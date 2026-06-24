România a primit 2,25 miliarde de euro din PNRR. Unde vor ajunge banii și ce proiecte sunt salvate

Cererea de plată a fost depusă în decembrie 2025 și a inclus 38 de jaloane și 24 de ținte privind reforme și investiții considerate esențiale pentru dezvoltarea țării.

După această plată, România a ajuns la aproximativ 12,97 miliarde de euro încasați prin PNRR, ceea ce reprezintă peste 60% din suma totală alocată țării noastre.

„2.251.481.951 de euro au intrat astăzi oficial în contul României. Cererea de plată nr. 4 din PNRR: aprobată integral, plătită integral”, a anunțat ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.

Unde vor merge banii

Potrivit Comisiei Europene, fondurile sunt legate de reforme și investiții care vizează domenii cu impact direct asupra vieții de zi cu zi. Printre acestea se numără modernizarea infrastructurii medicale și dotarea spitalelor cu echipamente pentru prevenirea infecțiilor, digitalizarea administrației publice, eficientizarea sistemului de justiție, combaterea corupției, reforma educației și îmbunătățirea serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilități.

De asemenea, sunt finanțate măsuri privind gestionarea durabilă a pădurilor, decarbonizarea transporturilor și a sectorului energetic, precum și reforme ale sistemului public de pensii.

Banii ajută și bugetul de stat

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat că suma primită va avea și un rol important în administrarea finanțelor publice.

„Astăzi au intrat în România 2,25 miliarde de euro din PNRR, fonduri nerambursabile. Suma va fi convertită în lei și va alimenta contul Trezoreriei. Acest lucru ajută Ministerul Finanțelor să asigure lichiditatea necesară pentru a acoperi mai ușor plățile de aproximativ 12 miliarde de lei scadente pe 24 iunie, fără să fim nevoiți să ne împrumutăm pe termen scurt”, a precizat ministrul.

Oficialul a subliniat că nu au existat suspendări de fonduri pentru această cerere de plată, ceea ce înseamnă că obiectivele asumate au fost considerate îndeplinite de instituțiile europene.

„Este o veste bună, dar și un semnal că banii europeni vin atunci când reformele și investițiile sunt duse la capăt corect”, a afirmat Alexandru Nazare.

Veste bună pentru Autostrada Moldovei și Autostrada A1

În paralel cu încasarea noii tranșe din PNRR, Ministerul Transporturilor a anunțat că România păstrează 4,7 miliarde de euro pentru marile proiecte de infrastructură.