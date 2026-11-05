Ce acoperă, de fapt, garanția unui produs. Diferențele pe care orice cumpărător ar trebui să le cunoască
Garanția legală de conformitate îți permite să ceri remedierea problemelor pentru care vânzătorul răspunde potrivit legii, fără costuri, în general timp de doi ani de la livrarea produsului. Separat, poți beneficia de o garanție comercială, gratuită sau contra cost, în condițiile anunțate de garant. Garanția comercială de durabilitate este un angajament al producătorului privind menținerea funcțiilor și performanței bunului în utilizare normală.
Ce acoperă garanția legală de conformitate
Garanția legală privește respectarea caracteristicilor pe care produsul trebuie să le aibă conform contractului și așteptărilor rezonabile pentru bunuri de același tip. Sunt relevante descrierea, funcționalitatea, accesoriile, instrucțiunile, durabilitatea și securitatea, potrivit OUG nr. 140/2021.
De exemplu, produsul trebuie să poată fi folosit pentru scopurile obișnuite ale categoriei sale. Dacă ai solicitat o utilizare specială, aceasta contează atunci când ai comunicat-o vânzătorului înaintea cumpărării, iar el a acceptat-o.
Ca regulă, vânzătorul răspunde pentru neconformitățile existente la livrare și constatate în termen de doi ani de la acel moment. Protecția nu înseamnă însă că orice deteriorare apărută ulterior este acoperită, indiferent de cauză.
O problemă provocată de folosirea necorespunzătoare nu devine automat neconformitate imputabilă vânzătorului. Pentru soluționarea cererii contează natura defectului și împrejurările în care acesta a apărut.
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Când poți cere repararea, înlocuirea sau banii înapoi
În cazul unei neconformități, legea îți permite să optezi între reparație și înlocuire. Alegerea are însă limite atunci când soluția solicitată este imposibilă sau implică, față de alternativa disponibilă, costuri disproporționate.
„În caz de neconformitate, consumatorul are dreptul de a beneficia de aducerea în conformitate a bunurilor, de a beneficia de o reducere proporţională a preţului sau de a obţine încetarea contractului în condiţiile prevăzute la prezentul articol”, stabilește ordonanța.
Reducerea prețului și încetarea contractului se acordă în situațiile prevăzute de lege, nu automat la orice reclamație.
Reparația sau înlocuirea trebuie făcută fără costuri și fără un inconvenient semnificativ pentru consumator. Termenul rezonabil nu poate depăși 15 zile calendaristice din momentul în care vânzătorul a fost informat, fiind stabilit de comun acord, în scris, în condițiile articolului 12.
Refuzarea unei anumite soluții nu anulează toate drepturile cumpărătorului. Dacă repararea și înlocuirea sunt refuzate în condițiile legii ori problema nu este rezolvată corespunzător, pot deveni aplicabile celelalte măsuri corective.
Ce oferă în plus garanția comercială
Garanția comercială reprezintă un angajament suplimentar al garantului, în condițiile certificatului și ale publicității disponibile înaintea sau la încheierea contractului. Ea poate fi oferită gratuit sau cumpărată separat, fără să înlocuiască protecția legală.
Această garanție nu trebuie să înceapă obligatoriu după expirarea celor doi ani. Poate funcționa în paralel cu garanția legală și poate oferi beneficii suplimentare, în funcție de termenii concreți.
Înainte să plătești pentru o protecție suplimentară, verifică perioada, problemele acoperite și excluderile. Citește și cine își asumă obligația de intervenție, deoarece garantul poate fi diferit de magazinul de la care cumperi.
Certificatul trebuie oferit pe un suport durabil, cel târziu la livrare, într-un limbaj simplu și în limba română. Documentul trebuie să identifice garantul, produsele acoperite, condițiile și procedura de utilizare, precum și faptul că drepturile legale rămân neafectate.
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Cum funcționează garanția comercială de durabilitate
Prin garanția comercială de durabilitate, producătorul își asumă că produsul își va menține funcțiile și performanța necesare în condiții normale de utilizare, pentru perioada indicată. Dacă oferă această garanție, producătorul răspunde direct față de consumator pentru repararea sau înlocuirea bunului, potrivit articolului 15.
Este o formă de garanție comercială, cu propriile condiții, nu o înlocuire a garanției legale. Certificatul trebuie verificat pentru a vedea exact durata și angajamentele asumate de producător.
Dacă problema este remediată prin reparație, perioada garanției comerciale de durabilitate se prelungește cu timpul de nefuncționare prevăzut de lege. Intervalul se calculează de la informarea garantului despre neconformitate până la predarea efectivă a produsului în stare de utilizare normală.
Dacă produsul este înlocuit, perioada prevăzută în această garanție începe să curgă din nou pentru bunul primit. Data înlocuirii și documentele intervenției trebuie păstrate pentru urmărirea corectă a termenului.