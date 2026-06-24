Euro digital se apropie de realitate. UE vrea să nu mai depindă de cardurile americane Visa și Mastercard
Euro digital face un pas important spre realitate, după ce Banca Centrală Europeană a obținut sprijin parlamentar-cheie pentru proiectul care ar putea schimba felul în care europenii plătesc online și în magazine. Miza nu este doar una tehnologică, ci și politică: Uniunea Europeană vrea să reducă dependența de rețelele americane de plăți, precum Visa și Mastercard.
Potrivit Reuters, comisia economică a Parlamentului European a aprobat proiectul de reguli privind euro digital, după ani de discuții între Banca Centrală Europeană, bănci și decidenții politici. Următorul pas ar putea fi deschiderea negocierilor între Parlamentul European, Consiliul UE și Comisia Europeană, cu obiectivul ca aprobarea finală să vină până la sfârșitul anului.
Euro digital nu ar fi o criptomonedă și nici o aplicație privată de plată. Ar fi, în esență, o formă electronică a monedei euro, garantată de banca centrală, dar distribuită prin bănci sau companii fintech. Utilizatorii din zona euro ar putea folosi un portofel digital pentru plăți online, în magazine și, în anumite condiții, chiar offline.
Europa caută mai mult control asupra propriilor plăți
Pentru UE, proiectul vine într-un moment în care discuția despre suveranitate digitală a devenit tot mai importantă. Europa depinde puternic de infrastructuri tehnologice și financiare controlate de companii din afara blocului comunitar, iar sistemele de plăți nu fac excepție. Visa și Mastercard sunt omniprezente în viața de zi cu zi, de la cumpărăturile online până la plata cu cardul la magazin.
În același timp, tensiunile comerciale dintre Europa și SUA au readus în prim-plan întrebarea dacă un continent de dimensiunea UE ar trebui să aibă propriile instrumente strategice în domenii esențiale. Nu este o discuție izolată. În aceeași logică intră și dezbaterea despre alternative europene la giganții Big Tech din SUA, dar și încercările unor state europene de a reduce dependența de software și servicii americane.
Euro digital ar urma să fie o opțiune suplimentară, nu un înlocuitor direct pentru numerar, carduri sau aplicațiile bancare existente. Practic, cetățenii ar avea încă o metodă de plată, susținută direct de banca centrală, într-un sistem european comun. Pentru Bruxelles și Frankfurt, acesta este punctul sensibil: nu doar comoditatea plății, ci controlul asupra unei infrastructuri critice.
Tema se leagă și de discuția mai largă despre bani cash și plăți digitale. Deși cardul și telefonul au devenit metode obișnuite de plată, Europa insistă că numerarul trebuie să rămână disponibil, inclusiv în situații de criză sau întreruperi ale sistemelor digitale. În acest context, dezbaterea despre rolul banilor cash în perioade de criză rămâne relevantă.
Ce limite ar putea avea euro digital
Pentru a liniști băncile comerciale, care se tem că oamenii și-ar putea muta o parte din economii în portofele digitale garantate de banca centrală, proiectul include mai multe limite. Parlamentarii europeni propun ca suma maximă pe care un utilizator o poate deține în euro digital să fie stabilită de Comisia Europeană, pe baza unei recomandări a Băncii Centrale Europene.
De asemenea, companiile nu ar putea păstra euro digital mai mult de 24 de ore. Moneda digitală nu ar aduce dobândă, iar utilizatorii nu ar trebui să plătească taxe pentru folosirea ei. Ideea este ca euro digital să funcționeze ca un instrument de plată de zi cu zi, nu ca un cont de economii și nici ca o alternativă completă la depozitele bancare.
Banca Centrală Europeană plănuiește un proiect-pilot de 12 luni în a doua jumătate a anului viitor, înaintea unei lansări complete, estimată pentru 2029. Asta înseamnă că euro digital nu va apărea peste noapte în telefoanele europenilor, dar direcția devine tot mai clară: UE vrea să aibă o infrastructură proprie pentru plăți digitale.
În paralel, alte economii mari testează sau dezvoltă propriile soluții. China a testat yuanul digital la scară largă, India și Brazilia au derulat propriile proiecte, iar Marea Britanie continuă cercetările, cu multe rezerve legate de confidențialitate și stabilitate financiară. În SUA, administrația Trump a respins ideea unei monede digitale emise de banca centrală, ceea ce accentuează diferența de abordare dintre Washington și Bruxelles.
Pentru utilizatorul obișnuit, euro digital ar putea părea la început doar încă o aplicație de plată. Pentru UE, însă, proiectul are o miză mult mai mare: o alternativă europeană într-un domeniu dominat de infrastructuri americane, într-o perioadă în care independența tehnologică și financiară devine tot mai importantă. Aceeași logică se vede și în alte inițiative europene, de la servicii digitale locale până la încercarea de a reduce dependența de software-ul american.