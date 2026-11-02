De ce TollRo ar putea aduce noi scumpiri pentru români. Cu cât pot crește prețurile după majorarea costurilor de transport
Românii, deja preocupați de creșterea prețurilor, taxelor și serviciilor, se pot confrunta cu o nouă presiune asupra bugetului. TollRo, sistemul de taxare rutieră introdus de la 1 octombrie 2026 pentru transportul greu de marfă, crește costurile anumitor curse, iar o parte din această cheltuială poate ajunge, în cele din urmă, în prețurile produselor.
Ce este TollRo și ce s-a schimbat de la 1 octombrie
TollRo a înlocuit vechiul sistem al rovinietei pentru vehiculele de transport marfă de peste 3,5 tone. Diferența esențială este simplă: în locul unei taxe plătite pentru o anumită perioadă, camionul este taxat în funcție de distanța parcursă, tipul drumului și caracteristicile vehiculului.
Sistemul a devenit operațional pe 1 octombrie 2026, în baza Legii 226/2023. CNAIR a confirmat intrarea în funcțiune a noii platforme, care a avut și probleme tehnice în primele zile de utilizare.
Pentru un camion Euro VI de peste 12 tone, analiza Raben România indică un tarif de 0,48 lei/km pe autostrăzi și drumuri expres și 0,24 lei/km pe drumurile naționale.
Asta înseamnă, spre exemplu, că pentru 500 de kilometri parcurși integral pe autostradă taxa calculată strict la 0,48 lei/km ar ajunge la 240 de lei. La 1.000 de kilometri vorbim despre 480 de lei.
Transporturile interne, mai afectate
Potrivit estimărilor Raben România, impactul mediu al TollRo asupra costului unei expediții interne este de aproximativ 3,6%, în scenariul analizat de companie, cu vehicule Euro 6. Pentru transporturile internaționale, impactul mediu estimat este de aproximativ 1,2%.
În anumite situații, în funcție de traseu și vehicul, creșterea costului unei expediții poate depăși 5%.
Acest procent nu trebuie însă confundat cu scumpirea produselor. Dacă transportul unui palet de marfă devine cu 5% mai scump, nu înseamnă că toate produsele de pe acel palet se vor scumpi automat cu 5%.
Cu cât s-ar putea scumpi un produs de 100 de lei
Un exemplu simplu arată mai bine cum poate ajunge TollRo la cumpărător.
Să presupunem că un produs costă 100 de lei, iar transportul reprezintă 10% din costul său final, adică echivalentul a 10 lei. Dacă această componentă de transport crește cu 3,6%, costul suplimentar ar fi de aproximativ 0,36 lei.
Dacă întreaga diferență ar fi transferată consumatorului și toate celelalte elemente ar rămâne neschimbate, produsul de 100 de lei ar ajunge teoretic la aproximativ 100,36 lei. Astfel, la un produs de 50 de lei, în aceleași ipoteze, efectul ar fi de aproximativ 18 bani.
Acesta este doar un exemplu orientativ. În realitate, transportul poate reprezenta o pondere mai mică sau mai mare din preț, iar marfa poate trece prin mai multe etape logistice.
De ce scumpirea poate deveni mai vizibilă
Problema pentru consumator apare atunci când TollRo nu acționează singur. Transportatorii plătesc carburant, salarii, asigurări, reparații și întreținerea camioanelor. Carburantul poate reprezenta aproximativ 35-40% din costurile transportului rutier, în funcție de tipul operațiunii.
Dacă peste aceste cheltuieli se adaugă TollRo, iar producătorul se confruntă, la rândul său, cu energie, materii prime sau salarii mai scumpe, efectele se pot cumula.
Astfel se explică de ce o taxă aplicată camionului poate ajunge indirect și la cumpărător.
Ce produse pot resimți mai ușor costurile
Mai expuse sunt, în principiu, mărfurile transportate frecvent, pe distanțe mari sau care trec prin mai multe verigi logistice înainte să ajungă la raft.
Un aliment poate pleca de la producător spre depozit, apoi către un centru logistic și, în final, către magazin. TollRo poate interveni în mai multe dintre aceste deplasări.
Totuși, nu toate costurile vor fi transferate automat consumatorilor. Transportatorii pot absorbi o parte, producătorii alta, iar comercianții pot decide să își reducă temporar marja pentru anumite produse.
Transportatorii încearcă să reducă nota de plată
Firmele au acum un motiv suplimentar să calculeze atent traseul. Alegerea unui drum național doar pentru că taxa este mai mică nu este neapărat avantajoasă. Dacă ruta este mai lungă, camionul consumă mai mult carburant și șoferul petrece mai mult timp pe drum, economia obținută din TollRo poate dispărea.
„Diferențe aparent mici de traseu, capacitate utilizată sau tip de vehicul pot produce efecte vizibile în costul final”, explică Cătălina Zamfir, manager Transport Internațional la Raben România.
În plus, un camion încărcat cât mai eficient împarte costul unei curse între mai multe mărfuri, ceea ce poate limita presiunea asupra prețului fiecărui produs.
TollRo a început și cu probleme tehnice
Primele zile ale noului sistem nu au fost lipsite de dificultăți. CNAIR a recunoscut disfuncționalități ale platformei la lansarea din 1 octombrie și a anunțat că utilizatorii care nu au putut plăti din cauza problemelor tehnice nu vor fi sancționați. O nouă defecțiune a fost raportată pe 9 octombrie și ulterior remediată.
Transportatorii au reclamat inclusiv probleme cu plățile, tichetele de rută și traseele, avertizând că blocarea camioanelor poate provoca întârzieri în lanțurile de aprovizionare.
Pentru români, efectul important al TollRo se va vedea însă în lunile următoare, pe măsură ce firmele își refac calculele și renegociază contractele de transport. Nu este de așteptat ca un produs să se scumpească automat cu 3%, 4% sau 5% doar din cauza TollRo. Noua taxă adaugă însă încă o cheltuială într-un lanț în care aproape fiecare cost suplimentar poate ajunge, măcar parțial, până la prețul plătit la casă.