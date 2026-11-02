5 cheltuieli care apar în aproape fiecare familie în noiembrie și sunt uitate din buget. Cât te poate costa în plus ultima lună de toamnă
Noiembrie pare, la prima vedere, o lună fără cheltuielile mari asociate Crăciunului și Revelionului. În realitate, tocmai în această perioadă se suprapun o serie de costuri sezoniere: începe să se simtă încălzirea în facturi, copiii au nevoie de haine groase, mașina trebuie pregătită pentru iarnă, iar multe familii încep deja cumpărăturile pentru sărbători. Dacă toate apar în aceeași lună, bugetul poate crește cu câteva sute sau chiar peste 1.000 de lei.
\Prima factură serioasă pentru încălzire
Una dintre cheltuielile ușor de subestimat este încălzirea. În octombrie, temperaturile pot permite folosirea centralei doar seara sau dimineața. În noiembrie, situația se schimbă, iar consumul poate crește semnificativ.
Să luăm un exemplu simplu. O familie care plătea în septembrie și octombrie 150-200 de lei pentru gaz și alte costuri asociate poate ajunge, odată cu utilizarea constantă a încălzirii, la câteva sute de lei în plus, în funcție de locuință, temperatură și contract.
Problema apare atunci când bugetul pentru utilități a rămas la nivelul unei luni de toamnă blândă. Diferența de 200-300 de lei trebuie acoperită din altă parte.
Hainele și încălțămintea de iarnă
Noiembrie este și momentul în care descoperim că geaca de anul trecut nu-i mai vine copilului sau că ghetele trebuie schimbate.
Pentru o familie cu un copil, un calcul orientativ ar putea arăta astfel: 250 de lei pentru o geacă, 200 de lei pentru ghete și încă 100 de lei pentru căciulă, mănuși, pantaloni sau alte articole. Totalul ajunge deja la 550 de lei.
Dacă trebuie cumpărate haine de sezon pentru doi copii, costul poate depăși rapid 1.000 de lei. Datele INS arată, de altfel, că îmbrăcămintea și încălțămintea reprezintă o categorie importantă în consumul gospodăriilor.
Pregătirea mașinii pentru sezonul rece
Familiile care au mașină pot avea o altă cheltuială concentrată în noiembrie. Anvelopele de iarnă nu sunt obligatorii de la o anumită dată, însă devin obligatorii atunci când mașina circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei.
Dacă anvelopele sunt deja cumpărate, rămâne costul schimbului și al echilibrării. Dacă trebuie înlocuit și setul, factura poate depăși 1.000 de lei pentru patru anvelope și montaj, în funcție de dimensiune și marcă.
La acestea se pot adăuga lichidul de parbriz pentru iarnă, verificarea bateriei sau înlocuirea ștergătoarelor.
Medicamentele și micile cheltuieli de sezon
Răcelile și virozele pot aduce o categorie de cheltuieli care nu apare în bugetul lunar obișnuit.
O familie care cumpără antitermice, spray nazal, produse pentru gât și alte medicamente fără rețetă poate lăsa ușor 100-200 de lei la farmacie. Dacă este necesară și o consultație privată sau alte tratamente, suma crește.
Separat, fiecare familie ar trebui să evite automedicația și să urmeze recomandările medicului sau farmacistului, în funcție de situație.
Crăciunul începe financiar din noiembrie
Ultima cheltuială este cea mai ușor de ignorat. Deși Crăciunul este în decembrie, o parte din bani se cheltuie încă din noiembrie. Black Friday, cadourile cumpărate din timp, decorațiunile, rezervările pentru vacanță sau avansurile pentru diferite servicii pot scoate câteva sute de lei din buget înainte de începerea lunii decembrie.
O familie care cumpără în noiembrie trei cadouri de câte 150 de lei cheltuiește deja 450 de lei.
Cât se poate aduna într-o singură lună
Să luăm un exemplu moderat: 250 de lei în plus pentru încălzire, 550 de lei pentru hainele copilului, 200 de lei pentru pregătirea mașinii, 150 de lei la farmacie și 450 de lei pentru primele cadouri. Total: 1.600 de lei.
Nu toate familiile vor avea simultan aceste costuri și nici sumele nu vor fi identice. Exemplul arată însă de ce noiembrie poate deveni surprinzător de scump. Nu este neapărat o singură cheltuială mare care dezechilibrează bugetul, ci cinci sau șase costuri de câteva sute de lei care apar aproape în același timp, chiar înainte de cea mai costisitoare perioadă a anului: sărbătorile de iarnă.