mai rezolvi problema.

Samsung Galaxy S26 Ultra te ajută să ai amintiri memorabile, nu doar fotografii “pe fugă”

Din punct de vedere tehnic, Samsung Galaxy S26 Ultra vine cu unul dintre cele mai complexe sisteme foto disponibile pe un smartphone, construit în jurul unei camere principale de 200 MP cu diafragmă F1.4, stabilizare optică și focalizare automată, asistată de un ultra-wide de 50 MP cu F1.9, un teleobiectiv de 50 MP cu F2.9 și un al doilea modul tele de 10 MP cu F2.4. Configurația acoperă zoom optic 3x și 5x, dar și trepte 2x și 10x obținute prin Adaptive Pixel, în timp ce Space Zoom urcă până la 100x prin combinarea informației furnizate de senzori cu procesarea AI. Diafragma mai largă a camerei principale aduce, conform Samsung, cu 47% mai multă lumină decât generația anterioară, iar teleobiectivul principal beneficiază de o îmbunătățire de 37%, detalii care contează mai ales după apus, când sistemul Nightography aplică reducerea zgomotului adaptată fiecărui senzor. Motorul ProVisual analizează în timp real imaginile la rezoluție mare pentru a păstra texturile și claritatea pe întreaga scenă, iar procesorul de semnal cu AI intervine inclusiv în cazul camerei frontale de 12 MP cu autofocus, pentru o redare mai naturală a pielii, părului, luminilor și umbrelor.

Pe partea video, Galaxy S26 Ultra poate filma la rezoluție 8K, 7680 x 4320 pixeli, cu 30 de cadre pe secundă, în timp ce modurile slow motion ajung la 240 fps în Full HD și 120 fps atât în Full HD, cât și în UHD. Stabilizarea optică este completată de Super Steady și de funcția Horizontal Lock, care folosește informațiile giroscopului și ale accelerometrului pentru a identifica direcția gravitației și a menține orizontul drept chiar dacă telefonul este rotit sau mișcat agresiv. Pentru cadrele nocturne, procesarea avansată reduce zgomotul la nivelul fiecărui cadru și încearcă să păstreze simultan detaliile, culorile și sursele de lumină, fără ca imaginea să devină excesiv de netedă. La toate acestea se adaugă opțiunile de stocare de până la 1 TB, utile pentru fișiere video de mari dimensiuni, și funcțiile de editare asistată de AI, precum Photo Assist, Audio Eraser și Auto Trim, care continuă fluxul de lucru direct pe telefon după ce fotografiile și clipurile au fost deja realizate.

În practică, când vine vorba de efortul de imortalizare al vacanțelor de orice fel cu S26 Ultra, este foarte ușor să te îndrăgostești de ce poate să facă vârful de gamă al Samsung în 2026. Dincolo de tradiționalul “rezultatele vorbesc de la sine”, pe partea de zoom de exemplu, m-a entuziasmat stabilitatea expunerii între camere. După cum se poate vedea în captura de ecran de mai sus, independent de cadru, nuanța cerului se menține constantă. Culorile sunt vii, dar nu umflate artificial, iar la zoom 20X, deși AI-ul probabil a jucat un rol important în spatele acelui rezultate, la niciun nivel nu putem vorbi de rupere de realitate. Rezultatul este impecabil, încărcat de detalii și cu un contrast bun.