Numerele de telefon nu mai sunt folosite exclusiv pentru apeluri și mesaje. În prezent, milioane de dispozitive inteligente, de la automobile conectate la internet până la senzori industriali și echipamente medicale, au nevoie de propriile soluții de conectivitate. Pe măsură ce tehnologiile evoluează, autoritățile trebuie să adapteze și regulile după care funcționează rețelele mobile. România pregătește acum o astfel de schimbare, care vizează inclusiv tehnologia eSIM și infrastructura 5G.

Potrivit unui comunicat oficial publicat de ANCOM, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații a lansat pe 11 noiembrie 2026 un proiect de decizie pentru actualizarea reglementărilor privind numerotația și resursele tehnice. Inițiativa urmărește adaptarea legislației la dezvoltarea rețelelor private, a dispozitivelor conectate la internet și a unor noi servicii digitale. Proiectul se află în consultare publică, astfel că modificările nu sunt încă definitive.

Ce numere de telefon sunt vizate de schimbările ANCOM

Una dintre cele mai importante propuneri privește numerele din domeniul 06, în special cele care utilizează indicativele 60-64. Aceste resurse sunt destinate în principal serviciilor de transfer automat de date între echipamente, fiind diferite de numerele mobile obișnuite utilizate pentru apeluri telefonice.

În prezent, utilizarea lor este supusă unor limitări. ANCOM propune eliminarea unor restricții și extinderea posibilității de folosire a acestor numere pentru o gamă mai largă de servicii de conectivitate, inclusiv atunci când acestea presupun intervenția utilizatorului.

Există însă o condiție importantă: numerele respective vor putea fi utilizate în continuare doar pentru alte servicii decât cele de comunicații interpersonale. Cu alte cuvinte, noile reguli nu transformă automat numerele din domeniul 06 în numere obișnuite pentru apeluri și mesaje.

Modificările sunt legate inclusiv de popularizarea tehnologiei eSIM, care permite conectarea dispozitivelor la rețelele mobile fără introducerea unei cartele fizice. Pe Playtech am explicat deja ce este eSIM și cum poate fi activat pe telefon, tehnologia fiind disponibilă la principalii operatori din România.

O altă schimbare importantă privește utilizarea numerelor românești în afara țării. ANCOM propune eliminarea limitărilor geografice pentru anumite resurse de numerotație, cu respectarea legislației statelor în care sunt folosite efectiv.

Această flexibilitate ar putea fi utilă companiilor care operează dispozitive conectate în mai multe țări și au nevoie să le administreze prin infrastructuri comune.

Rețelele 5G private și dispozitivele inteligente, vizate de noile reguli

Proiectul ANCOM actualizează și prevederile referitoare la codurile de rețea mobilă, cunoscute sub denumirea MNC, și la codul mobil de țară, MCC. Acestea sunt elemente tehnice utilizate pentru identificarea rețelelor mobile și a operatorilor.

Modificările urmăresc alinierea reglementărilor românești la Recomandarea ITU-T E.212, un standard internațional privind identificarea rețelelor și a abonamentelor mobile.

În plus, proiectul clarifică utilizarea codurilor de rețea mobilă în cadrul rețelelor private de comunicații electronice. Acestea pot fi dezvoltate, de exemplu, pentru fabrici, centre logistice sau alte facilități care au nevoie de o infrastructură proprie de conectivitate.

ANCOM propune și extinderea posibilității de alocare temporară a resurselor tehnice pentru activități de mentenanță. Măsura ar putea oferi operatorilor mai multă flexibilitate în administrarea și întreținerea infrastructurii.

Dezvoltarea tehnologiei eSIM aduce însă și provocări de securitate. Playtech a explicat anterior cum funcționează fraudele de tip SIM swap și ce riscuri pot apărea la transferul unui eSIM, în condițiile în care tot mai multe operațiuni sunt realizate exclusiv digital.

Ce se schimbă pentru români și până când pot fi trimise propuneri

Pentru utilizatorii obișnuiți, proiectul ANCOM nu înseamnă că numerele personale de telefon vor fi modificate sau că trebuie înlocuite cartelele SIM. Documentul nu introduce o asemenea obligație și nici nu anunță schimbarea prefixelor mobile folosite în prezent pentru apeluri.

Efectele ar urma să fie resimțite mai ales la nivelul operatorilor, al companiilor care dezvoltă servicii de conectivitate și al dispozitivelor inteligente care folosesc rețele mobile.

În timp, un cadru de reglementare mai flexibil ar putea facilita apariția unor servicii noi, inclusiv pentru echipamente conectate care funcționează în mai multe țări. Totuși, proiectul nu stabilește reduceri de prețuri, modificări ale abonamentelor sau obligații suplimentare pentru clienții obișnuiți.

Persoanele interesate pot consulta proiectul de decizie publicat de ANCOM și pot transmite observații și propuneri până la 11 decembrie 2026.

Comentariile pot fi trimise la adresa de e-mail consultare@ancom.ro, prin Registratura online a instituției, prin platforma e-consultare.gov.ro sau la sediul ANCOM din București, strada Delea Nouă nr. 2, sector 3.

După finalizarea consultării publice, autoritatea va analiza observațiile primite înainte de adoptarea unei forme finale a deciziei. Deocamdată, nu a fost anunțată o dată exactă la care noile prevederi ar urma să intre în vigoare.