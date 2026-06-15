REVIEW Fjord – Cum să mănânci lent ciorbă românească, dar în norvegiană. Conservatorismul sau progresismul? Cine câștigă lupta în filmul lui Cristian Mungiu

Ca tot cinefilul, dar și curiosul, am fost și eu sâmbătă să văd Fjord, chiar dacă subiectul, pe care îl știam deja din presă generalistă de ani de zile, nu era tocmai pe lista mea de „must see”, fiind, la momentul respectiv, de-a dreptul saturată de scandalul care a stat luni de zile pe burtiere și prin titluri. Într-o notă distractivă, atunci când credeam că am scăpat, hop, scoate Mungiu film despre asta.

Fjord, un ping pong între conservatorism și progresism

Firește, am observat ping pong-ul dintre conservatorism și progresism care mută vina ba pe o tabără, ba pe alta, așa cum au remarcat deja mulți urmăritori.

Mingea se duce când colo, când dincolo, încercând să te convingă (a se citi „influența”) pe rând unde se află dreptatea, de fapt. Problema nu e acest ping pong emoțional, ci faptul că, până la sfârșitul filmului, mingea rămâne aproape fără drept de apel într-una dintre tabere. O zonă neutră, zic eu, ar fi făcut din această tactică o mișcare de geniu – din nou, vorbim despre părerea mea.

Ca să explic mai în detaliu, de felul meu, sunt adepta griului și nu cred că, atunci când două entități diametral opuse în ceea ce privește valorile morale se contrazic, dreptate se află exclusiv într-o singură direcție; cred în puncte de vedere, în dialog, de aici vin realele soluții.

Problema pe care o văd eu e tocmai lipsa griului. E când alb, când negru, iar la sfârșit se conturează culoarea câștigătoare care, dacă este să mă întrebi, reușește să dea apă la moară unei categorii de români care, dacă ar avea această putere (iar într-o zi posibil chiar să o capete), ar scoate din constituție noțiunea de „stat laic”, iar acest lucru ar fi cel mai puțin grav lucru din toate cele care s-ar putea întâmpla – dar poate exagerez eu.

Ce a făcut Cristian Mungiu cu Fjord mi se pare un joc extrem de periculos, chiar dacă, în sufletul meu, pot să sper că nu a fost intenționat (aș spera asta gândindu-mă, totuși, la „4, 3, 2”). Fie el intenționat sau nu, am ieșit din sala de cinema cu un sentiment de tristețe întrucât începeam să anticipez postările laudative venite din partea ultrareligioșilor, lucru care s-a și întâmplat în cele din urmă.

Despre ciorba românească, dar mâncată în norvegiană

Nu, în Fjord nu mănâncă nimeni ciorbă (sau nu am observat eu ce aveau oamenii în farfurie), însă dacă ai văzut mai multe filme românești la viața ta, în care o scenă care ar fi trebuit să țină maxim zece secunde se transformă într-una de zece minute în care auzi plescăit, sorbit, râgâit, linguri troncănite de farfurie, totul pe fundal de faianță albă, știi prea bine la ce mă refer.