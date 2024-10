INTERVIU The Apprentice, un nou film cu Sebastian Stan în rolul lui Donald Trump, în cinematografe

Începând cu 18 octombrie, a avut loc premiera mult-așteptatului film The Apprentice în cinematografele din România, distribuit de CAY Films. Acest film captivant îl aduce pe Sebastian Stan în rolul principal, interpretându-l pe Donald Trump, într-o poveste ce explorează ascensiunea lui în industria imobiliară din New York, în anii ’70 și ’80. Filmul se concentrează pe o perioadă esențială din viața tânărului Trump, punând accent pe ambițiile sale și relațiile pe care le-a cultivat în acea epocă.

Distribuția și echipa de producție din The Apprentice

Sebastian Stan, cunoscut pentru rolurile sale din Avengers și The Falcon and the Winter Soldier, aduce o nouă dimensiune personajului Donald Trump, portretizându-l într-un mod complex și nuanțat. Într-un interviu recent, Stan a explicat abordarea sa asupra rolului, spunând: „The Apprentice este un film despre relații, centrat pe un tânăr dezvoltator imobiliar”. De asemenea, actorul a menționat că personajul său este prezentat ca un avocat genial și nemilos, într-un context definit de ambiții și oportunități într-un New York al anilor ’70-’80.

Am putut vedea imediat că eram foarte asemănători în ceea ce am vrut, cum am vrut să facem acest lucru, spune Sebastian Stan despre relația cu regizorul Abbasi pe platourile de filmare de la The Apprentice.

Distribuția filmului The Apprentice este condusă de Sebastian Stan, care joacă rolul principal al tânărului Donald Trump, oferind o interpretare complexă și nuanțată. Alături de Stan, în film mai apar actori de renume, precum Elisabeth Moss, care interpretează un personaj-cheie din viața lui Trump, și Paul Bettany, în rolul unui mentor influent din lumea imobiliară. Jeremy Strong, cunoscut pentru rolul său din Succession, joacă aici un partener de afaceri ambițios și provocator, aducând tensiune și dinamism scenelor. Distribuția este completată de John C. Reilly și Annette Bening, care aduc un plus de profunzime și autenticitate poveștii. Această echipă de actori consacrați contribuie la crearea unei povești captivante despre ascensiunea lui Trump în lumea imobiliară din New York.

Filmul este regizat de cineastul iraniano-danez Ali Abbasi, cunoscut pentru producții precum Border și Holy Spider. Abbasi și Stan au avut o colaborare strânsă pe platou, chiar dacă au avut doar o singură întâlnire înainte de începerea filmărilor. Această colaborare a fost descrisă de actor ca fiind foarte productivă, contribuind la interpretarea autentică a personajului.

Abordarea fizică a rolului

Pentru a aduce la viață personajul lui Donald Trump, Sebastian Stan a ales o abordare foarte detaliată, asemănătoare cu modul în care un muzician învață o piesă nouă la pian. El a menționat că procesul său de pregătire a început lent, concentrându-se pe fiecare detaliu până când a reușit să interpreteze rolul „cu ochii închiși”. Transformarea fizică a fost la fel de riguroasă, implicând proteze și o creștere în greutate. Stan a povestit că regizorul i-a sugerat să acumuleze cât mai multă masă corporală în doar două luni, ceea ce l-a determinat să consume multă mâncare și Coca-Cola pentru a se apropia de imaginea lui Trump din acea perioadă.

Chiar dacă utilizarea protezelor a fost necesară, Stan a subliniat că a dorit să se concentreze mai mult pe esența personajului, decât pe asemănarea fizică, dorind să evite o transformare exagerată. Așadar, autenticitatea a fost cheia în interpretarea sa, iar echilibrul dintre aspectul fizic și comportamentul personajului a contribuit la succesul rolului.

O explorare a visului american

The Apprentice nu este doar un film biografic despre ascensiunea lui Donald Trump, ci și o reflecție profundă asupra visului american și asupra valorilor care au definit succesul său. Sebastian Stan a subliniat că filmul explorează acest concept și modul în care credințele și ambițiile sunt transmise din generație în generație. De asemenea, actorul a menționat că filmul are potențialul de a avea un impact semnificativ asupra publicului, mai ales dacă este vizionat cu mintea deschisă și fără prejudecăți.

Dacă ești în căutarea unui film captivant, cu o poveste bine conturată despre politică, relații și succes, The Apprentice este acum în cinematografele din România. Vă invit să descoperiți această interpretare unică a unui personaj care a marcat istoria recentă și să reflectați asupra visului american și a prețului succesului.

În video-ul de mai jos, puteți urmări interviuri în limba engleză cu Sebastian Stan (Trump), Jeremy Strong (Roy Cohn) și regizorul filmului The Appretince, Ali Abbasi.