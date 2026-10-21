Ce este „START Reforma Administrativă” și cine ar putea fi avantajat. Cum se vor putea uni voluntar localitățile din România
România pregătește un nou mecanism prin care comunele și alte localități vor putea să se asocieze sau chiar să se unească administrativ dacă propriile comunități aleg această variantă. Noul ministru al Dezvoltării, Alexandru Stoica, a anunțat programul „START Reforma Administrativă”, care ar urma să ofere inclusiv sprijin suplimentar pentru investiții localităților care decid să se comaseze. Important pentru locuitori este că, potrivit anunțului făcut de minister, nu vorbim despre o comasare impusă automat de la București, ci despre una voluntară.
Ce înseamnă, de fapt, comasarea voluntară
Ideea este relativ simplă. România are numeroase administrații locale de dimensiuni reduse, iar unele dintre ele au dificultăți în a susține aparatul administrativ, a angaja specialiști sau a pregăti proiecte mari de investiții.
Prin „START Reforma Administrativă”, Ministerul Dezvoltării vrea să creeze cadrul legislativ prin care unitățile administrativ-teritoriale să poată decide să se asocieze sau să se comaseze.
Să luăm un exemplu ipotetic. Comunele A și B au fiecare câte o primărie, contabilitate, personal administrativ și diferite servicii proprii. Dacă cele două comunități decid să se unească administrativ, o parte dintre aceste structuri nu ar mai trebui dublate. Asta nu înseamnă însă că oamenii dintr-un sat ar trebui automat să parcurgă zeci de kilometri pentru orice document.
„Pentru comunitățile care decid, în mod democratic, să se unească administrativ, programul prevede, pentru o perioadă determinată, sprijin suplimentar pentru investiții, precum și menținerea punctelor locale de servicii”, a declarat Alexandru Stoica.
Cine ar putea fi avantajat de reformă
Programul este gândit în special pentru comunitățile care nu reușesc singure să susțină toate serviciile de care au nevoie. O primărie mică poate avea, de exemplu, dificultăți în a angaja un urbanist, un specialist în achiziții publice sau oameni care să scrie și să gestioneze proiecte cu fonduri europene.
Astfel, noul sistem ar urma să permită inclusiv colaborarea fără o fuziune completă.
„Totodată, vom susține și primăriile mici care aleg să folosească împreună specialiști și servicii, pentru a putea pregăti proiecte de investiții și pentru a rezolva mai repede cererile oamenilor”, a explicat ministrul.
Practic, două sau mai multe comune ar putea folosi același specialist, în loc ca fiecare să fie obligată să găsească și să plătească separat un astfel de angajat.
Ce ar putea câștiga oamenii din comunele care se unesc
Pentru locuitori, avantajul urmărit nu este simpla reducere a numărului de funcții administrative, ci posibilitatea ca banii și personalul disponibili să fie folosiți mai eficient.
De exemplu, două comune care separat nu au suficienți bani pentru anumite proiecte ar putea avea, împreună, o capacitate administrativă mai mare pentru modernizarea drumurilor, rețele de apă și canalizare, școli sau alte investiții locale.
În plus, Ministerul Dezvoltării promite un stimulent important: comunitățile care aleg comasarea ar urma să beneficieze, pentru o perioadă limitată, de sprijin suplimentar pentru investiții.
Deocamdată însă trebuie făcută o distincție importantă: programul a fost anunțat, iar cadrul legislativ necesar urmează să fie creat. Prin urmare, condițiile exacte, procedura de unire și stimulentele financiare vor trebui stabilite prin actele normative care vor pune reforma în practică.
Primăriile mici ar putea colabora și fără să dispară
Una dintre cele mai importante componente ale proiectului este că reforma nu presupune doar fuziuni. O comună ar putea rămâne unitate administrativ-teritorială distinctă, dar să împartă anumite servicii cu localitățile vecine. În acest fel, administrațiile mici ar putea reduce unele costuri fără să ajungă neapărat la comasare.
Pentru cetățean, diferența ar putea fi foarte concretă: în loc ca primăria să spună că nu are specialist pentru un anumit proiect sau că procedura durează luni întregi, mai multe administrații ar putea utiliza aceeași echipă.
Facturile restante, o altă problemă pe masa ministrului
Alexandru Stoica a anunțat și verificarea facturilor restante pentru lucrările deja executate. Întârzierile afectează atât bugetele administrațiilor locale, cât și firmele de construcții care au realizat lucrările și așteaptă plata.
„Administrațiile locale trec printr-o perioadă dificilă, au nevoie să știe când vor fi plătite lucrările executate și pe ce fonduri se pot baza pentru cele care urmează”, a declarat ministrul.
În paralel, Ministerul Dezvoltării trebuie să continue proiectele finanțate prin PNRR și să simplifice procedurile administrative.
„Avem nevoie de reguli clare, de investiții duse până la capăt și de soluții pentru problemele cu care se confruntă primarii și comunitățile pe care le reprezintă”, a transmis Alexandru Stoica.
Miza „START Reforma Administrativă” va fi, așadar, dacă localitățile mici vor considera suficient de atractive avantajele oferite pentru a renunța voluntar la o parte din structurile administrative proprii sau pentru a împărți servicii cu vecinii. Pentru oameni, detaliul esențial este că, în forma anunțată acum, reforma pornește de la o decizie voluntară a comunităților, nu de la o dispariție automată a comunelor mici.