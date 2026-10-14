Calculul care arată cât de mult s-au scumpit toate în România. Ce valoare mai au 100 de lei față de 2021

Datele sunt sugestive. Indicele mediu pentru România era de 115,2 puncte în 2021, iar în 2025 ajunsese la 160,1 puncte. Asta înseamnă o creștere de aproximativ 39% între media anului 2021 și media anului 2025.

Calculul este simplu: 160,1 împărțit la 115,2 înseamnă 1,3898. Cu alte cuvinte, nivelul general al prețurilor era cu aproximativ 38,98% mai ridicat. Datele Eurostat confirmă și ritmul anual al scumpirilor: 12% în 2022, 9,7% în 2023, 5,8% în 2024 și 6,8% în 2025.

Iar scumpirile nu s-au oprit în 2026. În august, România avea o rată anuală a inflației armonizate de 6,3%, cea mai mare dintre statele Uniunii Europene.

Ce înseamnă pentru un buget de 3.000 de lei

Cea mai ușoară metodă de a înțelege inflația este să o transformăm în bani. Dacă folosim creșterea de aproximativ 39% înregistrată între media anului 2021 și media lui 2025, un coș de bunuri și servicii care costa 1.000 de lei ar fi ajuns la aproximativ 1.390 de lei.

Pentru 3.000 de lei, echivalentul ar fi aproximativ 4.169 de lei, iar pentru un buget de 5.000 de lei am ajunge la circa 6.949 de lei.

Asta nu înseamnă că fiecare produs s-a scumpit exact cu 39%. Unele prețuri au crescut mult mai mult, altele mai puțin, iar anumite produse se pot chiar ieftini temporar. Procentul descrie evoluția unui coș larg de consum.

De ce nu putem aduna pur și simplu procentele

O greșeală frecventă este adunarea ratelor anuale ale inflației. Dacă avem 12% într-un an și 10% în anul următor, prețurile nu au crescut cu exact 22%.