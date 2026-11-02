5 cheltuieli care apar în aproape fiecare familie în noiembrie și sunt uitate din buget. Cât te poate costa în plus ultima lună de toamnă

Să luăm un exemplu simplu. O familie care plătea în septembrie și octombrie 150-200 de lei pentru gaz și alte costuri asociate poate ajunge, odată cu utilizarea constantă a încălzirii, la câteva sute de lei în plus, în funcție de locuință, temperatură și contract.

Problema apare atunci când bugetul pentru utilități a rămas la nivelul unei luni de toamnă blândă. Diferența de 200-300 de lei trebuie acoperită din altă parte.

Hainele și încălțămintea de iarnă

Noiembrie este și momentul în care descoperim că geaca de anul trecut nu-i mai vine copilului sau că ghetele trebuie schimbate.

Pentru o familie cu un copil, un calcul orientativ ar putea arăta astfel: 250 de lei pentru o geacă, 200 de lei pentru ghete și încă 100 de lei pentru căciulă, mănuși, pantaloni sau alte articole. Totalul ajunge deja la 550 de lei.

Dacă trebuie cumpărate haine de sezon pentru doi copii, costul poate depăși rapid 1.000 de lei. Datele INS arată, de altfel, că îmbrăcămintea și încălțămintea reprezintă o categorie importantă în consumul gospodăriilor.

Pregătirea mașinii pentru sezonul rece

Familiile care au mașină pot avea o altă cheltuială concentrată în noiembrie. Anvelopele de iarnă nu sunt obligatorii de la o anumită dată, însă devin obligatorii atunci când mașina circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei.

Dacă anvelopele sunt deja cumpărate, rămâne costul schimbului și al echilibrării. Dacă trebuie înlocuit și setul, factura poate depăși 1.000 de lei pentru patru anvelope și montaj, în funcție de dimensiune și marcă.