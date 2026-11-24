România, surpriza clasamentului mondial al internetului mobil. Ce loc ocupă țara noastră în fața unor state precum Japonia
România se află pe locul 56 într-un clasament internațional al vitezei internetului mobil, cu o valoare mediană de 85,4 Mbps. Datele fac parte din ediția pentru septembrie 2026 a Speedtest Global Index, realizat de Ookla și prezentat într-o analiză Visual Capitalist. Clasamentul cuprinde 100 de țări și teritorii și arată diferențe importante între piețele care au investit masiv în rețele mobile și cele în care vitezele de conectare sunt mai reduse.
Deși România se află în prima parte a clasamentului, rezultatul este sub mediana globală, de 110,41 Mbps. În același timp, datele publicate de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) oferă o imagine complementară asupra serviciilor de internet din țară. Potrivit măsurătorilor realizate prin platforma Netograf, viteza medie de download pentru internetul mobil a fost de 68 Mbps în 2025, în creștere față de anul precedent.
Emiratele Arabe Unite au cea mai rapidă rețea mobilă din clasamentul mondial
Emiratele Arabe Unite ocupă primul loc în clasamentul pentru septembrie 2026, cu o viteză mediană de download de 681,1 Mbps. Valoarea este de peste trei ori mai mare decât mediana globală și arată distanța considerabilă dintre această piață și numeroase alte țări incluse în analiză, scrie Visual Capitalist.
Pe următoarele poziții se află Qatar, cu 526,4 Mbps, și Kuweit, cu 410,8 Mbps. Germania ocupă locul al patrulea, cu 299,8 Mbps, urmată de Brazilia, cu 274,4 Mbps. Coreea de Sud se află pe locul al șaselea, cu 244,2 Mbps, iar Bahrain și Vietnam completează următoarele poziții.
Arabia Saudită ocupă locul al nouălea, cu 222,3 Mbps, în timp ce Bulgaria încheie primele zece poziții, cu 206,5 Mbps. Prezența mai multor state din Orientul Mijlociu în partea superioară a clasamentului indică performanțele ridicate ale rețelelor mobile din această regiune.
Statele Unite se află pe locul al unsprezecelea, cu 190,6 Mbps, iar China ocupă o poziție mai îndepărtată, cu 170,1 Mbps. Japonia ajunge pe locul 71, cu 67,6 Mbps, sub mediana globală. Clasamentul arată astfel că dimensiunea economiei sau nivelul general de dezvoltare al unei țări nu garantează automat o poziție fruntașă la viteza internetului mobil.
România ocupă locul 56, cu o viteză mediană de 85,4 Mbps
În clasamentul pentru septembrie 2026, România se află pe locul 56 din 100 de țări și teritorii, cu o viteză mediană de download de 85,4 Mbps. Rezultatul este cu aproximativ 25 Mbps sub mediana globală de 110,41 Mbps.
Țara noastră se situează în urma Bulgariei, care ocupă locul al zecelea, cu 206,5 Mbps, dar înaintea Ungariei, aflată pe poziția 48, cu 96,7 Mbps. România depășește și alte state europene, printre care Regatul Unit, cu 78,6 Mbps, și Irlanda, cu 75 Mbps.
În schimb, Spania se află pe locul 53, cu 88,1 Mbps, Italia pe locul 55, cu 87,1 Mbps, iar Canada pe poziția 54, cu 87,3 Mbps. Diferențele dintre aceste țări sunt relativ mici, ceea ce arată cât de apropiate sunt rezultatele din această zonă a clasamentului.
Republica Moldova ocupă locul 70, cu 68,1 Mbps, iar Japonia se află imediat după aceasta, pe poziția 71, cu 67,6 Mbps. Prin urmare, România depășește atât Republica Moldova, cât și Japonia în această comparație, însă rămâne la distanță de piețele europene cu rezultate mai bune.
Ce spun măsurătorile ANCOM despre internetul mobil din România
Clasamentul Ookla nu trebuie confundat cu statisticile publicate de ANCOM. Cele două surse folosesc indicatori și metode de măsurare diferite. Speedtest Global Index compară viteze mediane de download, în timp ce raportul ANCOM pentru 2025 prezintă viteze medii rezultate din testele efectuate prin platforma Netograf.
Potrivit comunicatului publicat de ANCOM la 22 octombrie 2026, viteza medie de download pentru internetul mobil din România a ajuns la 68 Mbps în 2025. Valoarea reprezintă o creștere de 17% față de 2024. Viteza medie de upload a fost de 25 Mbps, în creștere cu 47% față de anul anterior.
Statisticile privind parametrii tehnici de calitate au fost realizate pe baza a 84.531 de teste valide efectuate în cursul anului 2025 prin platforma Netograf. Aceste rezultate oferă o imagine asupra performanței conexiunilor măsurate în România, dar nu pot fi comparate direct cu poziția ocupată de țară în clasamentul internațional Ookla.
ANCOM a analizat și experiența de utilizare a unor categorii de aplicații. Pentru rețelele mobile, 75% dintre măsurători au indicat o experiență optimă în cazul aplicațiilor de social media și al transferurilor de fișiere. În cazul serviciilor de streaming video, procentul a fost de 84%, iar pentru jocurile online, de 74%.
Internetul fix din România are rezultate diferite față de cel mobil
Raportul ANCOM evidențiază și diferențele dintre conexiunile mobile și cele fixe. În 2025, viteza medie de download pentru internetul fix prin cablu a ajuns la 482 Mbps, cu 8% mai mult decât în 2024. Viteza medie de upload pentru acest tip de conexiune a fost de 420 Mbps, în creștere cu 9%.
Pentru conexiunile fixe prin Wi-Fi, viteza medie de download a fost de 166 Mbps, iar cea de upload a ajuns la 164 Mbps. Creșterile față de anul precedent au fost de 2%, respectiv 18%.
Aceste valori arată că performanța conexiunilor din România diferă în funcție de tehnologia folosită. Internetul fix prin cablu înregistrează viteze medii considerabil mai mari decât cele mobile, în timp ce conexiunile Wi-Fi au rezultate intermediare în măsurătorile ANCOM.
Cele două seturi de date oferă perspective diferite asupra infrastructurii de internet din România. Clasamentul Ookla arată poziția țării într-o comparație internațională a vitezelor mediane de download, în timp ce raportul ANCOM urmărește evoluția serviciilor pe baza testelor realizate la nivel național. Privite separat, acestea indică atât locul României în raport cu alte piețe, cât și evoluția performanței conexiunilor din țară.