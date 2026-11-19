Cum vor fi plătiți banii acumulați în Pilonul II

În prezent, contribuțiile românilor la Pilonul II sunt administrate de fonduri de pensii private, care investesc sumele încasate pentru a obține randamente pe termen lung. La momentul pensionării, participantul poate solicita plata economiilor potrivit regulilor aplicabile.

Din 2027, noul sistem introduce o etapă distinctă, în care banii acumulați vor fi transferați către fonduri special constituite pentru plata pensiilor private, autorizate de ASF.

Vor exista două categorii principale de fonduri: cele de tip retragere programată și cele care oferă pensii viagere.

În cazul retragerii programate, beneficiarul va primi plăți periodice din economiile acumulate, pe durata stabilită conform contractului și legislației. Pensia viageră presupune, în schimb, plata unei sume pe tot parcursul vieții beneficiarului, indiferent de cât timp trăiește acesta.

Este important de precizat că intrarea în vigoare a legii nu înseamnă automat aplicarea imediată a noului mecanism, deoarece acesta va deveni efectiv numai după autorizarea de către ASF a cel puțin unui fond de plată de tip retragere programată. Până atunci, plățile vor continua potrivit reglementărilor anterioare.

Câți bani vor putea retrage românii la pensionare

Una dintre cele mai importante prevederi este posibilitatea încasării unui avans de maximum 30% din activul personal transferat în fondul de plată, înainte de începerea plăților lunare.

De exemplu, o persoană care a acumulat 100.000 de lei într-un fond de pensii private va putea solicita un avans de cel mult 30.000 de lei, urmând ca diferența de 70.000 de lei să fie utilizată pentru plata pensiei, potrivit mecanismului ales.