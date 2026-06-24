România a primit 2,25 miliarde de euro din PNRR. Unde vor ajunge banii și ce proiecte sunt salvate
România a primit marți una dintre cele mai importante tranșe de bani europeni din ultimii ani, după ce Comisia Europeană a virat 2,25 miliarde de euro prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Pentru cetățeanul obișnuit, această sumă nu înseamnă doar cifre într-un raport financiar, ci finanțarea unor proiecte care vizează autostrăzi, căi ferate, spitale, digitalizarea administrației și modernizarea sistemului public de pensii. În același timp, autoritățile române au anunțat că, în urma negocierilor purtate cu Bruxelles-ul, România păstrează 4,7 miliarde de euro destinate infrastructurii de transport, ceea ce înseamnă că marile proiecte rutiere și feroviare merg mai departe.
România a depășit pragul de 60% din fondurile PNRR
Plata efectuată de Comisia Europeană reprezintă cea de-a patra tranșă acordată României prin Mecanismul de Redresare și Reziliență, principalul instrument creat de Uniunea Europeană pentru relansarea economiilor după pandemie.
Cererea de plată a fost depusă în decembrie 2025 și a inclus 38 de jaloane și 24 de ținte privind reforme și investiții considerate esențiale pentru dezvoltarea țării.
După această plată, România a ajuns la aproximativ 12,97 miliarde de euro încasați prin PNRR, ceea ce reprezintă peste 60% din suma totală alocată țării noastre.
„2.251.481.951 de euro au intrat astăzi oficial în contul României. Cererea de plată nr. 4 din PNRR: aprobată integral, plătită integral”, a anunțat ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.
Unde vor merge banii
Potrivit Comisiei Europene, fondurile sunt legate de reforme și investiții care vizează domenii cu impact direct asupra vieții de zi cu zi. Printre acestea se numără modernizarea infrastructurii medicale și dotarea spitalelor cu echipamente pentru prevenirea infecțiilor, digitalizarea administrației publice, eficientizarea sistemului de justiție, combaterea corupției, reforma educației și îmbunătățirea serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilități.
De asemenea, sunt finanțate măsuri privind gestionarea durabilă a pădurilor, decarbonizarea transporturilor și a sectorului energetic, precum și reforme ale sistemului public de pensii.
Banii ajută și bugetul de stat
Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat că suma primită va avea și un rol important în administrarea finanțelor publice.
„Astăzi au intrat în România 2,25 miliarde de euro din PNRR, fonduri nerambursabile. Suma va fi convertită în lei și va alimenta contul Trezoreriei. Acest lucru ajută Ministerul Finanțelor să asigure lichiditatea necesară pentru a acoperi mai ușor plățile de aproximativ 12 miliarde de lei scadente pe 24 iunie, fără să fim nevoiți să ne împrumutăm pe termen scurt”, a precizat ministrul.
Oficialul a subliniat că nu au existat suspendări de fonduri pentru această cerere de plată, ceea ce înseamnă că obiectivele asumate au fost considerate îndeplinite de instituțiile europene.
„Este o veste bună, dar și un semnal că banii europeni vin atunci când reformele și investițiile sunt duse la capăt corect”, a afirmat Alexandru Nazare.
Veste bună pentru Autostrada Moldovei și Autostrada A1
În paralel cu încasarea noii tranșe din PNRR, Ministerul Transporturilor a anunțat că România păstrează 4,7 miliarde de euro pentru marile proiecte de infrastructură.
Secretarul de stat Horațiu Cosma a precizat că toate loturile Autostrăzii Moldovei A7 dintre Focșani, Bacău și Pașcani rămân finanțate, la fel ca și ultimul sector lipsă al Autostrăzii A1 dintre Margina și Holdea.
„România va atrage integral fondurile europene nerambursabile, de 2,1 miliarde de euro grant, alocate transporturilor prin PNRR”, a declarat oficialul.
O modificare importantă obținută în negocierile cu Comisia Europeană permite decontarea proporțională a lucrărilor realizate până la termenul-limită de 31 august 2026. Astfel, dacă anumite tronsoane nu sunt finalizate integral, România nu va pierde automat finanțarea, ci va primi bani în funcție de progresul efectiv realizat pe șantier.
Ultima etapă pentru PNRR
Autoritățile române au la dispoziție doar câteva luni pentru finalizarea reformelor și investițiilor asumate prin PNRR. Toate proiectele trebuie încheiate până la sfârșitul lunii august 2026, iar ultima cerere de plată trebuie transmisă până la 30 septembrie.
„Fondurile europene nu sunt doar cifre într-un bilanț. Reprezintă șansa de a accelera dezvoltarea României prin investiții care se văd în economie”, a concluzionat Alexandru Nazare. Pentru milioane de români, succesul PNRR va fi măsurat nu în miliarde de euro, ci în autostrăzi finalizate, spitale mai moderne și servicii publice care funcționează mai bine.