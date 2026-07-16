Ecranele Galaxy S26 Ultra se colorează în roșu. Samsung investighează un defect misterios

Nuanța roșie apare treptat

Utilizatorii afectați descriu un proces lent. Ecranul nu devine roșu dintr-o dată. Culorile se modifică treptat. Albul poate căpăta o tentă roz. Imaginea poate părea mai caldă și mai puțin naturală.

În unele fotografii apare o zonă dreptunghiulară în centrul ecranului. Aceasta are o nuanță diferită față de marginile panoului. Efectul este mai vizibil pe fundaluri albe sau gri. Poate fi observat și în meniurile telefonului.

Problema nu pare să afecteze toate unitățile. Telefonul testat de Engadget nu prezintă schimbări de culoare. Nici fiecare posesor care folosește modelul de la lansare nu a raportat defectul.

Acest lucru complică investigația. Samsung trebuie să stabilească dacă sunt afectate doar anumite loturi. Poate exista și o legătură cu modul de utilizare. Luminozitatea, temperatura sau timpul de funcționare ar putea avea un rol.

Samsung nu a găsit încă explicația

Samsung a transmis publicației sud-coreene Newsway că analizează problema intern. Compania încearcă să identifice cauza exactă. Nu a anunțat însă un program de înlocuire. Nu a oferit nici o soluție software.

Una dintre ipoteze este fenomenul de burn-in. Acesta poate apărea pe panourile OLED. Pixelii care afișează mult timp aceleași elemente se pot uza diferit. Rezultatul este o urmă permanentă sau o schimbare de culoare.

Forma dreptunghiulară observată în unele imagini ridică însă semne de întrebare. Burn-in-ul clasic urmează de obicei elementele interfeței. Pot rămâne vizibile tastatura, bara de navigare sau pictogramele. În acest caz, zona colorată pare mai uniformă.