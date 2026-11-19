Se schimbă modul în care românii își primesc pensiile private. Ce se întâmplă cu banii din Pilonul II începând din 2027
Românii care contribuie la sistemul de pensii private trebuie să știe că, începând din 2027, modul în care vor putea încasa economiile acumulate de-a lungul anilor urmează să se schimbe, după ce Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a oficializat regulile de funcționare a fondurilor care se vor ocupa de plata acestor bani. Noul mecanism prevede posibilitatea retragerii unui avans de maximum 30% din suma acumulată, plata diferenței sub formă de pensie și reguli clare privind moștenirea banilor, comisioanele și drepturile beneficiarilor.
Modificările sunt prevăzute de Legea nr. 2/2026 privind plata pensiilor private și de Norma ASF nr. 17/2026, publicată în Monitorul Oficial, ambele urmând să intre în vigoare la 5 ianuarie 2027.
Cum vor fi plătiți banii acumulați în Pilonul II
În prezent, contribuțiile românilor la Pilonul II sunt administrate de fonduri de pensii private, care investesc sumele încasate pentru a obține randamente pe termen lung. La momentul pensionării, participantul poate solicita plata economiilor potrivit regulilor aplicabile.
Din 2027, noul sistem introduce o etapă distinctă, în care banii acumulați vor fi transferați către fonduri special constituite pentru plata pensiilor private, autorizate de ASF.
Vor exista două categorii principale de fonduri: cele de tip retragere programată și cele care oferă pensii viagere.
În cazul retragerii programate, beneficiarul va primi plăți periodice din economiile acumulate, pe durata stabilită conform contractului și legislației. Pensia viageră presupune, în schimb, plata unei sume pe tot parcursul vieții beneficiarului, indiferent de cât timp trăiește acesta.
Este important de precizat că intrarea în vigoare a legii nu înseamnă automat aplicarea imediată a noului mecanism, deoarece acesta va deveni efectiv numai după autorizarea de către ASF a cel puțin unui fond de plată de tip retragere programată. Până atunci, plățile vor continua potrivit reglementărilor anterioare.
Câți bani vor putea retrage românii la pensionare
Una dintre cele mai importante prevederi este posibilitatea încasării unui avans de maximum 30% din activul personal transferat în fondul de plată, înainte de începerea plăților lunare.
De exemplu, o persoană care a acumulat 100.000 de lei într-un fond de pensii private va putea solicita un avans de cel mult 30.000 de lei, urmând ca diferența de 70.000 de lei să fie utilizată pentru plata pensiei, potrivit mecanismului ales.
În cazul unui participant care are economii de 200.000 de lei, avansul maxim va putea ajunge la 60.000 de lei, iar restul de 140.000 de lei va rămâne destinat plăților viitoare.
Retragerea avansului va putea fi solicitată o singură dată, iar suma efectiv încasată poate fi influențată de obligațiile fiscale aplicabile.
Ce se întâmplă cu pensia privată dacă beneficiarul moare
Noile reguli stabilesc și drepturile persoanelor care moștenesc economiile unui participant, însă acestea vor depinde de tipul pensiei alese. În cazul retragerii programate, contractul va trebui să precizeze drepturile moștenitorilor și modalitatea prin care aceștia vor primi sumele cuvenite.
Pentru pensiile viagere, situația va fi diferită. Dacă beneficiarul a ales o pensie cu componentă de supraviețuitor, plățile vor continua către persoana îndreptățită, pe durata vieții acesteia.
Dacă a fost aleasă o pensie viageră cu perioadă certă și beneficiar desemnat, iar titularul moare înainte de expirarea perioadei respective, plățile vor continua până la încheierea acesteia.
Prin urmare, alegerea tipului de pensie va avea consecințe importante nu doar asupra veniturilor pensionarului, ci și asupra protecției financiare a familiei sale.
Ce trebuie să conțină contractul și ce comisioane pot fi percepute
Înainte de semnarea contractului, fiecare beneficiar va trebui să primească informații clare despre suma transferată, valoarea pensiei lunare, durata plăților, data încasării și eventualele comisioane.
Contractul va preciza inclusiv dacă plata se face prin transfer bancar sau mandat poștal, precum și condițiile în care pensia poate fi actualizată. Un aspect important este că transferul activului personal către fondul de plată nu va diminua suma prin taxe, comisioane bancare, impozite sau penalități de transfer. Această protecție nu elimină însă obligațiile fiscale și costurile care pot interveni ulterior.
De asemenea, pensia menționată în contract va reprezenta valoarea brută, din care pot fi reținute impozitele și contribuțiile datorate potrivit legislației.
Ce drepturi vor avea pensionarii dacă banii întârzie
Noile reglementări introduc și obligații pentru furnizorii pensiilor private. Dacă plata întârzie, furnizorul va datora o dobândă de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere, calculată asupra sumei restante. De exemplu, pentru o pensie restantă de 2.000 de lei, întârziată zece zile, dobânda calculată ar fi de patru lei.
Dacă ziua stabilită pentru plată coincide cu o sărbătoare legală sau cu o zi nelucrătoare, banii vor trebui virați în ultima zi lucrătoare anterioară.
Românii care se mută în străinătate își vor păstra dreptul la pensia privată, însă vor suporta eventualele costuri bancare și de schimb valutar aferente transferului.
Ce trebuie să urmărească românii înainte să semneze contractul
Beneficiarii vor avea dreptul să consulte documentul de informare al fondului, care va explica politica de investiții, riscurile, garanțiile și costurile aplicabile. Contractele vor putea fi modificate în condițiile legii, iar atunci când furnizorul propune un act adițional, beneficiarul va avea, de regulă, 15 zile pentru a răspunde. Lipsa răspunsului în termen va putea fi considerată acord tacit.
Totodată, membrii fondurilor de retragere programată vor putea solicita transferul către un alt fond de același tip, fără penalități, în condițiile legii.
Cu alte cuvinte, pentru românii care se apropie de pensionare, cea mai importantă recomandare este să compare variantele disponibile, să verifice valoarea netă estimată a plăților și să analizeze atent condițiile de moștenire, înainte de a decide cum își vor încasa economiile acumulate în sistemul privat.