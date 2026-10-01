10 trucuri din One UI 9 pe care orice utilizator Samsung Galaxy ar trebui să le știe
Samsung a început distribuirea One UI 9, noua interfață bazată pe Android 17, iar actualizarea vine cu mult mai multe schimbări decât cele care sar imediat în ochi după instalare. De la un instrument care poate urmări automat o persoană într-un videoclip până la un panou unde poți vedea exact ce au făcut asistenții AI pe telefonul tău, unele dintre cele mai interesante opțiuni sunt ascunse prin meniuri pe care este foarte posibil să nu le deschizi niciodată. Samsung a confirmat oficial o parte dintre aceste funcții în prezentarea One UI 9, iar Lifehacker a adunat zece dintre cele mai utile trucuri pentru noul software.
Actualizarea a debutat pe Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 și Galaxy Z Flip8, iar distribuirea către seria Galaxy S26 a început în septembrie. Samsung spune că va extinde treptat software-ul către alte dispozitive compatibile. Playtech a scris deja despre modelele care primesc One UI 9 și noile funcții Galaxy AI, iar lista telefoanelor eligibile pentru Android 17 include inclusiv generații Galaxy mai vechi. Disponibilitatea anumitor funcții poate însă varia în funcție de model și regiune.
One UI 9 îți lasă mult mai mult control asupra telefonului
Una dintre schimbările cele mai simple, dar utile, apare în Quick Panel. Dacă glisezi în jos din colțul din dreapta sus și intri în modul de editare, poți repoziționa elementele, le poți modifica dimensiunea și poți gestiona separat comenzile pentru luminozitate, sunet și playerul media. Samsung confirmă oficial că One UI 9 extinde opțiunile de configurare a panoului rapid, astfel încât acesta să poată fi adaptat mai bine modului în care folosești telefonul.
Tot la capitolul acces rapid apare Finder direct pe ecranul principal. Din Setări pentru ecranul de pornire – „Show search on Home screen” poți activa Finder, astfel încât să cauți aplicații, fișiere, contacte sau setări fără să mai deschizi sertarul de aplicații. Samsung precizează că, în One UI 9, opțiunea poate fi activată manual și că Finder poate fi personalizat inclusiv pentru a decide în ce aplicații sunt efectuate căutările.
Mai spectaculoasă este opțiunea Motion Photo ca wallpaper. Pe modelele compatibile, o fotografie realizată cu Motion Photo poate deveni un fundal animat pentru ecranul principal sau cel de blocare. Deocamdată, funcția a fost observată pe Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra și Flip8, astfel că nu trebuie presupus că apare imediat pe orice telefon care primește One UI 9.
Galaxy AI poate edita videoclipuri și îți poate personaliza rezumatul zilnic
Una dintre cele mai interesante funcții noi este My FanCam. Dacă ai filmat, de exemplu, un concert, un meci sau un spectacol și te interesează o anumită persoană, deschizi videoclipul în Gallery, intri în instrumentele Galaxy AI și alegi subiectul. Software-ul îl urmărește și reîncadrează automat imaginea pentru a-l menține în centrul noului clip. Samsung atrage atenția că funcția are nevoie de un subiect pe care îl poate identifica și că rezultatul nu este garantat în orice filmare.
Și Now Brief devine mai personal. One UI 9 introduce carduri editabile și generative, astfel încât poți decide mai exact ce informații vrei să apară în rezumatul zilnic. Pot fi create carduri pentru vreme, date de sănătate sau anumite categorii de conținut video. Samsung permite până la personalizarea informațiilor pe baza datelor pentru care ai acordat consimțământ, însă disponibilitatea diferă în funcție de țară, model și limbă.
Un alt instrument util se află în Samsung Notes, unde apare o funcție de tip „Tape”. Practic, poți acoperi o porțiune dintr-o notiță cu o bandă digitală și o poți dezvălui ulterior. Poate fi folosită pentru învățare, dacă vrei să ascunzi temporar răspunsurile, dar și pentru a masca rapid informații atunci când pregătești o captură de ecran. Samsung a confirmat încă din perioada beta că Notes primește benzi decorative și mai multe stiluri pentru scris.
Telefonul îți arată ce face AI-ul și te poate ajuta inclusiv în mașină
Pe măsură ce asistenții AI primesc dreptul de a efectua tot mai multe acțiuni, One UI 9 introduce și AI Assistant Activity. Îl găsești în zona Security and privacy, iar aici poți verifica ce aplicații au fost accesate de un asistent AI, ce acțiuni a executat și când. Jurnalul poate fi filtrat pentru ultimele 24 de ore sau pentru ultimele șapte zile, oferindu-ți un fel de istoric centralizat al acțiunilor făcute de AI în numele tău.
Android 17 aduce și Motion Assist, funcție gândită pentru persoanele cărora li se face rău atunci când folosesc telefonul într-o mașină aflată în mișcare. Pe ecran apar elemente grafice discrete care se deplasează în funcție de mișcarea vehiculului, încercând să reducă diferența dintre ceea ce percep ochii și ceea ce simte sistemul vestibular. Google avertizează că rezultatele diferă de la o persoană la alta și că funcția nu trebuie folosită de șofer.
Pentru problemele mai puțin spectaculoase, dar inevitabile, există noul meniu Warranty and Care. Din Setări poți verifica dacă telefonul sau alte dispozitive Galaxy asociate contului tău mai sunt în garanție, poți rula diagnostice, solicita o reparație și, în anumite regiuni, vedea estimări de cost sau administra Samsung Care+. Este practic o centralizare a mai multor instrumente care până acum erau răspândite prin aplicații și meniuri diferite.
Una dintre cele mai ascunse opțiuni poate bloca internetul pentru anumite aplicații
Lifehacker semnalează și una dintre funcțiile cel mai greu de găsit: AI Network Guard, disponibilă prin meniul experimental Connectivity Labs. Pentru a ajunge acolo, intri în Settings – Connections – Wi-Fi – Intelligent Wi-Fi și apeși de mai multe ori pe denumirea Intelligent Wi-Fi pentru a activa meniul ascuns. Instrumentul permite, pe dispozitivele pe care este disponibil, restricționarea accesului la internet pentru anumite aplicații și stabilirea unor intervale în care restricția este ridicată.
Ideea poate fi folosită inclusiv pentru a limita timpul pierdut în aplicații sociale, însă merită tratată separat de funcțiile promovate oficial de Samsung: compania nu o evidențiază în comunicatul românesc privind lansarea One UI 9, iar instrumentele din Connectivity Labs pot fi experimentale și pot să nu apară pe toate modelele sau în toate regiunile. În schimb, Samsung pune oficial accent pe securitate prin funcții precum Security Brief și AI Privacy Alerts, care avertizează atunci când aplicațiile încearcă să folosească inutil permisiuni sensibile sau accesul în fundal.
Dacă One UI 9 a ajuns deja pe telefonul tău, merită să verifici dincolo de schimbările vizibile ale interfeței. Unele dintre cele mai utile noutăți nu apar sub forma unui buton mare după actualizare, ci sunt împrăștiate prin Gallery, Samsung Notes, meniul de securitate sau setările ecranului principal. Iar pe măsură ce actualizarea ajunge la mai multe modele, este foarte posibil ca lista funcțiilor disponibile să difere în funcție de hardware, piață și serviciile Galaxy AI acceptate. Samsung precizează explicit că instalarea One UI 9 nu garantează accesul la fiecare funcție pe orice dispozitiv.