10 trucuri din One UI 9 pe care orice utilizator Samsung Galaxy ar trebui să le știe

One UI 9 îți lasă mult mai mult control asupra telefonului

Una dintre schimbările cele mai simple, dar utile, apare în Quick Panel. Dacă glisezi în jos din colțul din dreapta sus și intri în modul de editare, poți repoziționa elementele, le poți modifica dimensiunea și poți gestiona separat comenzile pentru luminozitate, sunet și playerul media. Samsung confirmă oficial că One UI 9 extinde opțiunile de configurare a panoului rapid, astfel încât acesta să poată fi adaptat mai bine modului în care folosești telefonul.

Tot la capitolul acces rapid apare Finder direct pe ecranul principal. Din Setări pentru ecranul de pornire – „Show search on Home screen” poți activa Finder, astfel încât să cauți aplicații, fișiere, contacte sau setări fără să mai deschizi sertarul de aplicații. Samsung precizează că, în One UI 9, opțiunea poate fi activată manual și că Finder poate fi personalizat inclusiv pentru a decide în ce aplicații sunt efectuate căutările.

Mai spectaculoasă este opțiunea Motion Photo ca wallpaper. Pe modelele compatibile, o fotografie realizată cu Motion Photo poate deveni un fundal animat pentru ecranul principal sau cel de blocare. Deocamdată, funcția a fost observată pe Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra și Flip8, astfel că nu trebuie presupus că apare imediat pe orice telefon care primește One UI 9.

Galaxy AI poate edita videoclipuri și îți poate personaliza rezumatul zilnic

Una dintre cele mai interesante funcții noi este My FanCam. Dacă ai filmat, de exemplu, un concert, un meci sau un spectacol și te interesează o anumită persoană, deschizi videoclipul în Gallery, intri în instrumentele Galaxy AI și alegi subiectul. Software-ul îl urmărește și reîncadrează automat imaginea pentru a-l menține în centrul noului clip. Samsung atrage atenția că funcția are nevoie de un subiect pe care îl poate identifica și că rezultatul nu este garantat în orice filmare.

Și Now Brief devine mai personal. One UI 9 introduce carduri editabile și generative, astfel încât poți decide mai exact ce informații vrei să apară în rezumatul zilnic. Pot fi create carduri pentru vreme, date de sănătate sau anumite categorii de conținut video. Samsung permite până la personalizarea informațiilor pe baza datelor pentru care ai acordat consimțământ, însă disponibilitatea diferă în funcție de țară, model și limbă.

Un alt instrument util se află în Samsung Notes, unde apare o funcție de tip „Tape”. Practic, poți acoperi o porțiune dintr-o notiță cu o bandă digitală și o poți dezvălui ulterior. Poate fi folosită pentru învățare, dacă vrei să ascunzi temporar răspunsurile, dar și pentru a masca rapid informații atunci când pregătești o captură de ecran. Samsung a confirmat încă din perioada beta că Notes primește benzi decorative și mai multe stiluri pentru scris.

Telefonul îți arată ce face AI-ul și te poate ajuta inclusiv în mașină

Pe măsură ce asistenții AI primesc dreptul de a efectua tot mai multe acțiuni, One UI 9 introduce și AI Assistant Activity. Îl găsești în zona Security and privacy, iar aici poți verifica ce aplicații au fost accesate de un asistent AI, ce acțiuni a executat și când. Jurnalul poate fi filtrat pentru ultimele 24 de ore sau pentru ultimele șapte zile, oferindu-ți un fel de istoric centralizat al acțiunilor făcute de AI în numele tău.