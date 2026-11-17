„În loc de un Consiliu General al Municipiului București să avem un Consiliu Metropolitan care să fie pentru toată zona de București – Ilfov și să ia deciziile. Ideea este de a muta toate aceste decizii care au un rol și o influență asupra întregului viitor al zonei București – Ilfov într-un singur loc: la București, la un consiliu metropolitan, care ar înlocui, practic, consiliile locale și Consiliul Județean”, a declarat edilul, potrivit Digi24.

O asemenea reorganizare ar presupune modificări legislative importante, deoarece actualele autorități locale sunt alese și funcționează în baza unor competențe stabilite prin lege.

Ce s-ar schimba pentru ilfoveni la taxe, buletine și transport

Una dintre principalele întrebări este dacă locuitorii din Voluntari, Otopeni, Popești-Leordeni, Bragadiru sau celelalte localități ar ajunge să plătească aceleași taxe și impozite ca bucureștenii.

În prezent, fiecare consiliu local stabilește nivelul anumitor taxe în limitele prevăzute de legislația fiscală, astfel că o administrație comună ar putea conduce la armonizarea acestora, inclusiv a impozitelor pe locuințe, terenuri și autoturisme.

Totuși, comasarea nu ar însemna automat majorarea sau reducerea impozitelor, deoarece viitoarele reguli ar trebui stabilite prin lege și prin hotărârile autorităților competente.

Și documentele de identitate ar putea necesita actualizări administrative, în cazul modificării denumirii localităților sau a adreselor oficiale, însă nu există în prezent o decizie care să impună schimbarea buletinelor.

În privința transportului, coordonarea comună ar putea facilita extinderea traseelor de autobuz, integrarea tarifelor și realizarea unor investiții în drumurile care leagă Capitala de localitățile limitrofe, deși transportul metropolitan beneficiază deja de o structură de organizare comună.

Apă, canalizare și investiții. Ce speră să câștige locuitorii

Pentru mulți ilfoveni, problema principală nu este denumirea administrației, ci accesul la servicii publice de bază, în special apă potabilă, canalizare și infrastructură rutieră.