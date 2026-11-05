Elon Musk a șters mesajul prin care le cerea americanilor să voteze cu republicanii, după înfrângerea acestora la alegeri

Musk nu oferise, la momentul publicării informației, o explicație pentru ștergerea mesajului și nici nu răspunsese solicitării de comentarii trimise de Business Insider. Alte postări în care îi atacase pe candidații democrați erau încă disponibile pe platformă.

Musk a cheltuit peste 440 de milioane de dolari pentru candidații republicani

Alegerile din 2026 au reprezentat o miză financiară importantă pentru Elon Musk. Directorul general al Tesla și SpaceX a fost cel mai mare donator individual al acestui ciclu electoral, contribuind cu peste 440 de milioane de dolari pentru susținerea candidaților republicani.

Pe lângă donații, miliardarul și-a folosit contul de pe X pentru a critica adversarii democrați ai republicanilor. Texasul a fost una dintre principalele sale ținte, statul având o importanță specială pentru afacerile sale. Musk a mutat sediile SpaceX și Tesla în Texas, iar în timpul campaniei a direcționat 224 de milioane de dolari către candidații republicani din acest stat, potrivit informațiilor publicate de The New York Times.

Printre persoanele atacate de Musk s-a numărat James Talarico, candidatul democrat care a câștigat scrutinul pentru Senat. Miliardarul l-a descris în postări pe X drept „un extremist de stânga”, „un individ dubios” și „pur rău”. Aceste mesaje nu au fost șterse, spre deosebire de apelul general adresat alegătorilor să voteze cu republicanii.

Ironiile lui Musk după rezultatele alegerilor

După ce amploarea victoriilor democraților a devenit evidentă, Musk a publicat mesaje ironice pe X despre strategia sa electorală. Într-unul dintre acestea, a scris: „Se pare că laserele mele spațiale care interferează cu alegerile nu au funcționat de data aceasta”.

Într-o altă postare, miliardarul a făcut referire la ideea construirii unor centre de date în spațiu, afirmând că acestea par acum o opțiune atractivă. Comentariile au apărut într-un moment în care rezultatele scrutinului puneau sub semnul întrebării eficiența investițiilor sale politice.

Tonul ironic contrastează cu implicarea financiară și publică pe care Musk a avut-o în campanie. Deși a investit sume considerabile pentru susținerea republicanilor, rezultatul alegerilor nu a fost cel pe care îl promovase prin mesajele sale de pe rețeaua socială.