România rămâne departe de adoptarea monedei euro. Comisia Europeană explică de ce nu este pregătită, cu ce suntem în urmă

Din acest motiv, Uniunea Europeană verifică periodic cinci criterii esențiale: nivelul inflației, situația finanțelor publice, stabilitatea cursului de schimb, nivelul dobânzilor pe termen lung și compatibilitatea legislației naționale cu normele europene. În cazul României, raportul publicat în 2026 arată că niciunul dintre aceste criterii nu este îndeplinit.

Inflația rămâne mult peste limita acceptată

Unul dintre cele mai importante obstacole este inflația. Potrivit Comisiei Europene, rata medie a inflației în cele 12 luni analizate a fost de 8,4%, în timp ce valoarea maximă admisă pentru statele care vor să adopte euro este de numai 2,7%.

Executivul european estimează că inflația va continua să scadă în următoarea perioadă, însă va rămâne peste nivelul de referință atât la finalul anului 2026, cât și în cursul anului 2027.

O inflație ridicată înseamnă prețuri care cresc mai repede decât în majoritatea statelor din zona euro, ceea ce face dificilă integrarea într-o uniune monetară comună.

Deficitul bugetar este încă prea mare

O altă problemă importantă este deficitul bugetar. Deși România a reușit să reducă deficitul de la 9,3% din PIB în 2024 la 7,9% în 2025, acesta rămâne mult peste plafonul de 3% prevăzut de regulile Uniunii Europene.

Comisia Europeană estimează că deficitul va continua să scadă în următorii doi ani, ajungând la 6,2% în 2026 și la 5,8% în 2027, însă aceste valori sunt încă departe de nivelul necesar pentru adoptarea euro.

În același timp, datoria publică este așteptată să continue să crească, de la 59,3% din PIB în 2025 la 61,6% în 2026 și la 63,4% în 2027.