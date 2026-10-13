Cu cât poți merge peste limită fără amendă? Confuzia dintre toleranța radarului și viteza legală în 2026

Codul rutier (OUG 195/2002, în forma aplicabilă în 2026) stabilește limitele de viteză și permite constatarea depășirii acestora prin mijloace tehnice omologate și verificate metrologic. Aparatele destinate măsurării vitezei trebuie să respecte, la rândul lor, normele metrologice în vigoare.

De unde vin cei ±3 km/h despre care vorbesc șoferii

Norma de metrologie legală NML 021-05 prevede anumite erori maxime tolerate pentru cinemometre. În condiții normale de trafic, pentru un radar care funcționează numai în regim staționar, eroarea maximă tolerată este de ±3 km/h la viteze de până la 100 km/h și de ±3% la viteze de cel puțin 100 km/h.

În cazul cinemometrelor care pot funcționa și în deplasare, atunci când radarul măsoară dintr-o autospecială aflată în mișcare viteza altui vehicul, norma prevede ±4 km/h până la 100 km/h și ±4% de la 100 km/h în sus.

Aceste cifre au alimentat ideea că Poliția ar trebui să scadă automat 3 sau 4 km/h din fiecare valoare afișată de radar. Din punct de vedere juridic, lucrurile nu funcționează însă astfel.

Radarul arată 53 km/h. Se consideră automat 50?

Nu. Înalta Curte de Casație și Justiție a tranșat problema prin Decizia nr. 3/2018, pronunțată într-un recurs în interesul legii și obligatorie pentru instanțe. Curtea a stabilit că erorile maxime tolerate prevăzute de NML 021-05 sunt cerințe metrologice aplicabile în procedura de atestare a cinemometrului, respectiv la verificarea și omologarea aparatului.

Pe înțelesul tuturor, dacă un radar omologat și verificat metrologic înregistrează 53 km/h, nu există o regulă prin care agentul trebuie să transforme automat valoarea în 50 km/h.

Situația devine și mai importantă în apropierea pragurilor la care se schimbă sancțiunea. Nu trebuie pornit de la ideea că o viteză înregistrată de radar poate fi redusă automat cu marja tehnică pentru a coborî într-o categorie de sancțiune mai ușoară.