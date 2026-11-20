„Protestul din data de 20 noiembrie va avea loc în cinci orașe: București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Brașov. Desfășurarea va fi diferită de la oraș la oraș, în funcție de contextul local, administrativ, precum și de mărimea echipei care activează. Vor fi întruniri de masă, discursuri și scandări”, au transmis organizatorii din București.

Aceștia nu au comunicat o estimare a numărului de persoane care vor participa în România. Au precizat că prezența poate varia între orașele în care sunt pregătite acțiunile.

„Sperăm la cât mai mulți participanți, cu siguranță numărul variază în funcție de mărimea orașului în care va avea loc manifestația”, au răspuns organizatorii.

Mai mulți bani pentru educație și locuințe accesibile

Printre revendicările grupurilor din România se află alocarea a 6% din PIB pentru învățământ, construirea mai multor locuințe sociale și suplimentarea locurilor în căminele studențești. Organizatorii contestă politicile de austeritate și cer măsuri pentru combaterea crizei climatice.

„Revendicările protestelor din toată România sunt în linie cu revendicările International Youth Strike: anti-militarizare, anti-austeritate, pro-educație, pentru locuințe, împotriva crizei climatice. Sloganul nostru este: «Luptăm pentru viitorul nostru, nu pentru războaiele lor!»”, au transmis aceștia.

Manifestațiile sunt prezentate și ca un demers pentru mobilizarea angajaților și a sindicatelor. Organizatorii spun că urmăresc susținerea unei greve generale care să implice mai multe sectoare.

„Protestul este o acțiune de mobilizare care are drept scop militarea pentru o grevă generală, intersectorială, este un apel la grevă către membri de sindicate și către toți lucrătorii din toate palierele socioeconomice. Împreună putem avea un impact și asupra puterii economice.”

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Cine se află în spatele mobilizării din România

Pe lista grupurilor participante la mișcarea internațională apar Youth Strike România și Comitetul Studenților din Cluj-Napoca, o organizație informală. Întrebați cine formează grupul și dacă există un reprezentant, organizatorii din București nu au indicat un nume.

„Pagina Youth Strike România este organizatoare locală în capitală, însă toate filialele Youth Strike comunică și mențin legătura, pentru o acțiune cât mai unitară. Suntem un colectiv național de tineri studenți, elevi, muncitori și alte categorii sociale. Ne-am mobilizat pentru o cauză comună și considerăm că putem să obținem ceea ce ne dorim în societate doar împreună.”

Organizatorii au spus că acceptă sprijinul asociațiilor studențești, fără să precizeze dacă există colaborări stabilite cu acestea. Reprezentanți ai asociațiilor de studenți de la Universitatea din București au declarat că nu au fost contactați și că nu se vor alătura protestului nici dacă vor primi o solicitare.

În mesajul de promovare publicat pe Instagram, grupul afirmă că manifestația nu vizează o anumită persoană. Organizatorii invocă nemulțumiri legate de perspectivele tinerilor și de consecințele războaielor asupra generației lor.