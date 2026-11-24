Emiratele Arabe Unite au cea mai rapidă rețea mobilă din clasamentul mondial

Emiratele Arabe Unite ocupă primul loc în clasamentul pentru septembrie 2026, cu o viteză mediană de download de 681,1 Mbps. Valoarea este de peste trei ori mai mare decât mediana globală și arată distanța considerabilă dintre această piață și numeroase alte țări incluse în analiză, scrie Visual Capitalist.

Pe următoarele poziții se află Qatar, cu 526,4 Mbps, și Kuweit, cu 410,8 Mbps. Germania ocupă locul al patrulea, cu 299,8 Mbps, urmată de Brazilia, cu 274,4 Mbps. Coreea de Sud se află pe locul al șaselea, cu 244,2 Mbps, iar Bahrain și Vietnam completează următoarele poziții.

Arabia Saudită ocupă locul al nouălea, cu 222,3 Mbps, în timp ce Bulgaria încheie primele zece poziții, cu 206,5 Mbps. Prezența mai multor state din Orientul Mijlociu în partea superioară a clasamentului indică performanțele ridicate ale rețelelor mobile din această regiune.

Statele Unite se află pe locul al unsprezecelea, cu 190,6 Mbps, iar China ocupă o poziție mai îndepărtată, cu 170,1 Mbps. Japonia ajunge pe locul 71, cu 67,6 Mbps, sub mediana globală. Clasamentul arată astfel că dimensiunea economiei sau nivelul general de dezvoltare al unei țări nu garantează automat o poziție fruntașă la viteza internetului mobil.

România ocupă locul 56, cu o viteză mediană de 85,4 Mbps

În clasamentul pentru septembrie 2026, România se află pe locul 56 din 100 de țări și teritorii, cu o viteză mediană de download de 85,4 Mbps. Rezultatul este cu aproximativ 25 Mbps sub mediana globală de 110,41 Mbps.

Țara noastră se situează în urma Bulgariei, care ocupă locul al zecelea, cu 206,5 Mbps, dar înaintea Ungariei, aflată pe poziția 48, cu 96,7 Mbps. România depășește și alte state europene, printre care Regatul Unit, cu 78,6 Mbps, și Irlanda, cu 75 Mbps.

În schimb, Spania se află pe locul 53, cu 88,1 Mbps, Italia pe locul 55, cu 87,1 Mbps, iar Canada pe poziția 54, cu 87,3 Mbps. Diferențele dintre aceste țări sunt relativ mici, ceea ce arată cât de apropiate sunt rezultatele din această zonă a clasamentului.