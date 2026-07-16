Ecranele Galaxy S26 Ultra se colorează în roșu. Samsung investighează un defect misterios
Mai mulți posesori de Samsung Galaxy S26 Ultra reclamă o problemă neobișnuită. Ecranul telefonului începe să capete o nuanță roșiatică. Uneori apare și un dreptunghi roz în centrul panoului. Samsung a confirmat că investighează situația, potrivit Engadget.
Compania nu știe încă ce provoacă defectul. Nici amploarea problemei nu este clară. Unele plângeri au apărut încă din martie 2026. Altele au fost publicate după câteva luni de utilizare. Există și fotografii cu telefoane expuse în magazine.
Nuanța roșie apare treptat
Utilizatorii afectați descriu un proces lent. Ecranul nu devine roșu dintr-o dată. Culorile se modifică treptat. Albul poate căpăta o tentă roz. Imaginea poate părea mai caldă și mai puțin naturală.
În unele fotografii apare o zonă dreptunghiulară în centrul ecranului. Aceasta are o nuanță diferită față de marginile panoului. Efectul este mai vizibil pe fundaluri albe sau gri. Poate fi observat și în meniurile telefonului.
Problema nu pare să afecteze toate unitățile. Telefonul testat de Engadget nu prezintă schimbări de culoare. Nici fiecare posesor care folosește modelul de la lansare nu a raportat defectul.
Acest lucru complică investigația. Samsung trebuie să stabilească dacă sunt afectate doar anumite loturi. Poate exista și o legătură cu modul de utilizare. Luminozitatea, temperatura sau timpul de funcționare ar putea avea un rol.
Samsung nu a găsit încă explicația
Samsung a transmis publicației sud-coreene Newsway că analizează problema intern. Compania încearcă să identifice cauza exactă. Nu a anunțat însă un program de înlocuire. Nu a oferit nici o soluție software.
Una dintre ipoteze este fenomenul de burn-in. Acesta poate apărea pe panourile OLED. Pixelii care afișează mult timp aceleași elemente se pot uza diferit. Rezultatul este o urmă permanentă sau o schimbare de culoare.
Forma dreptunghiulară observată în unele imagini ridică însă semne de întrebare. Burn-in-ul clasic urmează de obicei elementele interfeței. Pot rămâne vizibile tastatura, bara de navigare sau pictogramele. În acest caz, zona colorată pare mai uniformă.
O altă posibilitate este un defect al materialelor din panou. Căldura și utilizarea îndelungată pot afecta uniformitatea ecranului. Nici această explicație nu a fost confirmată.
Privacy Display intră din nou sub semnul întrebării
Galaxy S26 Ultra este primul telefon Samsung cu Privacy Display. Funcția limitează unghiurile de vizualizare. Persoanele aflate lângă utilizator nu pot vedea clar conținutul. Din față, imaginea ar trebui să rămână normală.
Tehnologia a fost una dintre marile noutăți ale telefonului. Primele informații despre ecranul Galaxy S26 Ultra și funcția Privacy Display au apărut înaintea lansării. Sistemul folosește o arhitectură specială a pixelilor. Aceasta controlează direcția luminii emise.
Unii utilizatori cred că tehnologia ar putea provoca nuanța roșie. Ipoteza nu este confirmată. Galaxy S26 Ultra este însă singurul model Samsung cu această funcție. Celelalte telefoane din serie nu par să aibă aceeași problemă.
Privacy Display a mai provocat controverse. Unii cumpărători au reclamat oboseală oculară. Au fost menționate și dureri de cap, amețeli sau senzație de greață. Samsung a oferit chiar compensații unor persoane care au returnat telefonul după problemele atribuite ecranului Galaxy S26 Ultra.
Ce poți face dacă ecranul devine roșiatic
Samsung nu a publicat încă o procedură oficială. O resetare a setărilor de culoare poate fi utilă. Ea poate arăta dacă problema este software. Poți dezactiva temporar Privacy Display. Poți opri și filtrul pentru confortul ochilor.
Verifică modul de afișare din setări. Comută între Natural și Vivid. Redu luminozitatea pentru câteva minute. Repornește telefonul. Instalează și cea mai recentă versiune de software disponibilă.
Poți consulta și setările recomandate pentru Samsung Galaxy S26 Ultra. Totuși, o pată care rămâne vizibilă după repornire poate indica un defect hardware. O captură de ecran poate ajuta la verificare. Deschide imaginea pe alt dispozitiv. Dacă pata nu apare, problema este probabil la panou.
În acest caz, fotografiază ecranul. Păstrează factura și documentele telefonului. Contactează un centru autorizat Samsung. Nu aștepta ca nuanța să devină mai intensă. Problema poate fi acoperită de garanție.
Samsung trebuie să ofere o explicație clară. Galaxy S26 Ultra este un telefon premium. Prețul său ajunge la câteva mii de lei. Un defect al ecranului poate afecta una dintre cele mai importante componente ale dispozitivului.