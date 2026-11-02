De ce TollRo ar putea aduce noi scumpiri pentru români. Cu cât pot crește prețurile după majorarea costurilor de transport

Sistemul a devenit operațional pe 1 octombrie 2026, în baza Legii 226/2023. CNAIR a confirmat intrarea în funcțiune a noii platforme, care a avut și probleme tehnice în primele zile de utilizare.

Pentru un camion Euro VI de peste 12 tone, analiza Raben România indică un tarif de 0,48 lei/km pe autostrăzi și drumuri expres și 0,24 lei/km pe drumurile naționale.

Asta înseamnă, spre exemplu, că pentru 500 de kilometri parcurși integral pe autostradă taxa calculată strict la 0,48 lei/km ar ajunge la 240 de lei. La 1.000 de kilometri vorbim despre 480 de lei.

Transporturile interne, mai afectate

Potrivit estimărilor Raben România, impactul mediu al TollRo asupra costului unei expediții interne este de aproximativ 3,6%, în scenariul analizat de companie, cu vehicule Euro 6. Pentru transporturile internaționale, impactul mediu estimat este de aproximativ 1,2%.

În anumite situații, în funcție de traseu și vehicul, creșterea costului unei expediții poate depăși 5%.

Acest procent nu trebuie însă confundat cu scumpirea produselor. Dacă transportul unui palet de marfă devine cu 5% mai scump, nu înseamnă că toate produsele de pe acel palet se vor scumpi automat cu 5%.

Cu cât s-ar putea scumpi un produs de 100 de lei

Un exemplu simplu arată mai bine cum poate ajunge TollRo la cumpărător.