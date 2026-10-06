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TEHNOLOGIE

Huawei și Qualcomm au încheiat un acord major privind brevetele. Contractul acoperă 5G, AI și tehnologii de calcul

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Huawei și Qualcomm au încheiat un acord major privind brevetele. Contractul acoperă 5G, AI și tehnologii de calcul
Foto: Profimedia
Iulia Kelt
de Iulia Kelt

Huawei și Qualcomm au ajuns la un acord amplu, valabil pe mai mulți ani, privind licențierea brevetelor. Înțelegerea acoperă tehnologii din domenii precum 5G, AI, calcul și rețelistică și include, în același timp, achiziția de către Qualcomm a unor brevete Huawei din Statele Unite.

Acordul este important și pentru că reprezintă prima înțelegere de licențiere între cele două companii care include tehnologii 5G. Huawei estimează că, după finalizarea tranzacției, valoarea cumulată a acordurilor sale de licențiere a brevetelor va depăși 6,9 miliarde de dolari.

Huawei și Qualcomm își licențiază reciproc portofoliile de brevete

Contractul este structurat sub principiile FRAND, acronim pentru „fair, reasonable and non-discriminatory”, adică termeni corecți, rezonabili și nediscriminatorii. Înțelegerea include licențe reciproce pentru portofoliile de brevete ale celor două companii.

Tranzacția nu este însă finalizată imediat. Închiderea acordului depinde de obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților de reglementare.

Pe lângă licențierea reciprocă, Qualcomm va cumpăra anumite brevete Huawei din SUA. Acestea vizează aceleași categorii tehnologice incluse în acord, respectiv 5G, AI, calcul și rețelistică.

Pentru Huawei, contractul reprezintă o nouă confirmare a valorii portofoliului său de proprietate intelectuală. Compania a investit masiv în cercetare și dezvoltare în ultimii ani, în special după ce restricțiile comerciale impuse de Statele Unite i-au limitat accesul la anumite componente și tehnologii.

Huawei subliniază contribuția sa la dezvoltarea 4G și 5G

Alan Fan, directorul pentru proprietate intelectuală al Huawei, a evidențiat contribuțiile companiei la standardele 4G și 5G. Printre tehnologiile menționate se află transmisia semnalului folosind coduri polare, o metodă utilizată în cadrul standardelor moderne de comunicații mobile.

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Potrivit lui Fan, acordul reflectă atât valoarea inovațiilor dezvoltate de Huawei, cât și contribuțiile Qualcomm la tehnologiile de comunicații moderne.

Și Qualcomm consideră că înțelegerea confirmă poziția companiei în domeniul 5G. John Han, vicepreședinte executiv și director general al diviziei Qualcomm Technology Licensing, a declarat că acordul reprezintă o recunoaștere a rolului companiei în dezvoltarea tehnologiilor 5G și, în același timp, a inovațiilor Huawei în acest domeniu și în alte zone tehnologice.

Acordul pune astfel față în față două companii care dețin portofolii importante de brevete pentru industria comunicațiilor mobile. Licențierea acestor tehnologii permite folosirea invențiilor protejate de brevete în condițiile stabilite prin contract.

Acordurile de licențiere au devenit o sursă importantă de venit pentru Huawei

Divizia Huawei responsabilă de licențierea proprietății intelectuale este profitabilă din 2021. Compania a început relația de licențiere cu Qualcomm încă din 2001, când Huawei a efectuat prima plată către compania americană.

Prima sumă obținută de Huawei din licențierea brevetelor a venit ulterior, în 2011, de la Motorola, potrivit informațiilor citate de Reuters. De atunci, compania chineză și-a extins portofoliul de acorduri cu alte companii din industrie.

Noul contract cu Qualcomm ar urma să contribuie la creșterea valorii totale a acordurilor de licențiere ale Huawei la peste 6,9 miliarde de dolari după finalizarea tranzacției.

Pentru Huawei, proprietatea intelectuală a devenit astfel un activ important într-o perioadă în care activitatea companiei pe piața globală a fost afectată de restricțiile comerciale.

Restricțiile SUA au împins Huawei să investească mai mult în cercetare

Restricțiile americane introduse începând din 2019 au redus accesul Huawei la anumite cipuri avansate și la software esențial pentru dezvoltarea produselor sale. Limitările au afectat capacitatea companiei de a utiliza unele dintre cele mai avansate tehnologii disponibile pe piață.

În acest context, Huawei și-a crescut cheltuielile pentru cercetare și dezvoltare în ultimii ani. Investițiile au avut ca obiectiv dezvoltarea propriilor tehnologii și reducerea dependenței de furnizori externi în domenii strategice.

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