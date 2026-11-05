Ce acoperă, de fapt, garanția unui produs. Diferențele pe care orice cumpărător ar trebui să le cunoască

De exemplu, produsul trebuie să poată fi folosit pentru scopurile obișnuite ale categoriei sale. Dacă ai solicitat o utilizare specială, aceasta contează atunci când ai comunicat-o vânzătorului înaintea cumpărării, iar el a acceptat-o.

Ca regulă, vânzătorul răspunde pentru neconformitățile existente la livrare și constatate în termen de doi ani de la acel moment. Protecția nu înseamnă însă că orice deteriorare apărută ulterior este acoperită, indiferent de cauză.

O problemă provocată de folosirea necorespunzătoare nu devine automat neconformitate imputabilă vânzătorului. Pentru soluționarea cererii contează natura defectului și împrejurările în care acesta a apărut.

Citește și: Mai ai garanție dacă ai pierdut bonul fiscal? Ce spune legea și cum poți dovedi achiziția

Când poți cere repararea, înlocuirea sau banii înapoi

În cazul unei neconformități, legea îți permite să optezi între reparație și înlocuire. Alegerea are însă limite atunci când soluția solicitată este imposibilă sau implică, față de alternativa disponibilă, costuri disproporționate.

„În caz de neconformitate, consumatorul are dreptul de a beneficia de aducerea în conformitate a bunurilor, de a beneficia de o reducere proporţională a preţului sau de a obţine încetarea contractului în condiţiile prevăzute la prezentul articol”, stabilește ordonanța.

Reducerea prețului și încetarea contractului se acordă în situațiile prevăzute de lege, nu automat la orice reclamație.

Reparația sau înlocuirea trebuie făcută fără costuri și fără un inconvenient semnificativ pentru consumator. Termenul rezonabil nu poate depăși 15 zile calendaristice din momentul în care vânzătorul a fost informat, fiind stabilit de comun acord, în scris, în condițiile articolului 12.