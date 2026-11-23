De câte ori ai intrat pe un site și ai descoperit că este mult mai simplu să accepți toate cookie-urile decât să le refuzi? În multe cazuri, butonul de acceptare este mare, colorat și imposibil de ignorat, în timp ce opțiunea de refuz este ascunsă într-un meniu cu mai multe setări. Această practică, devenită obișnuită pe internet, este vizată acum de o nouă lege din România.

Legea nr. 219/2026, publicată în Monitorul Oficial pe 19 noiembrie 2026, introduce obligații explicite pentru administratorii site-urilor, magazinelor online și altor platforme digitale care solicită consimțământul utilizatorilor pentru cookie-uri. Potrivit HotNews, modificările urmăresc să ofere utilizatorilor un control real asupra datelor colectate și să elimine practicile prin care aceștia sunt împinși să accepte urmărirea online.

Butonul de refuz trebuie să fie la fel de vizibil ca cel de acceptare

Una dintre cele mai importante modificări privește modul în care sunt construite bannerele pentru cookie-uri. Dacă un site afișează pe primul ecran opțiunea „Acceptă toate”, va trebui să ofere, la același nivel, și posibilitatea de a refuza direct operațiunile care necesită consimțământ. Cu alte cuvinte, utilizatorul nu va mai trebui să navigheze prin mai multe meniuri pentru a găsi opțiunea de refuz.

Mai mult, legea prevede că butonul de refuz nu poate fi prezentat într-o manieră nejustificat mai puțin vizibilă sau accesibilă decât cel de acceptare. Un buton mare și colorat pentru acceptare, însoțit de o opțiune de refuz greu de observat, poate deveni astfel o problemă juridică pentru administratorul platformei.

Reglementarea vizează practicile cunoscute drept dark patterns, adică interfețele digitale concepute pentru a influența alegerile utilizatorilor. Aceste mecanisme pot determina acceptarea unor condiții pe care persoana respectivă nu le-ar fi ales dacă opțiunile ar fi fost prezentate echilibrat.

Noua legislație completează regulile deja existente privind cookie-urile și protecția datelor personale. Este important de precizat că obligația privind butonul de refuz la primul nivel se aplică atunci când bannerul oferă și acceptarea integrală la acel nivel. Nu toate site-urile sunt obligate să afișeze un banner dacă nu utilizează tehnologii pentru care este necesar acordul.

Căsuțele prebifate și mesajele înșelătoare sunt interzise. Utilizatorul își poate retrage acordul oricând

Legea nr. 219/2026 interzice explicit utilizarea căsuțelor prebifate, a comutatoarelor activate automat și a altor opțiuni preselectate pentru operațiunile care necesită consimțământ. Sunt interzise și formulările ambigue sau înșelătoare, precum și interfețele care fac refuzul nejustificat mai dificil decât acceptarea.

De asemenea, administratorii trebuie să ofere informații clare despre scopurile în care sunt utilizate cookie-urile, despre modalitatea de retragere a acordului și despre implicarea eventualilor terți care pot accesa informațiile stocate pe dispozitiv. Utilizatorii trebuie să poată configura separat preferințele, fără ca acest meniu să înlocuiască posibilitatea de refuz direct, atunci când aceasta este obligatorie.

O altă schimbare importantă privește retragerea consimțământului. Dacă ai acceptat inițial cookie-urile publicitare sau cele pentru analizarea comportamentului online, trebuie să ai posibilitatea să te răzgândești oricând. Procedura de retragere trebuie să fie cel puțin la fel de simplă ca aceea prin care ai acordat permisiunea.

În plus, site-urile care se bazează pe consimțământ trebuie să poată demonstra că acesta a fost acordat și când s-a întâmplat acest lucru. Obligația are implicații pentru platformele care folosesc tehnologii de publicitate personalizată, un domeniu în care colectarea datelor și urmărirea utilizatorilor reprezintă componente importante ale modelului de afaceri.

Amenzi de până la 100.000 de lei și termen de conformare până în martie 2027

Noile prevederi nu rămân doar la nivelul unor recomandări. Nerespectarea obligațiilor referitoare la informare, obținerea și retragerea consimțământului sau demonstrarea existenței acestuia constituie contravenție.

Potrivit regimului sancționator din Legea nr. 506/2004, amenzile pentru aceste încălcări sunt cuprinse între 5.000 și 100.000 de lei. Pentru societățile comerciale care depășesc o cifră de afaceri de cinci milioane de lei, sancțiunile pot ajunge până la 2% din cifra de afaceri, ceea ce poate însemna sume considerabil mai mari.

Legea a intrat în vigoare pe 22 noiembrie 2026, iar operatorii vizați beneficiază de 120 de zile pentru conformare, termen care duce până la 22 martie 2027. În acest interval, administratorii site-urilor trebuie să verifice interfețele de consimțământ, modul în care sunt colectate acordurile și mecanismele prin care utilizatorii își pot modifica ulterior preferințele.

Schimbarea ar putea avea consecințe și pentru industria publicității digitale. Dacă refuzul cookie-urilor devine la fel de simplu precum acceptarea, este posibil ca mai mulți utilizatori să aleagă să nu permită urmărirea comportamentului lor online. Acest lucru poate reduce volumul datelor disponibile pentru personalizarea reclamelor.

Totuși, legea nu interzice cookie-urile și nici nu elimină tehnologiile necesare funcționării unui site. Cookie-urile strict necesare, care intră în excepțiile prevăzute de legislație, nu necesită același acord ca tehnologiile opționale.

Noile reguli se înscriu într-un context european mai amplu, în care autoritățile încearcă să reducă manipularea alegerilor utilizatorilor și oboseala provocată de solicitările repetate de consimțământ. Recent, Uniunea Europeană a analizat inclusiv simplificarea bannerelor de cookie-uri.

Pentru utilizatorii din România, schimbarea este simplă, dar importantă: refuzul urmăririi online nu ar trebui să mai presupună un efort mai mare decât acceptarea ei.