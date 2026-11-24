Potrivit Dark Reading, cercetătorii Amazon Threat Intelligence au descoperit o campanie informatică în cadrul căreia atacatori cu presupuse legături cu China au utilizat agenți de inteligență artificială pentru a identifica o vulnerabilitate necunoscută anterior și a obține controlul complet asupra unui server în aproximativ 11 minute.

Incidentul ridică semne de întrebare cu privire la capacitatea organizațiilor de a răspunde suficient de rapid în fața unei noi generații de amenințări informatice.

Agenții AI au descoperit singuri o vulnerabilitate necunoscută anterior

Campania informatică analizată de Amazon a început pe 8 septembrie 2026 și s-a desfășurat pe parcursul a aproximativ 48 de ore. Atacatorii au vizat mai multe universități din Asia de Est, din afara Chinei continentale, utilizând Cairn, un instrument open-source bazat pe inteligență artificială, conceput inițial pentru testarea securității sistemelor informatice.

Potrivit lui CJ Moses, directorul de securitate informatică al Amazon Web Services (AWS), atacatorii le-au atribuit agenților AI un obiectiv general, aceștia având capacitatea de a identifica și testa autonom diferite vulnerabilități.

În cele din urmă, inteligența artificială a descoperit o vulnerabilitate de tip zero-day într-o aplicație open-source de imagistică medicală. Acest tip de vulnerabilitate este deosebit de periculos, deoarece poate fi exploatat înainte ca dezvoltatorii să afle despre existența sa și să pregătească o actualizare de securitate.

În aproximativ 11 minute, agenții AI au reușit să treacă de la analizarea aplicației la compromiterea serverului, obținând privilegii de administrator, cunoscute în sistemele Linux sub denumirea de acces root.

Descoperirea vine după alte incidente în care hackerii au utilizat Claude și agenți AI pentru a ataca bănci din Coreea de Sud, demonstrând potențialul acestor tehnologii de a automatiza operațiuni informatice complexe.

Inteligența artificială nu renunță atunci când întâmpină obstacole

Unul dintre cele mai interesante aspecte ale investigației Amazon este faptul că agenții AI nu au avut succes de la început. Înainte de compromiterea serverului care găzduia aplicația medicală, aceștia au desfășurat alte două operațiuni, ambele încheiate fără rezultatele urmărite.

Prima tentativă a durat aproximativ 16 ore și a presupus 148 de acțiuni succesive. O altă operațiune, îndreptată împotriva infrastructurii informatice a unei universități, a durat peste șase ore.

Deși tentativele respective au eșuat, cercetătorii Amazon consideră că acestea evidențiază persistența și capacitatea de adaptare a agenților AI, care au continuat să își modifice abordarea fără să necesite îndrumare umană permanentă.

Cris Thomas, specialist în securitate informatică în cadrul companiei Semgrep, consideră că elementul cu adevărat remarcabil nu este neapărat viteza cu care a fost identificată vulnerabilitatea, ci faptul că operațiunea s-a desfășurat fără implicarea directă a unui specialist experimentat.

Într-un interviu exclusiv acordat Playtech, Ciprian Pocovnicu, fondatorul TRU Solutions, a explicat recent cum inteligența artificială poate reduce considerabil timpul necesar compromiterii unei companii, dar și de ce metodele tradiționale de protecție nu mai sunt suficiente atunci când sunt utilizate izolat.

Companiile trebuie să învețe să se apere la viteza inteligenței artificiale

Specialiștii în securitate cibernetică avertizează că apariția agenților AI ofensivi nu înseamnă că principiile tradiționale de protecție trebuie abandonate. Dimpotrivă, acestea trebuie aplicate mult mai rapid și eficient, inclusiv prin automatizarea proceselor de detectare și răspuns la incidente.

Monitorizarea permanentă a activității serverelor, identificarea comportamentelor neobișnuite, verificarea codului software și limitarea accesului la aplicațiile interne reprezintă în continuare măsuri esențiale.

Ross Filipek, director de securitate informatică în cadrul Corsica Technologies, subliniază și importanța stabilirii unor proceduri clare pentru situațiile de urgență. Organizațiile trebuie să știe dinainte cine are autoritatea de a izola un server compromis, inclusiv în afara programului obișnuit de lucru.

În același timp, inteligența artificială poate deveni un aliat important al specialiștilor în securitate. Recent, OpenAI a lansat un model AI specializat în securitate cibernetică, destinat identificării și remedierii vulnerabilităților software.

Cazul documentat de Amazon evidențiază astfel o schimbare fundamentală în economia criminalității informatice. Atacatorii pot desfășura operațiuni complexe cu mai puține resurse umane, în timp ce organizațiile dispun de intervale tot mai scurte pentru a identifica și neutraliza amenințările.

Într-o lume în care un server poate fi compromis în numai 11 minute de la începerea analizei sale, viteza de reacție devine la fel de importantă precum calitatea sistemelor de protecție.