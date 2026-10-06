Huawei și Qualcomm au încheiat un acord major privind brevetele. Contractul acoperă 5G, AI și tehnologii de calcul

Huawei și Qualcomm își licențiază reciproc portofoliile de brevete

Contractul este structurat sub principiile FRAND, acronim pentru „fair, reasonable and non-discriminatory”, adică termeni corecți, rezonabili și nediscriminatorii. Înțelegerea include licențe reciproce pentru portofoliile de brevete ale celor două companii.

Tranzacția nu este însă finalizată imediat. Închiderea acordului depinde de obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților de reglementare.

Pe lângă licențierea reciprocă, Qualcomm va cumpăra anumite brevete Huawei din SUA. Acestea vizează aceleași categorii tehnologice incluse în acord, respectiv 5G, AI, calcul și rețelistică.

Pentru Huawei, contractul reprezintă o nouă confirmare a valorii portofoliului său de proprietate intelectuală. Compania a investit masiv în cercetare și dezvoltare în ultimii ani, în special după ce restricțiile comerciale impuse de Statele Unite i-au limitat accesul la anumite componente și tehnologii.

Huawei subliniază contribuția sa la dezvoltarea 4G și 5G

Alan Fan, directorul pentru proprietate intelectuală al Huawei, a evidențiat contribuțiile companiei la standardele 4G și 5G. Printre tehnologiile menționate se află transmisia semnalului folosind coduri polare, o metodă utilizată în cadrul standardelor moderne de comunicații mobile.

Potrivit lui Fan, acordul reflectă atât valoarea inovațiilor dezvoltate de Huawei, cât și contribuțiile Qualcomm la tehnologiile de comunicații moderne.

Și Qualcomm consideră că înțelegerea confirmă poziția companiei în domeniul 5G. John Han, vicepreședinte executiv și director general al diviziei Qualcomm Technology Licensing, a declarat că acordul reprezintă o recunoaștere a rolului companiei în dezvoltarea tehnologiilor 5G și, în același timp, a inovațiilor Huawei în acest domeniu și în alte zone tehnologice.