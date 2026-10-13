Cu cât poți merge peste limită fără amendă? Confuzia dintre toleranța radarului și viteza legală în 2026
Mulți șoferi din România nu știu exact până la ce viteză pot circula fără să încalce legea, mai ales că vitezometrul mașinii și radarul Poliției pot afișa valori diferite, iar aparatele de măsurare au prevăzute anumite erori maxime tolerate. De aici apare întrebarea: dacă radarul indică 53 km/h într-o zonă cu limită de 50 km/h, Poliția trebuie să scadă automat 3 km/h? Răspunsul este nu.
Limita de 50 km/h rămâne 50 km/h
Primul lucru care trebuie lămurit este diferența dintre limita legală și toleranța tehnică a aparatului. Dacă pe un sector de drum limita este de 50 km/h, aceasta rămâne 50 km/h. Nu există o regulă generală potrivit căreia șoferul ar avea dreptul să adauge câțiva kilometri pe oră deoarece radarul are o anumită marjă de eroare.
Codul rutier (OUG 195/2002, în forma aplicabilă în 2026) stabilește limitele de viteză și permite constatarea depășirii acestora prin mijloace tehnice omologate și verificate metrologic. Aparatele destinate măsurării vitezei trebuie să respecte, la rândul lor, normele metrologice în vigoare.
De unde vin cei ±3 km/h despre care vorbesc șoferii
Norma de metrologie legală NML 021-05 prevede anumite erori maxime tolerate pentru cinemometre. În condiții normale de trafic, pentru un radar care funcționează numai în regim staționar, eroarea maximă tolerată este de ±3 km/h la viteze de până la 100 km/h și de ±3% la viteze de cel puțin 100 km/h.
În cazul cinemometrelor care pot funcționa și în deplasare, atunci când radarul măsoară dintr-o autospecială aflată în mișcare viteza altui vehicul, norma prevede ±4 km/h până la 100 km/h și ±4% de la 100 km/h în sus.
Aceste cifre au alimentat ideea că Poliția ar trebui să scadă automat 3 sau 4 km/h din fiecare valoare afișată de radar. Din punct de vedere juridic, lucrurile nu funcționează însă astfel.
Radarul arată 53 km/h. Se consideră automat 50?
Nu. Înalta Curte de Casație și Justiție a tranșat problema prin Decizia nr. 3/2018, pronunțată într-un recurs în interesul legii și obligatorie pentru instanțe. Curtea a stabilit că erorile maxime tolerate prevăzute de NML 021-05 sunt cerințe metrologice aplicabile în procedura de atestare a cinemometrului, respectiv la verificarea și omologarea aparatului.
Pe înțelesul tuturor, dacă un radar omologat și verificat metrologic înregistrează 53 km/h, nu există o regulă prin care agentul trebuie să transforme automat valoarea în 50 km/h.
Situația devine și mai importantă în apropierea pragurilor la care se schimbă sancțiunea. Nu trebuie pornit de la ideea că o viteză înregistrată de radar poate fi redusă automat cu marja tehnică pentru a coborî într-o categorie de sancțiune mai ușoară.
Dar vitezometrul mașinii poate arăta altceva?
Aici apare o altă sursă de confuzie. Șoferul poate vedea pe bord o valoare care nu coincide perfect cu viteza măsurată de un aparat radar. Diferențele pot avea legătură cu modul în care este calibrat sistemul mașinii, cu anvelopele și dimensiunile acestora sau cu particularitățile sistemului de măsurare.
Din punctul de vedere al sancțiunii rutiere, însă, nu valoarea pe care șoferul își amintește că a văzut-o pe bord este cea pe baza căreia se stabilește viteza constatată cu mijlocul tehnic al Poliției.
Cu cât poți merge, atunci, fără să riști?
Regula cea mai simplă este și cea mai sigură: limita indicată pe drum trebuie tratată ca limită, nu ca punct de plecare la care se adaugă o presupusă toleranță a radarului.
Astfel, la o limită de 50 km/h nu trebuie făcut calculul „50 + 3”, iar la 90 km/h nu trebuie presupus automat că 93 km/h reprezintă viteza permisă. Marjele prevăzute de norma metrologică au rolul de a stabili cerințele pe care trebuie să le îndeplinească aparatul pentru a putea fi utilizat legal, nu de a crea pentru șoferi câțiva kilometri pe oră „gratis”.
Tocmai de aceea, în 2026, diferența esențială pe care șoferii trebuie să o rețină este aceasta: una este eroarea maximă tolerată tehnic pentru un aparat radar și cu totul alta este limita legală de viteză stabilită pe drumul respectiv.