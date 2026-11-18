Noua propunere urmărește înlocuirea acestor cuantumuri, pentru perioada vizată, cu o sumă egală cu indemnizația pentru creșterea copilului.

Astfel, un părinte care ar fi avut dreptul la o indemnizație de 4.000 de lei ar putea primi aceeași sumă ca stimulent, pe lângă salariul obținut după revenirea la serviciu. Este important de precizat faptul că suma de 4.000 de lei reprezintă însă o medie, nu un cuantum fix garantat tuturor beneficiarilor.

„Diferenţa îi face pe mulţi părinţi să amâne întoarcerea la serviciu, chiar dacă şi-ar dori să reia activitatea profesională. Prin această modificare, părinţii vor putea decide când se întorc la muncă fără să fie nevoiţi să aleagă între carieră şi siguranţa financiară a familiei”, explică PNL într-un comunicat.

Mai mult, proiectul prevede și continuarea acordării stimulentului de 650 de lei după împlinirea vârstei de doi ani a copilului, respectiv trei ani în cazul copiilor cu dizabilități. Sprijinul ar urma să fie acordat până când copilul împlinește trei ani, respectiv patru ani în cazul celor cu dizabilități, iar inițiativa este semnată de senatoarea Gabriela Horga și deputații Raluca Turcan, Robert Sighiartău și Ionel Bogdan.

De ce vrea statul să ofere mai mulți bani părinților

Propunerea vine în contextul scăderii accentuate a natalității. Potrivit datelor invocate de liberali, în 2025 s-au născut în România numai 145.725 de copii, cel mai mic număr înregistrat din 1930 până în prezent. Totodată, între 2011 și 2021, populația țării s-a redus cu peste un milion de persoane.

Inițiatorii atrag atenția că părinții cu doi sau trei copii pot petrece șase ani sau chiar mai mult în afara pieței muncii, ceea ce poate afecta evoluția profesională și veniturile familiei.

„O familie nu ar trebui să fie pusă în situaţia de a renunţa la venituri sau la carieră pentru a putea avea copii”, susțin reprezentanții PNL.

Când ar putea intra în vigoare noile stimulente

Modificările vizează articolul 7 din OUG nr. 111/2010, actul normativ care reglementează concediul și indemnizația pentru creșterea copilului.

Potrivit proiectului, noile prevederi ar urma să intre în vigoare în anul următor publicării legii în Monitorul Oficial.