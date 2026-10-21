Ce este „START Reforma Administrativă” și cine ar putea fi avantajat. Cum se vor putea uni voluntar localitățile din România

Prin „START Reforma Administrativă”, Ministerul Dezvoltării vrea să creeze cadrul legislativ prin care unitățile administrativ-teritoriale să poată decide să se asocieze sau să se comaseze.

Să luăm un exemplu ipotetic. Comunele A și B au fiecare câte o primărie, contabilitate, personal administrativ și diferite servicii proprii. Dacă cele două comunități decid să se unească administrativ, o parte dintre aceste structuri nu ar mai trebui dublate. Asta nu înseamnă însă că oamenii dintr-un sat ar trebui automat să parcurgă zeci de kilometri pentru orice document.

„Pentru comunitățile care decid, în mod democratic, să se unească administrativ, programul prevede, pentru o perioadă determinată, sprijin suplimentar pentru investiții, precum și menținerea punctelor locale de servicii”, a declarat Alexandru Stoica.

Cine ar putea fi avantajat de reformă

Programul este gândit în special pentru comunitățile care nu reușesc singure să susțină toate serviciile de care au nevoie. O primărie mică poate avea, de exemplu, dificultăți în a angaja un urbanist, un specialist în achiziții publice sau oameni care să scrie și să gestioneze proiecte cu fonduri europene.

Astfel, noul sistem ar urma să permită inclusiv colaborarea fără o fuziune completă.

„Totodată, vom susține și primăriile mici care aleg să folosească împreună specialiști și servicii, pentru a putea pregăti proiecte de investiții și pentru a rezolva mai repede cererile oamenilor”, a explicat ministrul.

Practic, două sau mai multe comune ar putea folosi același specialist, în loc ca fiecare să fie obligată să găsească și să plătească separat un astfel de angajat.

Ce ar putea câștiga oamenii din comunele care se unesc

Pentru locuitori, avantajul urmărit nu este simpla reducere a numărului de funcții administrative, ci posibilitatea ca banii și personalul disponibili să fie folosiți mai eficient.

De exemplu, două comune care separat nu au suficienți bani pentru anumite proiecte ar putea avea, împreună, o capacitate administrativă mai mare pentru modernizarea drumurilor, rețele de apă și canalizare, școli sau alte investiții locale.