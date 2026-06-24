Euro digital se apropie de realitate. UE vrea să nu mai depindă de cardurile americane Visa și Mastercard

Euro digital nu ar fi o criptomonedă și nici o aplicație privată de plată. Ar fi, în esență, o formă electronică a monedei euro, garantată de banca centrală, dar distribuită prin bănci sau companii fintech. Utilizatorii din zona euro ar putea folosi un portofel digital pentru plăți online, în magazine și, în anumite condiții, chiar offline.

Europa caută mai mult control asupra propriilor plăți

Pentru UE, proiectul vine într-un moment în care discuția despre suveranitate digitală a devenit tot mai importantă. Europa depinde puternic de infrastructuri tehnologice și financiare controlate de companii din afara blocului comunitar, iar sistemele de plăți nu fac excepție. Visa și Mastercard sunt omniprezente în viața de zi cu zi, de la cumpărăturile online până la plata cu cardul la magazin.

În același timp, tensiunile comerciale dintre Europa și SUA au readus în prim-plan întrebarea dacă un continent de dimensiunea UE ar trebui să aibă propriile instrumente strategice în domenii esențiale. Nu este o discuție izolată. În aceeași logică intră și dezbaterea despre alternative europene la giganții Big Tech din SUA, dar și încercările unor state europene de a reduce dependența de software și servicii americane.

Euro digital ar urma să fie o opțiune suplimentară, nu un înlocuitor direct pentru numerar, carduri sau aplicațiile bancare existente. Practic, cetățenii ar avea încă o metodă de plată, susținută direct de banca centrală, într-un sistem european comun. Pentru Bruxelles și Frankfurt, acesta este punctul sensibil: nu doar comoditatea plății, ci controlul asupra unei infrastructuri critice.

Tema se leagă și de discuția mai largă despre bani cash și plăți digitale. Deși cardul și telefonul au devenit metode obișnuite de plată, Europa insistă că numerarul trebuie să rămână disponibil, inclusiv în situații de criză sau întreruperi ale sistemelor digitale. În acest context, dezbaterea despre rolul banilor cash în perioade de criză rămâne relevantă.

Ce limite ar putea avea euro digital

Pentru a liniști băncile comerciale, care se tem că oamenii și-ar putea muta o parte din economii în portofele digitale garantate de banca centrală, proiectul include mai multe limite. Parlamentarii europeni propun ca suma maximă pe care un utilizator o poate deține în euro digital să fie stabilită de Comisia Europeană, pe baza unei recomandări a Băncii Centrale Europene.

De asemenea, companiile nu ar putea păstra euro digital mai mult de 24 de ore. Moneda digitală nu ar aduce dobândă, iar utilizatorii nu ar trebui să plătească taxe pentru folosirea ei. Ideea este ca euro digital să funcționeze ca un instrument de plată de zi cu zi, nu ca un cont de economii și nici ca o alternativă completă la depozitele bancare.